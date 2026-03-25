Rocco Canataro de la banda Roze marchó por su abuelo desaparecido: “Hacer memoria para que nunca se olvide”

El joven músico del hit "Tu jardín con enanitos" acompañó a su padre en el Día de la Memoria (Video: C5N)

La imagen de tres generaciones unidas por una misma historia volvió a repetirse este 24 de marzo en las calles de Buenos Aires. Entre la multitud que marchó en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Rocco Canataro, también conocido como Rocco Gang, cantante del dúo de cumbia Roze, caminó junto a su padre, Ricardo, sosteniendo un legado atravesado por la ausencia y la necesidad de recordar. A 50 años del último golpe de Estado, la historia familiar volvió a cobrar visibilidad con un mensaje claro: la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino una responsabilidad que se transmite de generación en generación.

Para Rocco, conocido por su hit “Tu jardín con enanitos”, la movilización no fue un gesto simbólico ni una presencia circunstancial. A sus 22 años, el joven artista tiene en claro el peso de su historia y el lugar que ocupa dentro de ella. “Es lo que nos toca. Nos toca venir a hacer memoria para que esto siga sucediendo y nunca se olvide”, expresó con firmeza al referirse a su participación en la marcha. Sus palabras no solo reflejan una convicción personal, sino también el eco de un relato que comenzó mucho antes de su nacimiento y que todavía sigue abierto.

Rocco Canataro, cantante de la banda Roze, marchó junto a su padre para reivindicar la memoria de su abuelo desaparecido durante la dictadura

El origen de esa historia se remonta a una madrugada de terror que marcó para siempre a su familia. Ricardo, su padre, tenía apenas dos años cuando un grupo de personas —entre militares y civiles— irrumpió en su casa en un operativo violento. A lo largo de su vida, fue reconstruyendo ese momento a partir de los relatos de su madre y sus hermanos, piezas de una memoria fragmentada que, con el tiempo, logró completar. “A las 3 de la mañana empezó el horror”, recordó en una entrevista con C5N, al describir cómo ese grupo de unas 15 personas ingresó al domicilio, interrogó a su padre y arrasó con todo lo que encontró.

El episodio no solo implicó la desaparición física de Tomás Ricardo Canataro Santolucito, sino también un intento de borrar su existencia. Se llevaron pertenencias, comida y hasta recuerdos personales: fotos familiares, imágenes de casamiento, registros de cumpleaños. “Se hizo un silencio... mi hermana fue a ver al comedor y dijo: ‘No mamá, papá no está’. De ahí, nunca más nada”, relató Ricardo, en una frase que resume el vacío que dejó ese operativo.

Tomás Ricardo Canataro Santolucito permanece desaparecido desde su secuestro en 1978 a manos de un grupo de militares y civiles

Tomás Ricardo Canataro Santolucito había nacido el 22 de octubre de 1941 en Villa del Totoral, provincia de Córdoba. Era chofer en una empresa constructora, estaba casado y era padre de tres hijos. El 3 de agosto de 1978 fue secuestrado en su domicilio en Villa Concepción, partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Tenía 36 años. Desde entonces, permanece desaparecido.

La reconstrucción de esa historia no fue sencilla. Durante años, el relato familiar convivió con el dolor, el silencio y la imposibilidad de respuestas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la memoria colectiva comenzó a ocupar un lugar central. Las marchas del 24 de marzo se transformaron en un espacio de encuentro, de reconocimiento y también de reparación simbólica. Para Ricardo, ese proceso tuvo un significado especial. “Siento que toda esta gente está acá por mi viejo en cierta forma. Compartirlo con mi hijo, su nieto, es algo muy especial”, expresó al referirse a la experiencia de marchar acompañado por Rocco.

La participación de Rocco en el acto reafirma el compromiso de las nuevas generaciones con la memoria, la verdad y la justicia

En ese cruce entre pasado y presente aparece el rol de la tercera generación. Rocco no vivió los hechos, pero creció con su historia. La ausencia de su abuelo forma parte de su identidad, y su presencia en la movilización se convierte en una forma de sostener ese legado. Su reflexión, cargada de emoción, resume el impacto de esa transmisión: “Yo no podría vivir sin mi papá, no sé cómo hizo él para vivir sin el suyo por una causa que no fue natural”.

La participación de artistas jóvenes como Rocco en la marcha, suma una dimensión particular. Desde su lugar en la música, pero también desde su identidad personal, el cantante de Roze encarna una generación que no vivió la dictadura, pero que asume el compromiso de sostener su memoria. Su presencia en la marcha no solo es un acto familiar, sino también político y cultural.

Quién es Roze, la banda del éxito “Tu jardín con enanitos”

Roze, surgida en el barrio de Parque Avellaneda (CABA), está formada por Rocco Gang y Ezequiel Gutiérrez, conocido como Treze YT. El grupo inició su trayectoria experimentando con diferentes estilos urbanos, pero con el tiempo optó por consolidarse en la cumbia, un género con fuerte arraigo en la música popular argentina.

Roze, surgida en el barrio de Parque Avellaneda (CABA), está formada por Rocco Gang y Ezequiel Gutiérrez, conocido como Treze YT (Instagram)

El salto a la popularidad llegó con “Inocente”, tema que cuenta con la colaboración de Peipper. La canción se convirtió en un fenómeno al alcanzar más de 78 millones de reproducciones en YouTube.

La estrategia de colaboraciones ha sido clave en la expansión de Roze. Al sumar voces y productores de distintas escenas, el grupo logró atraer públicos diversos y multiplicar el alcance de sus lanzamientos.

La versión de “Tu jardín con enanitos”, original del español Melendi, representa uno de los momentos más destacados para la agrupación, tanto por el volumen de reproducciones como por la recepción de la audiencia. El hecho de reinterpretar una pieza ya reconocida por otras bandas locales les permitió conectar con nuevos oyentes y consolidar su identidad dentro del género.