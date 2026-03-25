Teleshow

La tremenda pelea de Daniela y Cinzia en Gran Hermano: “Con un cuchillo en la mano”

La convivencia en la casa explotó cuando Cinzia Francischiello aseguró haberse sentido intimidada por la coach durante una discusión en la cocina

Guardar
Las jugadoras se enfrentaron en el patio de la casa por el término "violencia" y todo terminó a los gritos (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La convivencia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de la escena tras un fuerte enfrentamiento que expuso una grieta cada vez más profunda entre los participantes. Esta vez, las protagonistas fueron Daniela De Lucía y Cinzia Francischiello, quienes protagonizaron un cruce explosivo luego de que la primera fuera acusada de tener “actitudes violentas”, una definición que encendió la polémica tanto dentro de la casa como fuera de ella.

Todo comenzó con una observación que, lejos de quedar en un comentario aislado, terminó escalando hasta convertirse en uno de los momentos más tensos de la jornada. Fue Cinzia quien puso el tema sobre la mesa, asegurando que venía percibiendo ciertas conductas preocupantes en su compañera. “Un día pasó una situación en la cocina también que fue violenta”, lanzó sin rodeos, haciendo referencia a un episodio reciente que, según su mirada, no podía pasar desapercibido.

Daniela De Lucía fue acusada
Daniela De Lucía fue acusada de tener actitudes violentas en Gran Hermano tras un tenso episodio en la cocina

El foco de la discusión estuvo puesto en una escena cotidiana: Daniela cocinaba mientras discutía con otros participantes y tenía un cuchillo en la mano. Para Cinzia, ese gesto, combinado con el tono de la discusión, configuraba una situación intimidante. “La violencia no va solamente por el cuchillo, también por las expresiones verbales”, sostuvo, ampliando su acusación y dejando en claro que su preocupación iba más allá de lo físico.

Pero la respuesta de Daniela no tardó en llegar. Lejos de esquivar el conflicto, la participante recogió el guante y salió al cruce con una postura firme, visiblemente molesta por lo que consideró una acusación desmedida. “No fue una situación violenta. Estaba cocinando”, explicó, intentando desactivar la interpretación de su compañera. Y enseguida redobló la apuesta con una crítica directa: “Agarran esto para hacer una historia distinta y llevarla al confesionario”.

El enfrentamiento entre Daniela y
El enfrentamiento entre Daniela y Cinzia evidenció una grieta profunda entre los participantes de Gran Hermano

Para Daniela, el uso de la palabra “violencia” en ese contexto no solo era exagerado, sino también irresponsable. En medio del intercambio, dejó una de las frases más contundentes del cruce: “Violencia vive un montón de gente y eso es vapulear una palabra que es muy, muy dura para decir que porque una persona se da vuelta así con un cuchillo es violenta. Eso es una falta de respeto para toda esa gente que realmente vive violencia”.

El tono del enfrentamiento fue subiendo minuto a minuto, con intervenciones cruzadas, acusaciones personales y un clima cada vez más tenso. Mientras Daniela insistía en que se trataba de una estrategia de juego para perjudicarla, Cinzia se mantuvo firme en su postura y aseguró que sí sintió miedo en ese momento. “De la manera, con un cuchillo en la mano y la manera que se hizo a los gritos, yo sí”, afirmó, marcando un punto de quiebre en la discusión.

Cinzia Francischiello señaló como intimidante
Cinzia Francischiello señaló como intimidante el momento en que Daniela discutía con un cuchillo en la mano durante una pelea

Lejos de acercar posiciones, el diálogo derivó en un ida y vuelta cargado de reproches. “Usás la palabra violencia para jugar”, le reprochó Daniela, mientras que Cinzia respondió con dureza: “Sos cobarde porque hablás y te retirás”. En paralelo, otros participantes comenzaron a intervenir, lo que terminó de desordenar la escena.

En ese contexto, Daniela también apuntó contra sus compañeros por involucrarse en la discusión. “Esto no es un circo”, lanzó, molesta por lo que interpretó como una actitud oportunista del resto de la casa. El clima se volvió caótico, con múltiples voces superpuestas y una tensión que se extendió durante varios minutos.

