Los impactantes diseños de los equipos que correrán en el GP de Japón de F1: un lobo, Godzilla y un símbolo clásico del país asiático

El nuevo diseño que tendrá Haas en su coche para el Gran Premio de Japón de F1 (@HaasF1Team)

La presencia de la cultura japonesa se convirtió en el eje visual central para varias escuderías en la previa del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, con decoraciones inéditas que modificaron la imagen habitual de los monoplazas e implicaron alianzas con referentes del país anfitrión. En coincidencia con el aniversario del certamen y ante una afición altamente participativa, Haas, Racing Bulls y Mercedes eligieron renovar sus vehículos en homenaje a figuras y símbolos representativos de Japón, desde Godzilla hasta las flores de cerezo. Las intervenciones debutarán en Suzuka el fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo, y resaltan la colaboración entre la escudería estadounidense y el estudio cinematográfico TOHO CO., LTD., según el sitio especializado en automovilismo Motorsport.com.

El nuevo diseño que tendrá Haas en su coche para el Gran Premio de Japón de F1 (@HaasF1Team)

El equipo Haas, que ahora se denomina TGR Haas F1 Team tras asociarse con Toyota Gazoo Racing, presentó un diseño inédito en la máxima categoría, siendo la primera escudería que incorpora a Godzilla, el “Rey de los monstruos”, como figura central en un coche de Fórmula 1. La decoración, revelada en el centro comercial Tokyo Midtown de Hibiya, privilegia el negro en el morro y los laterales, en reemplazo del blanco tradicional del monoplaza, e incorpora el logotipo de la película Godzilla Minus Zero, que se estrenará el 6 de noviembre de 2026. Las modificaciones incluyen además la tipografía del nombre del equipo, el dorsal ahora en blanco con bordes rojos y detalles delante del Halo. Ayao Komatsu, director del equipo, expresó a Motorsport.com que esta decoración representa “una primicia y algo realmente especial; muestra una parte de quiénes somos como equipo y de nuestra identidad”.

El nuevo diseño que tendrá Haas en su coche para el Gran Premio de Japón de F1 (@HaasF1Team)

El piloto británico Oliver Bearman aseguró: “Solo Haas puede lograr una colaboración con Godzilla en la Fórmula 1”, mientras que su compañero francés, Esteban Ocon, remarcó el deseo común de sumar puntos en la carrera japonesa, donde obtuvo la cuarta posición lograda en 2022 con Alpine. El diseño reviste un carácter relevante para la estructura al coincidir con la fecha local de su principal socio, Toyota Gazoo Racing. Komatsu destacó a Autohebdo: “El Gran Premio de Japón es otra de nuestras carreras en casa, con nuestro patrocinador principal Toyota Gazoo Racing, por lo que es un evento muy importante para nosotros”. En la temporada actual, Bearman ocupa el quinto puesto del campeonato mundial tras su actuación en China, mientras que Ocon todavía no sumó puntos.

El nuevo diseño que tendrá Haas en su coche para el Gran Premio de Japón de F1 (@HaasF1Team)

La edición 2026 del Gran Premio de Japón marcará el 50.° aniversario de la primera competencia de Fórmula 1 puntuable en territorio japonés, disputada en Fuji en 1976. Por segunda temporada consecutiva, Haas introduce una decoración especial dedicada a la cultura local: en 2025 la inspiración fueron las flores de sakura; en 2026, Godzilla. El equipo evalúa repetir este tipo de diseños, incluso para otras fechas fuera de Japón.

Racing Bulls y el homenaje a la cultura japonesa

El novedoso diseño de Racing Bulls de su coche para el Gran Premio de Japón (@visacashapprb)

Racing Bulls, filial de Red Bull Racing, adoptó esta tendencia de homenaje cultural con un nuevo diseño para sus pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes lucieron el VCARB 03 íntegramente decorado con flores de cerezo, aludiendo al inicio de la primavera japonesa y al fenómeno “hanami” en ciudades como Tokio y Kioto. El diseño, realizado por el calígrafo Bisen Aoyagi, fusiona blanco, rojo y plateado, incorpora tipografía tradicional japonesa y pinceladas dinámicas, inspiradas tanto en la cultura nacional como en la tradición de Tokyo Drift.

El novedoso diseño de Racing Bulls de su coche para el Gran Premio de Japón (@visacashapprb)

Aoyagi comunicó a Car and Driver: “La caligrafía captura el movimiento en un solo trazo, al igual que las carreras capturan la velocidad en un momento crucial”. El equipo presentó el VCARB 03 en un evento de drift por Tokio, siguiendo el modelo de Red Bull Tokyo Drift, ceremonia que congrega cada año a fanáticos del automovilismo y el derrape.

El novedoso diseño de Racing Bulls de su coche para el Gran Premio de Japón (@visacashapprb)

Peter Bayer, máximo responsable de Racing Bulls, señaló: “La idea creativa para esta decoración especial y el uniforme del equipo surgió del envase de la Red Bull Spring Edition, y junto con Bisen Aoyagi, transformamos ese diseño audaz en algo verdaderamente único para la pista”.

El novedoso diseño de Racing Bulls de su coche para el Gran Premio de Japón (@visacashapprb)

La escudería vistió a sus pilotos y personal con una línea de ropa temática, e incluyó a embajadores como Takamoto Katsuta, Mad Mike y Hiroya Minowa.

La intervención estética de Mercedes

El tercer equipo en sumarse a las variantes visuales fue Mercedes, que mantuvo su diseño base y modificó el alerón delantero con una ilustración en estilo japonés de un lobo de ojos amarillos y el mensaje “desatando a la bestia”. Esta renovación fue concebida por el equipo como una referencia a la cultura japonesa y al espíritu de competencia esperado en Suzuka.

El diseño de Mercedes en su coche para el Gran Premio de Japón (@MercedesAMGF1)

El diseño de Mercedes en su coche para el Gran Premio de Japón (@MercedesAMGF1)

El diseño de Mercedes en su coche para el Gran Premio de Japón (@MercedesAMGF1)