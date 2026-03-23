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¿Emilia Mernes chateaba con Leandro Paredes?: “Los rumores en redes vienen desde hace rato”

Juan Etchegoyen se refirió en Infobae en vivo a la aparición de una supuesta conversación que le atribuyen a la cantante de Perdonarte, ¿Para qué? y al futbolista de Boca

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Juan Etchegoyen brindó información sobre una polémica que va en aumento

Continúan los capítulos en la guerra que involucra a figuras del pop argentinas y que ahora sumó a jugadores de la selección argentina. Juan Etchegoyen habló en Infobae a la tarde (Infobae en vivo) sobre la pelea entre Tini Stoessel y María Becerra y se refirió a los rumores que vinculan a Emilia Mernes con Leandro Paredes. El periodista se refirió a la aparición de la viralización de una conversación que en las redes le atribuyen a la actual pareja de Duki con el futbolista de Boca.

“Este fin de semana surgió un chat que es, supuestamente, una conversación entre Emilia Mernes con un futbolista de la selección argentina. Él le diría ‘cuándo me vas a venir a ver a La Bombonera’. Ese es el chat que apareció las últimas horas. Esos son trascendidos”, afirmó el periodista en diálogo con el ciclo de Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Marcos Shaw y Fede Cristofanelli.

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“Mi información no es que De Paul separa a Tini de Emilia, pero sí hay un fuerte rumor cada vez más instalado en el off the record que pone a Leandro Paredes en una situación que yo la definiría como ‘extraña’. Los rumores entre Emilia y Leandro no vienen de ahora, son de bastante tiempo”, aseveró.

"Leandro Paredes está con Emilia
"Leandro Paredes está con Emilia en una situación que yo la definiría como ‘extraña’. Los rumores entre Emilia y Leandro no vienen de ahora, son de bastante tiempo”, señaló Juan Etchegoyen

Respecto al conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, Etchegoyen aseguró: “El inconveniente de Emilia y Tini Stoessel no surge con los jugadores de la selección ni con Paredes o De Paul, surge antes. Acá entra en escena María Becerra. En febrero de este año, María dejó de seguir a Emilia Mernes, es un dato objetivo. Ella integraron Los del espacio. Eran amigas íntimas”.

Sobre la reacción de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, sostuvo: “Todavía no hubo reacción. El rumor es muy fuerte de Paredes con Emilia Mernes que De Paul con Emilia, lo que no quiere decir que no haya pasado nada entre De Paul y Emilia”. En relación al supuesto chat, Etchegoyen advirtió: “El chat dice ‘cuando me vas a venir a ver a La Bombonera’, pero la selección no juega tanto ahí. Hay que tomar con pinzas todos estos rumores”.

“Me contaron de una charla de María con Tini en donde le contó todas las cosas que le hizo Emilia Mernes. A Tini se le dio para la gira de Futttura el año pasado en Tecnópolis un listado de personas para que vayan al recital y ella descartó a Emilia Mernes por todo esto, pero no es que pasó algo puntual que hace que le de unfollow. Viene desde antes. Es imprescindible en esta situación”, concluyó.

La tajante decisión de Tini
La tajante decisión de Tini Stoessel que marcó el estado de su relación con Emilia Mernes

Un día antes en Infama (América TV) se habían referido al malestar que existiría entre las esposas de los jugadores de la selección argentina con la intérprete de Perdonarte, ¿Para qué? y La playlist. Santiago Sposato mencionó el enojo que habría provocado su aparición en una fiesta del equipo por el triunfo en el último mundial. “Después pasaron cosas… A mí me hablan de chats”, agregó el periodista, dejando entrever que el malestar no se habría limitado a una impresión incómoda en aquella celebración familiar. Fue entonces cuando Tauro avanzó con una deducción que rápidamente se volvió viral: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul”.

La conductora mencionó así al futbolista que hoy está sentimentalmente vinculado con Tini Stoessel, dando un paso más en una trama cargada de versiones, indirectas y silencios. El panelista recordó además un dato que en su momento ya había generado comentarios: Rodrigo De Paul, cuando estaba separado, fue a ver a Emilia a un recital. Desde ahí, en Infama construyeron una línea temporal que intentaría explicar el deterioro del vínculo entre la cantante de La_Original.mp3 y el entorno de Tini.

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