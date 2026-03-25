Teleshow

Rocco Canataro de la banda Roze marchó por su abuelo desaparecido: “Hacer memoria para que nunca se olvide”

El joven cantante de cumbia, conocido por su hit “Tu jardín con enanitos”, participó de la movilización en Buenos Aires acompañado por su papá, recuperando la historia familiar marcada por la ausencia de su abuelo, Tomás Ricardo Canataro Santolucito, víctima de la dictadura

Guardar
El joven músico del hit "Tu jardín con enanitos" acompañó a su padre en el Día de la Memoria (Video: C5N)

La imagen de tres generaciones unidas por una misma historia volvió a repetirse este 24 de marzo en las calles de Buenos Aires. Entre la multitud que marchó en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Rocco Canataro, también conocido como Rocco Gang, cantante del dúo de cumbia Roze, caminó junto a su padre, Ricardo, sosteniendo un legado atravesado por la ausencia y la necesidad de recordar. A 50 años del último golpe de Estado, la historia familiar volvió a cobrar visibilidad con un mensaje claro: la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino una responsabilidad que se transmite de generación en generación.

Para Rocco, conocido por su hit “Tu jardín con enanitos”, la movilización no fue un gesto simbólico ni una presencia circunstancial. A sus 22 años, el joven artista tiene en claro el peso de su historia y el lugar que ocupa dentro de ella. “Es lo que nos toca. Nos toca venir a hacer memoria para que esto siga sucediendo y nunca se olvide”, expresó con firmeza al referirse a su participación en la marcha. Sus palabras no solo reflejan una convicción personal, sino también el eco de un relato que comenzó mucho antes de su nacimiento y que todavía sigue abierto.

Rocco Canataro, cantante de la
Rocco Canataro, cantante de la banda Roze, marchó junto a su padre para reivindicar la memoria de su abuelo desaparecido durante la dictadura

El origen de esa historia se remonta a una madrugada de terror que marcó para siempre a su familia. Ricardo, su padre, tenía apenas dos años cuando un grupo de personas —entre militares y civiles— irrumpió en su casa en un operativo violento. A lo largo de su vida, fue reconstruyendo ese momento a partir de los relatos de su madre y sus hermanos, piezas de una memoria fragmentada que, con el tiempo, logró completar. “A las 3 de la mañana empezó el horror”, recordó en una entrevista con C5N, al describir cómo ese grupo de unas 15 personas ingresó al domicilio, interrogó a su padre y arrasó con todo lo que encontró.

El episodio no solo implicó la desaparición física de Tomás Ricardo Canataro Santolucito, sino también un intento de borrar su existencia. Se llevaron pertenencias, comida y hasta recuerdos personales: fotos familiares, imágenes de casamiento, registros de cumpleaños. “Se hizo un silencio... mi hermana fue a ver al comedor y dijo: ‘No mamá, papá no está’. De ahí, nunca más nada”, relató Ricardo, en una frase que resume el vacío que dejó ese operativo.

Tomás Ricardo Canataro Santolucito permanece
Tomás Ricardo Canataro Santolucito permanece desaparecido desde su secuestro en 1978 a manos de un grupo de militares y civiles

Tomás Ricardo Canataro Santolucito había nacido el 22 de octubre de 1941 en Villa del Totoral, provincia de Córdoba. Era chofer en una empresa constructora, estaba casado y era padre de tres hijos. El 3 de agosto de 1978 fue secuestrado en su domicilio en Villa Concepción, partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Tenía 36 años. Desde entonces, permanece desaparecido.

La reconstrucción de esa historia no fue sencilla. Durante años, el relato familiar convivió con el dolor, el silencio y la imposibilidad de respuestas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la memoria colectiva comenzó a ocupar un lugar central. Las marchas del 24 de marzo se transformaron en un espacio de encuentro, de reconocimiento y también de reparación simbólica. Para Ricardo, ese proceso tuvo un significado especial. “Siento que toda esta gente está acá por mi viejo en cierta forma. Compartirlo con mi hijo, su nieto, es algo muy especial”, expresó al referirse a la experiencia de marchar acompañado por Rocco.

La participación de Rocco en
La participación de Rocco en el acto reafirma el compromiso de las nuevas generaciones con la memoria, la verdad y la justicia

En ese cruce entre pasado y presente aparece el rol de la tercera generación. Rocco no vivió los hechos, pero creció con su historia. La ausencia de su abuelo forma parte de su identidad, y su presencia en la movilización se convierte en una forma de sostener ese legado. Su reflexión, cargada de emoción, resume el impacto de esa transmisión: “Yo no podría vivir sin mi papá, no sé cómo hizo él para vivir sin el suyo por una causa que no fue natural”.

