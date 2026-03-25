El régimen de Irán le respondió a Trump, afirmó que “nunca” alcanzarán acuerdo y amenazó con mantener los precios del petróleo altos (REUTERS)

El régimen de Irán rechazó este miércoles las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre supuestas negociaciones entre Washington y Teherán y aseguró que no alcanzará ningún acuerdo, en medio de una escalada militar y tensiones en el mercado energético.

El Ejército iraní respondió a las declaraciones de Trump con un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. El portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya sostuvo que las afirmaciones de la Casa Blanca sobre contactos con la República Islámica son falsas.

“No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas”, señaló el comunicado.

Trump afirmó el martes que Estados Unidos e Irán van a “alcanzar un acuerdo” en el marco de conversaciones que, según indicó, están en marcha con Teherán. También sostuvo que en Irán se produjo “un cambio en el régimen”.

El presidente estadounidense agregó que los representantes iraníes con los que Washington está dialogando “han acordado que nunca tendrán el arma nuclear” y que Teherán concedió un “regalo muy grande” relacionado con el estrecho de Ormuz.

El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya

Desde Teherán, en cambio, reconocieron algunos contactos indirectos con la Casa Blanca pero rechazaron cualquier tipo de negociación. El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya, reforzó esa postura en una declaración en video difundida por la televisión estatal.

“¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, cuestionó. El vocero insistió en que la posición iraní no cambió desde el inicio. “Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora, ni nunca”, afirmó.

El Ejército iraní advirtió además sobre el impacto del conflicto en el mercado energético. Según el comunicado, los precios del petróleo no volverán a niveles anteriores hasta que Irán garantice la estabilidad regional.

“Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes, hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas”, indicó.

El comunicado también remarcó que, hasta que se cumpla su “voluntad”, ninguna situación volverá a ser la misma. “Nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”, reiteró.

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente (REUTERS)

En paralelo, un portavoz militar iraní citado por Associated Press (AP) se burló de los intentos de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de un plan de 15 puntos propuesto por Washington.

Según una persona conocedora de la situación, ese plan fue presentado a Irán por intermediarios de Pakistán, que se ofrecieron a albergar nuevas negociaciones entre Washington y Teherán.

En el plano militar, el Pentágono está en proceso de desplegar dos unidades de marines que sumarán unos 5.000 efectivos y miles de marineros al contingente en la región. Una fuente citada por AP señaló que estas medidas buscan dar a Trump “la máxima flexibilidad” para sus próximos pasos.

Mientras tanto, ataques aéreos golpearon a Irán y misiles y drones iraníes apuntaron contra Israel y otros puntos en Medio Oriente, en una escalada que mantiene la tensión en la región.

(Con información de AP y EFE)