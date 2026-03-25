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En medio de la guerra con Irán, los israelíes continúan con su vida refugiados bajo tierra

Israel es asediada noche tras noche por los misiles y drones lanzados desde Teherán, mientras los residentes del país buscan resguardar sus vidas en zonas subterráneas improvisadas

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Hombres judíos envueltos en chales
Hombres judíos envueltos en chales de oración rezan en un estacionamiento subterráneo utilizado como refugio contra posibles ataques con misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el martes 3 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)

Cuando las sirenas y las alertas de los teléfonos celulares advierten sobre la llegada de misiles procedentes de Irán, la gente en Israel se refugia en albergues, convirtiendo estacionamientos, estaciones de metro y sótanos en comunidades temporales.

Estas imágenes muestran lo surrealistas que pueden llegar a ser las escenas cuando la vida se interrumpe en cualquier momento, de día o de noche, y cómo, tras constantes oleadas de conflicto, los israelíes han encontrado maneras de adaptarse rápidamente, robando unos instantes de alivio incluso cuando aumentan las tensiones.

Una mujer vestida de novia
Una mujer vestida de novia viaja a lomos de un hombre disfrazado de tortuga durante un evento para solteros en un estacionamiento subterráneo utilizado como refugio contra posibles ataques con misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el martes 17 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)

Dentro de un refugio, una futura novia posa con su familia, continuando la sesión de fotos de boda que habían estado haciendo en la superficie. Sus voluminosos vestidos ocupan gran parte del espacio oscuro y estrecho. Durante la festividad judía de Purim, los asistentes disfrazados —un Shrek, una enfermera de película de terror salpicada de sangre falsa— se agolpan en una estación subterránea, creando una atmósfera casi onírica contra las paredes grises.

Hombres judíos envueltos en chales
Hombres judíos envueltos en chales de oración rezan en un estacionamiento subterráneo utilizado como refugio contra posibles ataques con misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el martes 3 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)
Varias personas, algunas vestidas con
Varias personas, algunas vestidas con disfraces de la festividad judía de Purim, se congregan en una estación de metro subterránea utilizada como refugio contra posibles ataques con misiles iraníes en Ramat Gan, Israel, el lunes 2 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)

Para muchos israelíes, dirigirse a los refugios es una respuesta habitual, marcada por guerras pasadas. Israel cuenta con un extenso sistema de habitaciones seguras privadas y refugios públicos, a diferencia de otros países de la región, como Irán y Líbano, donde los residentes también buscan refugio de los ataques. Si bien Cisjordania ocupada no es un objetivo directo, los misiles pueden sobrevolar el territorio, que tiene escaso acceso a refugios, y cuatro mujeres palestinas fueron asesinadas recientemente.

Cuando suenan las alarmas en todo Israel, los refugios se llenan de gente durante 15 minutos, media hora, o el tiempo que dure la alerta.

Se observan tiendas de campaña
Se observan tiendas de campaña instaladas bajo la estación central de autobuses de Tel Aviv, donde la gente se refugia como medida de precaución ante posibles ataques con misiles iraníes, el jueves 12 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)
El martes 17 de marzo
El martes 17 de marzo de 2026, se habilitó una sala de emergencias provisional en un estacionamiento subterráneo utilizado como refugio bajo el Centro Médico Sheba en Ramat Gan, Israel (AP/Oded Balilty)

Algunos se han visto obligados a vivir completamente bajo tierra porque no tienen acceso a refugios en los barrios más pobres o porque tienen problemas de movilidad.

Bajo la destartalada estación de autobuses de Tel Aviv, decenas de familias se han instalado permanentemente en tiendas de campaña. Muchas son migrantes filipinas y eritreas de los alrededores, la zona más deteriorada de Tel Aviv, que carece de suficientes refugios. Regresan a casa unas horas al día para cocinar y compartir la comida con otros, creando así un comedor social improvisado con neveras portátiles, microondas y recipientes de plástico con alimentos.

Niños ven la televisión en
Niños ven la televisión en un estacionamiento subterráneo donde la gente pasa la noche como medida de precaución ante posibles ataques con misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el jueves 12 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)

Los hospitales israelíes pusieron en marcha rápidamente sus protocolos de emergencia clandestinos el primer día de la guerra con Irán. En el Centro Médico Sheba, un miembro del personal sopla burbujas para entretener a un joven paciente en una sala improvisada instalada en un nivel de estacionamiento.

Un miembro del personal médico
Un miembro del personal médico entretiene a un joven paciente en una sala de urgencias provisional instalada en un estacionamiento subterráneo utilizado como refugio bajo el Centro Médico Sheba en Ramat Gan, Israel, el martes 17 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)
Tiendas de campaña, colchones y
Tiendas de campaña, colchones y juguetes infantiles se encuentran esparcidos por un estacionamiento subterráneo donde la gente pasa la noche como medida de precaución ante posibles ataques con misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el jueves 12 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)

En el cavernoso aparcamiento bajo el centro comercial Dizengoff Center de Tel Aviv, cada día trae nuevos e incongruentes momentos mientras miles de personas se agolpan entre las resonantes paredes y pilares de hormigón, donde en tiempos normales los visitantes del centro comercial deambulan en busca de sus coches.

En una clase de yoga, varias mujeres adoptan la postura del perro boca abajo sobre esterillas extendidas en plazas de aparcamiento, mientras un hombre toca la guitarra cerca. Miri Kaftor, que normalmente imparte clases de yoga en un estudio tranquilo cercano, ha tenido que adaptarse a darlas aquí bajo luces fluorescentes, con niños gritando y montando en patinete cerca.

Un hombre toca la guitarra
Un hombre toca la guitarra mientras varias personas asisten a una clase de yoga en un estacionamiento subterráneo utilizado como refugio contra posibles ataques con misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el martes 17 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)

Esa misma noche, un comediante presenta un evento para solteros en el que una mujer esperanzada, vestida de novia, se ríe y viaja a lomos de un hombre disfrazado de tortuga.

En un rincón, un grupo de hombres con chales inclina la cabeza entre las sombras se convierte en una improvisada sala de oración. En otra sección, los niños ven la televisión en una zona de juegos infantiles.

Una mujer se sienta sobre
Una mujer se sienta sobre un colchón en una estación de metro subterránea que sirve como refugio antibombas ante la amenaza de posibles ataques con misiles iraníes durante la festividad judía de Purim en Ramat Gan, Israel, el lunes 2 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)
Un conejo de peluche infantil
Un conejo de peluche infantil descansa sobre uno de los colchones extendidos en un estacionamiento subterráneo donde la gente pasa la noche como medida de precaución ante posibles ataques con misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)

Las fotos muestran la vida cotidiana trasplantada a espacios a veces claustrofóbicos, incluso con las mascotas presentes. Un perro descansa sobre el regazo de un hombre dormido. Otro espera pacientemente en la oscuridad mientras la gente se sienta preocupada, aburrida e impaciente bajo la luz de neón de un refugio y el brillo de un teléfono móvil.

Una carita sonriente está pintada
Una carita sonriente está pintada en una pared azul debajo de la estación central de autobuses de Tel Aviv, utilizada como refugio contra posibles ataques con misiles iraníes, el jueves 12 de marzo de 2026 (AP/Oded Balilty)

(AP)

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