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Fuerte protagonismo argentino en los Challenger: se destacan Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga

La segunda categoría del tour tiene acción en tres escenarios, San Pablo, Bucaramanga y Morella, con varios representantes nacionales en competencia

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Facundo Díaz Acosta avanza en
Facundo Díaz Acosta avanza en el Challenger de San Pablo

La segunda categoría del tour no detiene su marcha y los tenistas argentinos siguen siendo protagonistas. Esta semana se disputa el Challenger de San Pablo, sobre polvo de ladrillo y de categoría 100. En ese contexto, Facundo Díaz Acosta (226° del ranking mundial), campeón del Argentina Open en 2024, sumó un nuevo triunfo tras haber dejado atrás un período marcado por lesiones.

El porteño, de 25 años, que dio sus primeros pasos en el club Comercio y que recientemente conquistó el AAT Challenger edición Tigre II -disputado en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj-, se impuso en la primera ronda al local Joao Eduardo Schiessl (467°) por 6-1 y 6-2.

En la siguiente instancia se medirá con el boliviano Hugo Dellien (159°), quien eliminó al brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (211°) por 4-6, 6-2 y 6-3.

Otro argentino que volvió a festejar fue Román Burruchaga (102°), que se quedó con el duelo ante el paulista Gustavo Heide (284°) por 1-6, 7-6(5) y 6-4. Burru, que ingresó por primera vez al top 100 en febrero pasado y alcanzó el puesto 96 como mejor ubicación, se enfrentará a otro brasileño, Eduardo Ribeiro (168°), quien se imponía frente al italiano Gianluca Cadenasso (184°) antes de su retiro cuando el marcador estaba 5-2.

Alex Barrena (173°) fue otro de los albicelestes que avanzó en San Pablo al imponerse al local Igor Marcondes (291°) por un ajustado 6-4, 1-6 y 7-6(1). En la próxima ronda se medirá con el peruano Juan Pablo Varillas (290°), quien superó al brasileño Guto Miguel (1188°), tenista de 17 años nacido en Goiana y una de las grandes promesas del país, por 7-5 y 6-0.

Por su parte, Santiago Rodríguez Taverna (229°) se llevó el cruce ante el boliviano Boris Arias (1554°) por 6-3, 2-6 y 6-3. En los octavos de final jugará frente al estadounidense Emilio Nava (74°), primer preclasificado, que en su estreno dejó atrás al brasileño Rafael Tosetto (1024°) por 6-4, 6-7(7) y 7-5.

Además, Juan Bautista Torres (338°) se impuso al boliviano Murkel Dellien (298°) por 6-4, 1-6 y 7-6(1). En la próxima ronda se cruzará con el peruano Gonzalo Bueno (213°), quien derrotó a su compatriota Conner Huertas del Pino (733°) por 6-1 y 6-2.

Guido Justo con el trofeo
Guido Justo con el trofeo del AAT Challenger edición Tigre I (Crédito Prensa AAT)

En Bucaramanga, Colombia, Guido Justo (280°), quien consiguió su primer título en este tipo de competencias en el AAT Challenger edición Tigre I, comenzó con el pie derecho al imponerse sobre el brasileño Bruno Fernandez (703°) por 7-6(5) y 6-4. En octavos de final espera por el español Iván Marrero Curbelo (291°), que dejó fuera al canadiense Benjamin Thomas George (659°) por 6-3, 2-6 y 6-3.

El duelo nacional lo protagonizarán Juan Manuel La Serna (341°), que superó al estadounidense Felix Corwin (737°) por 6-3 y 7-5, y Carlos Zárate (575°), que hizo lo propio ante el local Frazier Rengifo (1372°) por 6-1 y 6-3.

Emanuel Ambrogi (402°) también avanzó con solidez tras imponerse al brasileño Paulo Andre Saraiva Dos Santos (232°) por 7-5 y 6-0. En la próxima vuelta se medirá con el colombiano Daniel Salazar (986°), quien derrotó a su compatriota Juan Sebastián Osorio (1003°) por 6-2 y 6-4.

Por último, Lorenzo Joaquín Rodríguez (507°) mostró contundencia al superar al local Juan Sebastián Gómez (582°) por 6-2 y 6-1. En la siguiente instancia jugará con el estadounidense Garrett Johns (322°), que venció a Valerio Aboian (464°) por 6-2, 5-7 y 6-4.

En Morelia, México, sobre canchas rápidas y de categoría 125, Juan Pablo Ficovich (208°) en su primera incursión en el cuadro principal derrotó al brasileño Mateus De Carvalho Cardoso Alves (514°) por 6-3 y 6-1. En los octavos de final enfrentará al japonés Shintaro Mochizuki (129°), verdugo del estadounidense Keegan Smith (301°) por 3-6, 6-3 y 6-4.

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