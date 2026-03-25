Crimen y Justicia

Motochorros abordaron a un joven cuando circulaba a 100 km/h por la autopista y el robo quedó registrado en video

La misma víctima fue quien grabó la secuencia. Todo ocurrió a la altura de Sarandí

Guardar

Los motochorros lo alcanzaron cuando circulaba a casi 100 Km/h y le quitaron la llave del vehículo (Video IG: 104_pagina)

Un motociclista circulaba con su moto por el Acceso Sudeste, cuando a la altura de Sarandí, dos motochorros lo alcanzaron y con un manotazo le quitaron la llave del rodado, obligándolo a detener la marcha para robarle. En ese momento, el joven conducía a 100 kilómetros por hora.

La secuencia, registrada por la cámara que la víctima tenía en el casco, refleja la desesperación por escapar al advertir que no tenía otra alternativa. El video se difundió rápidamente y expuso la velocidad y precisión con la que actuaron los dos delincuentes.

Mientras ajustaba el espejo retrovisor del lado izquierdo aparecieron por el otro lado los dos individuos que también se movían en una moto. En el registro fílmico que encabeza esta nota se ve un brazo que pasa por delante de la víctima y fugazmente arrebata la llave del vehículo.

El episodio tuvo como víctima
El episodio tuvo como víctima a un motociclista que circulaba sobre Acceso Sudeste

A los pocos metros, los delincuentes se detuvieron y uno de ellos se bajó en dirección a la víctima. Previendo lo que iba a suceder, optó por hacer lo mismo y alejarse corriendo del lugar. El ataque ocurrió cuando el hombre se desplazaba a casi 100 kilómetros por hora en horas de la noche.

La Justicia intervino en la causa y analiza las imágenes captadas por la cámara del casco del conductor, que podrían ser claves para identificar a los autores del robo. En simultáneo, las autoridades trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad en la traza y en las inmediaciones de la bajada de Sarandí, donde el hombre dejó la moto, para reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del ataque.

El episodio tuvo como víctima
El episodio tuvo como víctima a un motociclista que circulaba sobre Acceso Sudeste

Otro episodio de delincuencia en esa misma zona ocurrió a fines de enero cuando un delincuente se apareció de manera repentina y cruzó la traza para robarle a un motociclista que circulaba por allí. Sin emabrgo, el intento se vio frustrado por un auto que impactó de lleno contra sospechoso, haciéndolo volar por el aire. Dicho episodio ocurrió a la altura de Quilmes y fue registrado por una cámara de seguridad ubicada cerca del puente peatonal de Don Bosco.

Según las imágenes, el delincuente apareció de manera repentina sobre la autopista desde el costado derecho para abordar a un motociclista que se desplazaba entre varios autos. La presunta víctima, al notar la amenaza, intentó esquivarlo inclinándose hacia la izquierda. Fue en ese momento en el que un Ford Ka negro se aproximó y embistió de frente al asaltante, quien salió despedido y cayó violentamente sobre el asfalto. La secuencia duró apenas unos minutos pero se podía ver cómo los dos individuos apuntaban con armas al conductor de la moto. El sospechoso, de 26 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital Iriarte de Quilmes.

El cómplice del herido logró escapar ileso de la escena. Tras el impacto, la conductora del Ford Ka, que resultó ser una mujer policía, dio aviso a las autoridades y permaneció en el lugar. Personal policial arribó minutos después, recolectó testimonios de testigos y revisó los registros fílmicos del sistema de monitoreo municipal, lo que permitió reconstruir la secuencia y confirmar la participación del sospechoso en un intento de robo.

El hecho fue caratulado como tentativa de robo y lesiones culposas, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 5 de Quilmes y la Comisaría Quilmes 2ª (Bernal). La fiscalía dispuso la detención inmediata del ladrón atropellado. En cuanto a la policía que conducía el vehículo, prestó declaración testimonial y las autoridades no adoptaron medidas restrictivas en su contra, aunque el auto fue secuestrado como parte de la investigación. La causa sigue en curso con el análisis de pruebas y testimonios para determinar responsabilidades y el desarrollo total del suceso.

Temas Relacionados

SarandíAcceso Sudesterobosmotosdelincuentesmotochorrosúltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron a un hombre por abusar y amenazar con un arma blanca a su expareja en Mar del Plata

La víctima relató que fue atacada y amenaza con un cuchillo durante una discusión. La fiscalía dispuso la imputación del detenido por lesiones leves agravadas por el vínculo

Imputaron a un hombre por

Atacaron brutalmente a un joven en Villarino y buscan dar con sus agresores

El caso comenzó a ser investigado de oficio, luego de que el personal del Centro de Monitoreo diera aviso sobre la agresión. La víctima fue citada a declarar

Atacaron brutalmente a un joven

Un hombre baleó en la cara a su hermano en San Juan y dijo que lo confundió con un ladrón

La víctima recibió el tiro a la altura de la mandíbula. Pese a que se encuentra fuera de peligro, aún no pudo declarar

Un hombre baleó en la

Atraparon a un hombre que evadió un control policial y se escondió en la casa de una vecina: tenía drogas y un arma

El sospechoso fue detenido en la casa de un vecino donde intentó esconderse de la Policía. Además, secuestraron dinero en efectivo

Atraparon a un hombre que

Desarticularon dos búnkeres de droga en Río Negro e incautaron 188 dosis listas para la venta

Los efectivos de la Policía Federal trabajaron en los barrios Anai Mapu y 4 de agosto de la localidad de Cipolletti

Desarticularon dos búnkeres de droga
DEPORTES
Tres historias que convirtieron en

Tres historias que convirtieron en mito al Trinche Carlovich: de la dedicatoria de Maradona que lo dejó mudo al “baile” a la Selección

Jugó en la selección y marcó un récord que duró 18 años: la historia completa de Ricardo Arjona como basquetbolista profesional

Fuerte protagonismo argentino en los Challenger: se destacan Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga

Los impactantes diseños de los equipos que correrán en el GP de Japón de F1: un lobo, Godzilla y un símbolo clásico del país asiático

Francisco Cerúndolo, tras una victoria que ilusiona en el Masters 1000 de Miami: “Esto no terminó, quiero ir por más”

TELESHOW
La tremenda pelea de Daniela

La tremenda pelea de Daniela y Cinzia en Gran Hermano: “Con un cuchillo en la mano”

Carmiña reapareció en la casa de Gran Hermano para pedirle perdón a Mavinga por sus expresiones racistas: el fuerte momento

Rocco Canataro de la banda Roze marchó por su abuelo desaparecido: “Hacer memoria para que nunca se olvide”

Ángel de Brito habló de la polémica de un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

Rolando Barbano fue víctima de un robo durante el recital de AC/DC: “Es difícil protegerse de esto”

INFOBAE AMÉRICA

El petróleo cae más del

El petróleo cae más del 4% y las bolsas asiáticas suben tras las declaraciones de Trump sobre negociaciones con Irán

El dictador Kim Jong-un reafirmó el apoyo “inquebrantable” de Corea del Norte a Rusia en medio la invasión a Ucrania

EEUU reforzará su presencia en América Latina con maniobras militares del portaaviones Nimitz y su grupo de ataque

En medio de la guerra con Irán, los israelíes continúan con su vida refugiados bajo tierra

El régimen de Irán afirmó que “nunca” alcanzará un acuerdo con EEUU y amenazó con sostener altos los precios del petróleo