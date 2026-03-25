Francisco Cerúndolo, tras una victoria que ilusiona en el Masters 1000 de Miami: “Esto no terminó, quiero ir por más”

Francisco Cerúndolo no solo ratificó su gran momento en el Masters 1000 de Miami, sino que también dejó en claro que atraviesa una semana en la que su tenis fluye con naturalidad. Tras su sólida victoria frente al francés Ugo Humbert por 6-4 y 6-3, el argentino analizó su rendimiento con autocrítica y precisión, destacando el proceso de adaptación que le permitió imponerse en los octavos de final.

“Muy contento porque fue un partido impresionante. Hasta el tres iguales me sentí medio incómodo, él estaba jugando muy agresivo, sacando muy bien y me metió muchos winners en las primeras bolas”, explicó el porteño al pie de la cancha, en referencia a un inicio en el que debió ajustar su juego ante la intensidad del rival.

A partir de ese momento, el desarrollo comenzó a inclinarse a su favor. “Cuando pude salir de esos games difíciles con mi saque y levantar algunos break points, empecé a entender mejor su juego y todo fluyó”, agregó Cerúndolo, quien ocupa el puesto 19 del ranking ATP Tour y atraviesa uno de los momentos más destacados de su temporada.

Francisco Cerúndolo derrotó al francés Ugo Humbert por 6-4 y 6-3 y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami (Crédito: Geoff Burke-Imagn Images)

El quiebre en el séptimo game del primer set resultó determinante para encaminar el parcial inicial, que luego cerraría por 6-4. Ya en la segunda manga, el argentino volvió a golpear desde el arranque y sostuvo la diferencia con autoridad, apoyado en una combinación de agresividad y solidez desde el fondo de la cancha.

“Más allá de cómo ataqué y saqué, creo que también defendí muy bien, y eso fue súper importante”, remarcó, subrayando una de las claves de su rendimiento en el Hard Rock Stadium, donde ya había demostrado su afinidad con la superficie en ediciones anteriores.

Su presente no es casual. Fran llegó a esta instancia tras conseguir uno de los triunfos más destacados de su carrera frente al ruso Daniil Medvedev, actual número 10 del mundo. Ese resultado significó su victoria número 16 ante jugadores del top ten y le permitió cortar una racha adversa de seis derrotas consecutivas ante rivales de esa jerarquía.

En ese contexto, el argentino también dejó entrever su ambición de ir por más en el torneo: “Estoy muy contento con cómo estamos jugando esta semana, pero esto no terminó. Quiero ir por más, ahora enfocarme en los cuartos de final”, afirmó, con la mirada puesta en el próximo encuentro.

Con este avance, el mayor de los hermanos Cerúndolo alcanzó por cuarta vez los cuartos de final en Miami, un certamen en el que ya supo ser protagonista: en 2022 firmó su mejor actuación al llegar a las semifinales, luego de superar a nombres de peso como Gael Monfils, Frances Tiafoe y Jannik Sinner.

Francisco Cerúndolo se enfrentará al alemán Alexander Zverev o al francés Quentin Halys (Crédito: Geoff Burke-Imagn Images)

De cara a la próxima instancia, su rival saldrá del cruce entre el alemán Alexander Zverev y el francés Quentin Halys, dos jugadores con perfiles bien distintos. Cerúndolo, que ya tiene historial ante ambos, analizó el posible escenario: “A Zverev lo enfrenté varias veces, es un jugador de mucha jerarquía, top 3 hace muchísimos años. Con Halys jugué una sola vez en Paris Bercy, pero también es muy agresivo. Más allá de eso, voy a enfocarme en mi tenis, que creo que está en un gran nivel”.

Con la confianza en ascenso, sostenido por los resultados y un nivel cada vez más contundente, el porteño se entusiasma con seguir avanzando en un torneo que, una vez más, lo tiene como protagonista.