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Adiós a Rómulo Berruti: Función Privada, la gran ventana del cine argentino y mundial que llegó con la democracia

El ciclo pasó a ser un rito para los cinéfilos y no tanto. Recuperó clásicos nacionales y ofreció un panorama actualizado del cine extranjero, especialmente del español. Aquí, una selección de videos

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Entrevistan en Función Privada a Norma Aleandro

La noticia del fallecimiento de Rómulo Berruti conmovió profundamente al ámbito cultural y periodístico argentino. La partida del periodista, ocurrida este domingo 22 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, pone fin a una carrera de más de seis décadas dedicadas a la crítica cinematográfica y la divulgación de las artes, marcando el final de una era para la televisión y la prensa especializada. El impacto de su muerte, difundido por la sociedad Argentores, trasciende el reconocimiento de sus logros personales y resalta la huella indeleble que su trabajo dejó en el vínculo entre el espectador y el cine argentino, como destacó el medio Infobae.

Tres elementos distintivos de Función
Tres elementos distintivos de Función Privada: Morelli, Berruti, claro, con el retrato de Marilyn de fondo, mientras sonaba la música de Amarcord, el clásico de Fellini, compuesta por Nino Rota. El ciclo comenzó en ATC en 1983, por inicitativa de Miguel Angel Merellano

El último reencuentro público de Berruti junto a Carlos Morelli, su histórico compañero televisivo, ocurrió en los premios Martín Fierro de Cine 2024, donde ambos rememoraron su célebre complicidad profesional. Este dato distingue la cobertura, ya que la dupla no solo fue recordada por su labor en pantalla, sino por una última aparición conjunta que reavivó el afecto del público y la comunidad artística, según relató Infobae. En una carta de despedida, Morelli evocó el saludo característico del programa Función Privada: “Hasta el sábado, Rómulo”, frase que sintetiza el ritual compartido durante décadas de trabajo, otorgando a la noticia un matiz personal que la diferencia dentro del torrente de homenajes.

Nacido el 23 de octubre de 1937 en Buenos Aires, Berruti se formó en un entorno marcado por la literatura y el teatro, guiado por la influencia de su tío Alejandro Berruti, dramaturgo y presidente de Argentores entre 1940 y 1942. Ingresó al periodismo gráfico en 1960 y consolidó su prestigio en el diario Clarín, donde ejerciendo como jefe de la sección Espectáculos durante 26 años, creó el espacio “Telones y Pantallas”, considerado por Infobae referencia indiscutida para generaciones de lectores interesados en el teatro, el cine y la televisión.

Entrevista con Gogo Andre y Víctor Laplace

Su colaboración con Carlos Morelli comenzó en 1965 en Mar del Plata, durante una presentación del Teatro Maipo. Este encuentro inicial, relatado por Morelli a Infobae, fue el punto de partida de una amistad entrañable y una sociedad profesional sostenida por el análisis y el compromiso con el arte. Dos años después, Berruti integró a Morelli al equipo de Clarín, donde ambos ejercieron la crítica desde diferentes especialidades y compartieron el liderazgo del Suplemento de Espectáculos.

La trayectoria de Berruti también se extendió a la radio, con su participación en el ciclo El Clan del Aire por Radio Mitre, y a la televisión, en programas como “Buenas Tardes, Mucho Gusto” y el noticiero “Actualidad en 24 Horas” del histórico Canal 13 de Goar Mestre. Sin embargo, fue en 1977 cuando, junto a Morelli, llevó el análisis cinematográfico a la televisión argentina con el ciclo “Microcine 7”, antecedente directo de la propuesta que definiría su carrera: Función Privada.

La noche que presentaron "La nueva cigarra"

“Función Privada” estableció un modelo de crítica cinematográfica en la televisión argentina

Bajo la convocatoria de Miguel Ángel Merellano en 1983, en pleno regreso democrático, propusieron convertir el cine argentino en protagonista del horario central de Canal 7. Fue en el tradicional café Rond Point donde bautizaron y dieron forma a Función Privada, dotándolo de un espíritu que combinaba archivo, humor e identidad, según recoge Infobae.

Presentan las películas de Fernando Trubea

Durante 12 años en Canal 7 y cinco más en el canal de cable Space, el ciclo construyó una audiencia fiel. Su estética —con la imagen de Marilyn Monroe, la música de “Amarcord” y un equipo integrado también por Susana Tenreiro, Ignacio y Gabriela Morelli— caracterizó un ritual de fin de semana para miles de espectadores. Función Privada dejó una marca en la televisión nacional: su formato y contenido definieron el modo de acercar el cine argentino y mundial al gran público.

Un legado que trasciende generaciones y medios

Entrevistan a Soledad Silveyra y Juan Leyrado

La labor de Berruti como cronista y divulgador se manifestó en diversos medios, incluyendo El Mundo, Crítica, La Prensa, Somos y Gente. Su estilo riguroso y su mirada experta contribuyeron a moldear la cultura cinematográfica argentina contemporánea.

Antonio Gasalla en Función Privada

De acuerdo con el testimonio de Carlos Morelli en Infobae, la muerte de Berruti constituye “un vacío tan abismal como doloroso. Pero también la memoria es tan indeleble como estimulante”. La última despedida al aire, “Hasta el sábado, Rómulo”, se convirtió en un símbolo que resume su paso por el periodismo cultural, su vínculo transparente con el público y la permanencia de su obra en la memoria colectiva.

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