Mundo

El régimen de Irán le respondió a Trump, afirmó que “nunca” alcanzarán acuerdo y amenazó con mantener los precios del petróleo altos

“Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el combustible de antes, hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas”, afirmó el portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari

Guardar
El régimen de Irán le
El régimen de Irán le respondió a Trump, afirmó que “nunca” alcanzarán acuerdo y amenazó con mantener los precios del petróleo altos (REUTERS)

El régimen de Irán rechazó este miércoles las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre supuestas negociaciones entre Washington y Teherán y aseguró que no alcanzará ningún acuerdo, en medio de una escalada militar y tensiones en el mercado energético.

El Ejército iraní respondió a las declaraciones de Trump con un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. El portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya sostuvo que las afirmaciones de la Casa Blanca sobre contactos con la República Islámica son falsas.

“No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas”, señaló el comunicado.

Trump afirmó el martes que Estados Unidos e Irán van a “alcanzar un acuerdo” en el marco de conversaciones que, según indicó, están en marcha con Teherán. También sostuvo que en Irán se produjo “un cambio en el régimen”.

El presidente estadounidense agregó que los representantes iraníes con los que Washington está dialogando “han acordado que nunca tendrán el arma nuclear” y que Teherán concedió un “regalo muy grande” relacionado con el estrecho de Ormuz.

El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari,
El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya

Desde Teherán, en cambio, reconocieron algunos contactos indirectos con la Casa Blanca pero rechazaron cualquier tipo de negociación. El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya, reforzó esa postura en una declaración en video difundida por la televisión estatal.

“¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, cuestionó. El vocero insistió en que la posición iraní no cambió desde el inicio. “Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora, ni nunca”, afirmó.

El Ejército iraní advirtió además sobre el impacto del conflicto en el mercado energético. Según el comunicado, los precios del petróleo no volverán a niveles anteriores hasta que Irán garantice la estabilidad regional.

Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes, hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas”, indicó.

El comunicado también remarcó que, hasta que se cumpla su “voluntad”, ninguna situación volverá a ser la misma. “Nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”, reiteró.

Estados Unidos envió a Irán
Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente (REUTERS)

En paralelo, un portavoz militar iraní citado por Associated Press (AP) se burló de los intentos de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de un plan de 15 puntos propuesto por Washington.

Según una persona conocedora de la situación, ese plan fue presentado a Irán por intermediarios de Pakistán, que se ofrecieron a albergar nuevas negociaciones entre Washington y Teherán.

En el plano militar, el Pentágono está en proceso de desplegar dos unidades de marines que sumarán unos 5.000 efectivos y miles de marineros al contingente en la región. Una fuente citada por AP señaló que estas medidas buscan dar a Trump “la máxima flexibilidad” para sus próximos pasos.

Mientras tanto, ataques aéreos golpearon a Irán y misiles y drones iraníes apuntaron contra Israel y otros puntos en Medio Oriente, en una escalada que mantiene la tensión en la región.

(Con información de AP y EFE)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránRégimen de IránIsraelEstados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El petróleo cae más del 4% y las bolsas asiáticas suben tras las declaraciones de Trump sobre negociaciones con Irán

Las principales plazas bursátiles en Asia registraron alzas en medio de expectativas favorables por conversaciones entre Washington y Teherán

El petróleo cae más del

El dictador Kim Jong-un reafirmó el apoyo “inquebrantable” de Corea del Norte a Rusia en medio la invasión a Ucrania

Un mensaje oficial del líder del régimen norcoreano subrayó el respaldo de la voluntad de su país a mantener acuerdos con Moscú en materia de defensa y asistencia recíproca ante el escenario bélico que se desarrolla territorio ucraniano

El dictador Kim Jong-un reafirmó

En medio de la guerra con Irán, los israelíes continúan con su vida refugiados bajo tierra

Israel es asediada noche tras noche por los misiles y drones lanzados desde Teherán, mientras los residentes del país buscan resguardar sus vidas en zonas subterráneas improvisadas

En medio de la guerra

EN VIVO: El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel y contra bases militares en Kuwait, Jordania y Bahréin

Un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica señaló que “objetivos en el corazón de Jerusalén”, así como instalaciones que albergan fuerzas de Washington en la región, “fueron atacados con sistemas de misiles de precisión de combustible líquido y sólido y drones de ataque”

EN VIVO: El régimen de

Rubio viajará a Francia esta semana para buscar el respaldo del G7 a la estrategia de Washington en la guerra contra Irán

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado informó que el jefe de la diplomacia asistirá el viernes a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores “para promover intereses clave de Estados Unidos” y “discutir preocupaciones de seguridad compartidas y oportunidades de cooperación”

Rubio viajará a Francia esta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Podemos dividir las 20.000 horas…

“Podemos dividir las 20.000 horas… y nos da que el avión puede volar 40 años más”: FAC contradice a Petro

Presentan en el Senado agenda ciudadana a favor de la comunidad LGBTI+

Marco Antonio, el hijo de Ceci Flores: la historia de su desaparición y 7 años de búsqueda

La familia de una paciente fallecida por un tumor cerebral denuncia a la Sanidad andaluza por una posible negligencia médica

La Justicia gallega rechaza conceder una plaza de funcionaria a una profesora interina que había encadenado contratos temporales durante 20 años

INFOBAE AMÉRICA
El petróleo cae más del

El petróleo cae más del 4% y las bolsas asiáticas suben tras las declaraciones de Trump sobre negociaciones con Irán

Venezuela aprueba la designación de Ariannys Seijó como fiscal general y nombra a dos embajadores

La Oficina de DDHH alerta de 5.519 muertes en Haití por la violencia de pandillas y la represión de las mismas

Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

El Nikkei avanza un 2,87 % gracias a las tecnológicas y a pesar de la guerra en Irán

ENTRETENIMIENTO

Arranca el rodaje de ‘Cry

Arranca el rodaje de ‘Cry to heaven’, el esperado regreso de Tom Ford al cine con una historia sobre los castrati: así es su espectacular reparto

Los directores de ‘Proyecto Salvación’ sobre su despido de ‘Star Wars’: “No importa cómo termine, lo que has aprendido nadie te lo puede quitar”

Disney prepara una nueva película de ‘Cenicienta’ en acción real: estará centrada en las hermanastras de la icónica princesa

Sorpresa en el universo ‘El señor de los anillos’: habrá una nueva película basada en capítulos inéditos del libro de Tolkien sobre los hobbits

Así luce la casa de Hannah Montana 20 años después del estreno de la serie