El clima en la casa
El clima en la casa se volvió caótico cuando otros jugadores intervinieron en la discusión entre Daniela y Cinzia por supuesta violencia

Desde el estudio, Santiago del Moro siguió el conflicto y no ocultó su sorpresa por la intensidad del cruce. “Se paró de manos la coach”, comentó en referencia a Daniela, quien decidió dejar de lado su perfil más calmo para responder sin filtros. Sin embargo, más allá de las distintas versiones, el enfrentamiento dejó al descubierto un problema más profundo: los límites dentro del juego y el uso de determinadas palabras en un contexto de alta exposición.

Temas Relacionados

Daniela De LucíaCinzia FrancischielloGHGran HermanoGran Hermano Generación Dorada

Últimas Noticias

Carmiña reapareció en la casa de Gran Hermano para pedirle perdón a Mavinga por sus expresiones racistas: el fuerte momento

En un derecho a réplica cargado de tensión y emoción, la paraguaya pidió disculpas públicamente a su excompañera por sus comentarios. La respuesta de la congoleña

Carmiña reapareció en la casa

Rocco Canataro de la banda Roze marchó por su abuelo desaparecido: “Hacer memoria para que nunca se olvide”

El joven cantante de cumbia, conocido por su hit “Tu jardín con enanitos”, participó de la movilización en Buenos Aires acompañado por su papá, recuperando la historia familiar marcada por la ausencia de su abuelo, Tomás Ricardo Canataro Santolucito, víctima de la dictadura

Rocco Canataro de la banda

Ángel de Brito habló de la polémica de un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

La cantante vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la versión del conductor sobre un supuesto intercambio de mensajes con un futbolista casado, que habría marcado el quiebre en su entorno

Ángel de Brito habló de

Rolando Barbano fue víctima de un robo durante el recital de AC/DC: “Es difícil protegerse de esto”

El periodista de América Noticias sufrió un hecho de inseguridad mientras asistía junto a su hijo al multitudinario show de la banda en el Estadio Monumental

Rolando Barbano fue víctima de

La palabra de Camila Galante sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes: “No perdoné nada”

La esposa del futbolista habló con Paula Varela sobre las versiones entre el mediocampista de Boca y la cantante. Su defensa

La palabra de Camila Galante
DEPORTES
Tres historias que convirtieron en

Tres historias que convirtieron en mito al Trinche Carlovich: de la dedicatoria de Maradona que lo dejó mudo al “baile” a la Selección

Jugó en la selección y marcó un récord que duró 18 años: la historia completa de Ricardo Arjona como basquetbolista profesional

Fuerte protagonismo argentino en los Challenger: se destacan Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga

Los impactantes diseños de los equipos que correrán en el GP de Japón de F1: un lobo, Godzilla y un símbolo clásico del país asiático

Francisco Cerúndolo, tras una victoria que ilusiona en el Masters 1000 de Miami: “Esto no terminó, quiero ir por más”

TELESHOW
Carmiña reapareció en la casa

Carmiña reapareció en la casa de Gran Hermano para pedirle perdón a Mavinga por sus expresiones racistas: el fuerte momento

Rocco Canataro de la banda Roze marchó por su abuelo desaparecido: “Hacer memoria para que nunca se olvide”

Ángel de Brito habló de la polémica de un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

Rolando Barbano fue víctima de un robo durante el recital de AC/DC: “Es difícil protegerse de esto”

La palabra de Camila Galante sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes: “No perdoné nada”

INFOBAE AMÉRICA

El ministro de Exteriores de

El ministro de Exteriores de Hungría reconoció que mantiene contactos directos con Rusia antes y después de las reuniones de la UE

Un tanque de combustible en el aeropuerto de Kuwait sufrió un incendio tras un ataque con drones del régimen iraní

El debate sobre la maternidad en el psicoanálisis: clásicos, polémicas y nuevas voces femeninas

La inteligencia artificial pone en jaque a la industria editorial: el caso emblemático de una novela

Banksy pierde el anonimato, pero el mito de su arte sigue más vigente que nunca