La participación de artistas jóvenes como Rocco en la marcha, suma una dimensión particular. Desde su lugar en la música, pero también desde su identidad personal, el cantante de Roze encarna una generación que no vivió la dictadura, pero que asume el compromiso de sostener su memoria. Su presencia en la marcha no solo es un acto familiar, sino también político y cultural.

Quién es Roze, la banda del éxito “Tu jardín con enanitos”

Roze, surgida en el barrio de Parque Avellaneda (CABA), está formada por Rocco Gang y Ezequiel Gutiérrez, conocido como Treze YT. El grupo inició su trayectoria experimentando con diferentes estilos urbanos, pero con el tiempo optó por consolidarse en la cumbia, un género con fuerte arraigo en la música popular argentina.

Roze, surgida en el barrio
Roze, surgida en el barrio de Parque Avellaneda (CABA), está formada por Rocco Gang y Ezequiel Gutiérrez, conocido como Treze YT (Instagram)

El salto a la popularidad llegó con “Inocente”, tema que cuenta con la colaboración de Peipper. La canción se convirtió en un fenómeno al alcanzar más de 78 millones de reproducciones en YouTube.

La estrategia de colaboraciones ha sido clave en la expansión de Roze. Al sumar voces y productores de distintas escenas, el grupo logró atraer públicos diversos y multiplicar el alcance de sus lanzamientos.

La versión de “Tu jardín con enanitos”, original del español Melendi, representa uno de los momentos más destacados para la agrupación, tanto por el volumen de reproducciones como por la recepción de la audiencia. El hecho de reinterpretar una pieza ya reconocida por otras bandas locales les permitió conectar con nuevos oyentes y consolidar su identidad dentro del género.

Temas Relacionados

Rocco CanataroRozeTomás Ricardo Canataro SantolucitoDía de la Memoria por la Verdad y la JusticiaDía de la Memoria

Últimas Noticias

Carmiña reapareció en la casa de Gran Hermano para pedirle perdón a Mavinga por sus expresiones racistas: el fuerte momento

En un derecho a réplica cargado de tensión y emoción, la paraguaya pidió disculpas públicamente a su excompañera por sus comentarios. La respuesta de la congoleña

Carmiña reapareció en la casa

Ángel de Brito habló de la polémica de un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

La cantante vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la versión del conductor sobre un supuesto intercambio de mensajes con un futbolista casado, que habría marcado el quiebre en su entorno

Ángel de Brito habló de

Rolando Barbano fue víctima de un robo durante el recital de AC/DC: “Es difícil protegerse de esto”

El periodista de América Noticias sufrió un hecho de inseguridad mientras asistía junto a su hijo al multitudinario show de la banda en el Estadio Monumental

Rolando Barbano fue víctima de

La palabra de Camila Galante sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes: “No perdoné nada”

La esposa del futbolista habló con Paula Varela sobre las versiones entre el mediocampista de Boca y la cantante. Su defensa

La palabra de Camila Galante

La profunda foto de Charly García en el Día de la Memoria y su compromiso con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo

El músico compartió una íntima foto de su piano con el icónico pañuelo blanco, sumándose al recuerdo de las víctimas y recordando el valor de la memoria en la cultura nacional

La profunda foto de Charly
DEPORTES
Francisco Cerúndolo, tras una victoria

Francisco Cerúndolo, tras una victoria que ilusiona en el Masters 1000 de Miami: “Esto no terminó, quiero ir por más”

Francisco Cerúndolo ganó con autoridad y se metió entre los ocho mejores del Masters 1000 de Miami

Atento River Plate: se modificó la fecha del debut en la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia

La tenista bicampeona del Argentina Open abrió una cuenta de OnlyFans: “Una mirada real tras bambalinas”

La encendida defensa de un ex compañero de Cavani ante las críticas que recibe en Boca Juniors: “Me recontra duele”

TELESHOW
Carmiña reapareció en la casa

Carmiña reapareció en la casa de Gran Hermano para pedirle perdón a Mavinga por sus expresiones racistas: el fuerte momento

Ángel de Brito habló de la polémica de un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

Rolando Barbano fue víctima de un robo durante el recital de AC/DC: “Es difícil protegerse de esto”

La palabra de Camila Galante sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes: “No perdoné nada”

La profunda foto de Charly García en el Día de la Memoria y su compromiso con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo

INFOBAE AMÉRICA

Canal de Panamá no limitará

Canal de Panamá no limitará participación en nuevo embalse: empresas europeas y chinas podrán competir

El ejército iraní juró continuar la guerra “hasta la victoria total” y rechazó las negociaciones anunciadas por Trump

El régimen iraní designó al general Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El régimen de Irán confirmó el bloqueo al estrecho de Ormuz: sólo permite el paso a los buques “no hostiles”

El Parlamento chavista designó a Mervin Maldonado como jefe del programa para migrantes venezolanos en el exterior