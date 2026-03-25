La tremenda pelea de Daniela y Cinzia en Gran Hermano: “Con un cuchillo en la mano”

Las jugadoras se enfrentaron en el patio de la casa por el término "violencia" y todo terminó a los gritos (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La convivencia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de la escena tras un fuerte enfrentamiento que expuso una grieta cada vez más profunda entre los participantes. Esta vez, las protagonistas fueron Daniela De Lucía y Cinzia Francischiello, quienes protagonizaron un cruce explosivo luego de que la primera fuera acusada de tener “actitudes violentas”, una definición que encendió la polémica tanto dentro de la casa como fuera de ella.

Todo comenzó con una observación que, lejos de quedar en un comentario aislado, terminó escalando hasta convertirse en uno de los momentos más tensos de la jornada. Fue Cinzia quien puso el tema sobre la mesa, asegurando que venía percibiendo ciertas conductas preocupantes en su compañera. “Un día pasó una situación en la cocina también que fue violenta”, lanzó sin rodeos, haciendo referencia a un episodio reciente que, según su mirada, no podía pasar desapercibido.

Daniela De Lucía fue acusada de tener actitudes violentas en Gran Hermano tras un tenso episodio en la cocina

El foco de la discusión estuvo puesto en una escena cotidiana: Daniela cocinaba mientras discutía con otros participantes y tenía un cuchillo en la mano. Para Cinzia, ese gesto, combinado con el tono de la discusión, configuraba una situación intimidante. “La violencia no va solamente por el cuchillo, también por las expresiones verbales”, sostuvo, ampliando su acusación y dejando en claro que su preocupación iba más allá de lo físico.

Pero la respuesta de Daniela no tardó en llegar. Lejos de esquivar el conflicto, la participante recogió el guante y salió al cruce con una postura firme, visiblemente molesta por lo que consideró una acusación desmedida. “No fue una situación violenta. Estaba cocinando”, explicó, intentando desactivar la interpretación de su compañera. Y enseguida redobló la apuesta con una crítica directa: “Agarran esto para hacer una historia distinta y llevarla al confesionario”.

El enfrentamiento entre Daniela y Cinzia evidenció una grieta profunda entre los participantes de Gran Hermano

Para Daniela, el uso de la palabra “violencia” en ese contexto no solo era exagerado, sino también irresponsable. En medio del intercambio, dejó una de las frases más contundentes del cruce: “Violencia vive un montón de gente y eso es vapulear una palabra que es muy, muy dura para decir que porque una persona se da vuelta así con un cuchillo es violenta. Eso es una falta de respeto para toda esa gente que realmente vive violencia”.

El tono del enfrentamiento fue subiendo minuto a minuto, con intervenciones cruzadas, acusaciones personales y un clima cada vez más tenso. Mientras Daniela insistía en que se trataba de una estrategia de juego para perjudicarla, Cinzia se mantuvo firme en su postura y aseguró que sí sintió miedo en ese momento. “De la manera, con un cuchillo en la mano y la manera que se hizo a los gritos, yo sí”, afirmó, marcando un punto de quiebre en la discusión.

Cinzia Francischiello señaló como intimidante el momento en que Daniela discutía con un cuchillo en la mano durante una pelea

Lejos de acercar posiciones, el diálogo derivó en un ida y vuelta cargado de reproches. “Usás la palabra violencia para jugar”, le reprochó Daniela, mientras que Cinzia respondió con dureza: “Sos cobarde porque hablás y te retirás”. En paralelo, otros participantes comenzaron a intervenir, lo que terminó de desordenar la escena.

En ese contexto, Daniela también apuntó contra sus compañeros por involucrarse en la discusión. “Esto no es un circo”, lanzó, molesta por lo que interpretó como una actitud oportunista del resto de la casa. El clima se volvió caótico, con múltiples voces superpuestas y una tensión que se extendió durante varios minutos.

El clima en la casa se volvió caótico cuando otros jugadores intervinieron en la discusión entre Daniela y Cinzia por supuesta violencia

Desde el estudio, Santiago del Moro siguió el conflicto y no ocultó su sorpresa por la intensidad del cruce. “Se paró de manos la coach”, comentó en referencia a Daniela, quien decidió dejar de lado su perfil más calmo para responder sin filtros. Sin embargo, más allá de las distintas versiones, el enfrentamiento dejó al descubierto un problema más profundo: los límites dentro del juego y el uso de determinadas palabras en un contexto de alta exposición.