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El petróleo cae más del 4% y las bolsas asiáticas suben tras las declaraciones de Trump sobre negociaciones con Irán

Las principales plazas bursátiles en Asia registraron alzas en medio de expectativas favorables por conversaciones entre Washington y Teherán

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Un hombre se encuentra frente
Un hombre se encuentra frente a una pantalla que muestra el índice Nikkei de la bolsa japonesa y el tipo de cambio entre el yen japonés y el dólar estadounidense, a las afueras de una correduría de bolsa en Tokio, Japón, el 13 de marzo de 2026 (REUTERS/Issei Kato)

Los precios del petróleo cayeron más del 4% y las bolsas asiáticas subieron el miércoles ante la posibilidad de una desescalada de la guerra en Medio Oriente y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El Nikkei 225 de Tokio subió un 3%, hasta los 53.806,15 puntos. El Kospi de Corea del Sur ganó un 1,6%, hasta los 5.643,09 puntos.

El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,7% hasta los 25.227,73 puntos, mientras que el índice Shanghai Composite avanzó un 1,1% hasta los 3.925,27 puntos. Las acciones de Pop Mart, fabricante de muñecas Labubu, que cotizan en la bolsa de Hong Kong, cayeron más del 15% tras anunciar unos ingresos anuales para el año pasado que coincidieron en gran medida con las estimaciones de los analistas.

El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 1,9%. El índice Taiex de Taiwán avanzó un 2,5%.

Las afirmaciones de Trump sobre los avances logrados en las conversaciones con Irán esta semana y el aplazamiento, el lunes, del plazo para “aniquilar” las centrales eléctricas iraníes tras la reapertura del estrecho de Ormuz también han alimentado el optimismo de que la guerra con Irán pueda terminar en un futuro cercano.

Se dice que la administración del presidente estadounidense Donald Trump ofreció a Irán un plan de alto el fuego de 15 puntos, pero un portavoz militar iraní se burló el miércoles del intento de Estados Unidos de lograr un acuerdo de alto el fuego.

El operador Michael Capolino trabaja
El operador Michael Capolino trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York el martes 2 de diciembre de 2025 (AP/Richard Drew/Archivo)

Dado que el estrecho de Ormuz es una vía marítima clave para el transporte de petróleo crudo y gas natural licuado, los precios del petróleo y del gas se han disparado y fluctuado en los últimos días.

Los precios del petróleo volvieron a caer ante las crecientes esperanzas de una desescalada. El crudo Brent, de referencia internacional, bajó un 4,2%, hasta los 96,07 dólares por barril. El martes rondaba los 104 dólares.

El precio de referencia del crudo estadounidense bajó un 3,8% a primera hora del miércoles, hasta los 88,89 dólares por barril.

Barriles de petróleo (Europa Press)
Barriles de petróleo (Europa Press)

Si bien Irán negó que se estuvieran llevando a cabo negociaciones y los ataques en Medio Oriente continuaron, Pakistán se ofreció a acoger conversaciones entre Washington y Teherán. Y mientras Trump infundía optimismo sobre una desescalada de la guerra, se informó que al menos 1000 soldados estadounidenses más de la 82.ª División Aerotransportada serían desplegados en Oriente Medio en los próximos días.

Los futuros estadounidenses subieron más de un 0,7% el miércoles.

El martes, las acciones estadounidenses cerraron a la baja . El S&P 500 perdió un 0,4%, situándose en 6.556,37 puntos. El Dow Jones Industrial Average bajó un 0,2%, hasta los 46.124,06 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0,8%, hasta los 21.761,89 puntos.

Las acciones de Estée Lauder cayeron más del 9% tras confirmarse que la compañía, que cotiza en la bolsa estadounidense, está en conversaciones para fusionarse con el grupo español de belleza y perfumería Puig.

En otras operaciones realizadas a primera hora del miércoles, el precio del oro reanudó su ascenso tras la caída inicial. El descenso se debió en parte al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, ante la disminución de las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal, luego de que el repunte de los precios del petróleo amenazara con avivar la inflación mundial.

El precio del oro reanudó
El precio del oro reanudó su ascenso tras la caída inicial (REUTERS)

El precio del oro subió un 3,6% a primera hora del miércoles, hasta los 4.557,30 dólares por onza. A principios de mes, superó los 5.000 dólares.

El dólar estadounidense se cotizaba a 158,98 yenes japoneses, frente a los 158,69 anteriores. El euro se negociaba a 1,1591 dólares, frente a los 1,1608 anteriores.

(AP)

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