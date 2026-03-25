Carmiña reapareció en la casa de Gran Hermano para pedirle perdón a Mavinga por sus expresiones racistas: el fuerte momento

La jugadora que fue expulsada del programa apareció en el D.A.R. para pedirle perdón por las expresiones racistas que la terminaron sacando del programa (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La polémica que sacudió a Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, cuando Carmiña Masi volvió a dirigirse a Mavinga tras su expulsión del reality, esta vez en el marco del “derecho a réplica” que le otorgó la producción. Luego de haber sido sancionada con la salida inmediata de la casa por sus dichos racistas, la ex participante protagonizó un tenso y emotivo cara a cara virtual en el que no solo pidió disculpas, sino que también recibió una respuesta inesperada de su ex compañera.

El momento, cargado de sensibilidad y nerviosismo, comenzó con la voz de Gran Hermano guiando la dinámica. Mavinga se ubicó frente a la pantalla, mientras del otro lado aparecía Carmiña, visiblemente afectada. “Mavinga, hace un buen tiempo que tengo unas cuantas palabras atragantadas que no me dejan tranquila y que necesito decírtelas personalmente”, comenzó, con la voz entrecortada.

Desde el inicio de su descargo, la ex jugadora reconoció el impacto de sus palabras y se mostró arrepentida. “Primero que nada, te quiero pedir disculpas... Me equivoqué muy grande contigo. Mis disculpas son sinceras. No es la forma en la cual yo me quería mostrar ni quería que nadie me vea así”, expresó. Incluso admitió la vergüenza que le generó el episodio: “Me sigue dando mucha vergüenza lo que pasó”.

La sorpresa de Mavinga al descubrir a Carmiña en su derecho a réplica (Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

El pedido de disculpas de Carmiña conmovió a Mavinga

El conflicto que derivó en su expulsión había ocurrido días atrás dentro de la casa, en una escena cotidiana que rápidamente se transformó en un escándalo nacional. Mientras Mavinga bailaba en el patio, Carmiña lanzó una frase que fue considerada racista y discriminatoria: “Parece que recién bajó del barco”, en un contexto en el que también se hicieron comparaciones ligadas a la esclavitud. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron un rechazo masivo, lo que llevó a la producción a tomar una decisión tajante: expulsarla del juego sin intervención del voto del público.

En su intervención durante el derecho a réplica, Carmiña retomó ese momento y lo describió en detalle, asumiendo su responsabilidad. “Fue algo terrible que no lo quiero volver a repetir... Estabas bailando, divirtiéndote, y yo hice el peor comentario que una persona puede hacer”, reconoció. Lejos de intentar justificarse, también dejó en claro que no buscaba desligarse de la situación: “No los voy a justificar porque esa fue mala mía”, dijo en referencia a quienes se rieron en ese momento.

A lo largo de su mensaje, la exparticipante también apeló a los recuerdos compartidos dentro de la casa, en un intento por reconstruir el vínculo con Mavinga. “Quiero agradecerte por el gesto que vos tuviste conmigo… uno de los primeros días de la casa yo me quebré y vos me diste fuerzas para continuar”, recordó. En ese sentido, destacó la fortaleza de su compañera y reconoció que justamente por su historia, sus palabras habían sido aún más graves.

En el derecho a réplica del programa, la jugadora expulsada reapareció en la casa para pedirle perdón a su compañera (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Pero cuando parecía que el descargo iba a cerrar con las disculpas, llegó el momento más inesperado de la noche: la respuesta de Mavinga. Conmovida, pero firme, pidió la palabra y dejó en claro su postura frente a lo ocurrido. “No tengo nada contra vos. Te perdoné el primer día con ese abrazo. No tengo problema de tomar café con vos donde sea”, comenzó, entre risas y lágrimas.

Lejos de alimentar el conflicto, eligió un tono conciliador que sorprendió tanto dentro como fuera de la casa. “No tengo rencor contra vos. Te perdono con todo corazón”, afirmó, aunque también fue sincera al expresar el dolor que le generaron esos dichos: “Cuando sentí esas palabras, a mí me dolió porque dije: ‘Justo le puedo perdonar a cualquier persona menos de vos’, porque nunca tuve problema con vos”.

En su mensaje, la mujer nacida en la República Democrática del Congo también dejó entrever la contradicción emocional que atravesó: por un lado, el impacto de lo ocurrido; por el otro, el vínculo previo que había construido con Carmiña dentro del juego. Incluso lamentó que esa situación haya derivado en su salida del reality. “Lo que lamento es que eso fue lo que provocó tu salida de acá, porque a mí me gustaba tu juego”, expresó.

“No tengo rencor contra vos... Te perdono con todo corazón”, afirmó

La devolución generó un clima aún más emotivo en el intercambio. Carmiña, visiblemente movilizada, retomó la palabra para agradecerle y profundizar en el vínculo que habían construido. “Vos eras una de esas personas con las que yo sería amiga después de este juego”, le dijo, recordando momentos compartidos y destacando el apoyo que había recibido de ella dentro de la casa.

Entre recuerdos, risas y lágrimas, el diálogo fue bajando la tensión inicial para transformarse en una escena de reconciliación. “Ojalá nos tomemos ese café... las cervecitas también”, deslizó la paraguaya, en un intento de cerrar el intercambio con una imagen de futuro. Mavinga, por su parte, respondió con simpleza: “Cuidate, Carmiña. Nos vemos pronto”.