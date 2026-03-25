Otra entradera en La Plata: destrozaron el departamento de un jubilado de 85 años y se llevaron varias joyas

Las autoridades trabajan en identificar a los responsables (PBA)

Un abogado de 85 años se convirtió en víctima de la inseguridad, luego de que denunciara que un grupo de delincuentes ingresó a su departamento ubicado en la zona céntrica de La Plata. El hombre no se encontraba presente cuando ocurrió todo, pero aseguró que le robaron diversas pertenencias de valor y provocaron destrozos en el inmueble.

Al arribar al edificio ubicado en 10 sobre 51 y 53, la Policía Bonaerense detectó un amplio desorden, numerosos objetos tirados y muebles dañados, según los reportes oficiales. Entre las pertenencias sustraídas, el propietario identificó diversas joyas, un reloj y cadenas de oro.

La empleada doméstica del departamento fue quien descubrió el robo al llegar para trabajar y notificó de inmediato a las autoridades. Hasta el momento, los investigadores no detectaron signos claros de acceso forzado en las puertas o ventanas, por lo que analizan distintas hipótesis sobre el modo en que los ladrones accedieron a la vivienda.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, en la escena, especialistas de la Policía Científica trabajaron para recolectar pruebas y avanzar en la investigación. No obstante, no se habría identificado la cantidad de delincuentes y sus respectivas identidades.

La zona en donde se encuentra el departamento de la víctima

Continúan las denuncias por inseguridad en La Plata

Este mismo fin de semana, una pareja denunció haber sido asaltada en su casa de La Plata. Todo ocurrió durante la madrugada, cuando al menos tres delincuentes irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle 72 entre 115 y 116, en Villa Elvira, y agredieron al propietario de 68 años.

Según reconstruyeron las autoridades, los ladrones accedieron al domicilio alrededor de las 3 de la mañana tras trepar un paredón de cuatro metros utilizando una escalera de madera que, de acuerdo a la víctima, fue sustraída a una vecina para facilitar el acceso.

Durante el asalto, los intrusos cortaron un candado, forzaron los accesos internos y se dirigieron tanto a las áreas privadas como al local comercial que el matrimonio tenía en la planta baja de la propiedad. De allí, indicaron que lograron llevarse dinero en efectivo, mercadería, billeteras con documentación y varias tarjetas.

No obstante, el ataque se agravó cuando uno de los delincuentes intimidó al dueño con un destornillador para exigirle la entrega de dinero. Tras un forcejeo en el que la víctima logró despojar al atacante del objeto, la tensión aumentó debido a que el agresor extrajo un revólver y le apuntó a corta distancia.

Un comerciante fue atacado en su casa de La Plata y le robaron elementos de valor

En declaraciones al canal Somos La Plata, el comerciante detalló que “pasaron por un paredón de cuatro metros, le robaron la escalera a la vecina y así entraron”, y agregó que también “cortaron el candado de la reja y hasta derritieron una placa para meterse por el quincho”.

Según su relato, los agresores “se tomaron una gaseosa y después me atacaron”, y sostuvo que intentó defenderse con el destornillador recuperado, aunque fue nuevamente amenazado con el arma. El suceso concluyó cuando un familiar de las víctimas llegó al domicilio y prestó asistencia al herido, quien posteriormente radicó la denuncia policial. No se han reportado detenidos hasta el momento.

Recientemente, un kiosquero de la zona de San Carlos también resultó gravemente herido tras recibir cuatro disparos durante un asalto ocurrido hace dos semanas sobre la calle 49, entre 139 y 140. El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad del local.

Al momento del robo, mientras uno de los delincuentes irrumpía armado, el comerciante trató de resistirse. La reacción violenta de los agresores incluyó golpes en la cabeza y el uso de un arma de fuego. Tras dispararle reiteradas veces, se confirmó que tres de los proyectiles atravesaron el cuerpo de la víctima, mientras que un cuarto balazo quedó alojado en el tobillo.

Un policía vestido de civil, que se encontraba esperando un colectivo en las cercanías, observó la situación e intentó intervenir para ayudar al comerciante. Durante el forcejeo con los asaltantes, el agente también fue agredido y sufrió lesiones en la cabeza por los golpes recibidos.