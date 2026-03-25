Crimen y Justicia

Imputaron a un hombre por abusar y amenazar con un arma blanca a su expareja en Mar del Plata

La víctima relató que fue atacada y amenaza con un cuchillo durante una discusión. La fiscalía dispuso la imputación del detenido por lesiones leves agravadas por el vínculo

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Un joven de 29 años
Un joven de 29 años es detenido tras atacar físicamente a su pareja con un arma blanca (Fuente: El Marplatense)

Un hombre de 29 años fue detenido el fin de semana por golpear y abusar sexualmente a su expareja, una mujer de 24 años con quien había terminado la relación hacía varios meses. Sucedió en el barrio Jorge Newbery en Mar del Plata tras un episodio de violencia de género en el que agredió físicamente a la víctima y utilizó un arma blanca para amenazarla.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 20 de marzo y la mañana del sábado 21 de marzo. De acuerdo con 0223, la mujer había regresado a la ciudad de Mar del Plata y, al quedar varada por una tormenta, pasó la noche del viernes en la vivienda de su ex pareja. Durante la mañana del sábado, el acusado la habría atacado a golpes y cometido el abuso sexual, lo que motivó una denuncia.

La denuncia se desencadenó tras una llamada al 911 que alertó sobre la presencia de una persona armada en la vivienda. Los efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar, donde la víctima relató que fue golpeada por su expareja durante una discusión y luego amenazada con un cuchillo tipo carnicero.

Según el testimonio, un hombre de 55 años intervino para ayudar a la mujer e intentar calmar al agresor. Sin embargo, él también fue intimidado por el acusado y amenazado con el arma blanca. La víctima ya había denunciado un episodio de violencia por parte del hombre previamente aunque esta primera acusación no prosperó debido a su traslado a otra localidad. Esta vez, luego de cometer nuevamente un delito, la víctima logró denunciarlo.

Sin embargo, el agresor se negó a declarar en Tribunales, ante la Justicia de Garantías, y permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán. El sospechoso, cuya identidad no fue difundida para proteger a la denunciante, registra varios procesos penales previos por delitos contra la propiedad y las personas.

Actualmente, la causa está caratulada como abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, que ordenó varias medidas probatorias. En el allanamiento realizado en la vivienda, los efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia y la comisaría undécima secuestraron un celular y ropa de cama del imputado para pericias.

El detenido es trasladado a
El detenido es trasladado a la Unidad Penal N° 44 tras ser acusado de violentar a su pareja (Fuente: 0223)

Otro caso por violencia de género en Mar del Plata

Un hombre de 32 años fue aprehendido en el barrio Lomas de San Patricio en Mar del Plata luego de agredir y amenazar de muerto a su pareja. Está imputado por lesiones y amenazas agravadas a la víctima de 33 años.

El episodio se produjo luego de un llamado al 911 que alertó a la policía sobre la agresión sufrida por su pareja. La víctima, denunció que su pareja la golpeó en la cabeza con un teléfono celular y la amenazó de muerte, hechos que ocasionaron lesiones leves, de acuerdo con la información de El Marplatense. La mujer también solicitó medidas cautelares tras instar la acción penal.

La Fiscalía de Flagrancia, bajo la responsabilidad de Mariana Baqueiro, dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 y notificó formalmente la formación de causa por los delitos imputados.

Ambos episodios ocurrieron en distintos barrios de Mar del Plata con pocas horas de diferencia, lo que vuelve a poner en foco la creciente problemática de la violencia de género. Los hechos fortalecen la necesidad de redes de prevención y asistencia en la ciudad.

Actualmente, las causas judiciales permanecen abiertas y bajo investigación, mientras la reiteración de este tipo de denuncias en un corto período subraya la urgencia de fortalecer el acompañamiento para las víctimas en el ámbito local.

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