Atacaron brutalmente a un joven en Villarino y buscan dar con sus agresores

El momento en el que ocurrió el ataque (Facebook: Fmdel Valle Pedro Luro)

Luego de que el personal del Centro de Monitoreo de Pedro Luro, partido de Villarino, captara una agresión en grupo en contra de un joven, la Fiscalía de turno comenzó a investigar el hecho. Hasta el momento, ninguno de los agresores fue identificado.

Todo ocurrió el domingo a las 23:15 horas en las inmediaciones de la plaza céntrica de la ciudad, cuando las cámaras de seguridad registraron cómo un grupo de varias personas atacó salvajemente a un joven. Tras darse aviso a las autoridades, la Fiscalía inició las actuaciones de oficio apenas minutos después tras acceder a las imágenes.

Las investigaciones en curso incluyen la identificación del hombre que habría sido agredido, quien fue localizado y será convocado a declarar para detallar lo ocurrido. De la misma manera, las autoridades buscan identificar al resto de los involucrados con el objetivo de establecer responsabilidades y reconstruir la secuencia del hecho.

De acuerdo con la información publicada por La Brújula 24, los agentes policiales verificaron en centros de salud cercanos si el presunto damnificado recibió atención médica, pero no hallaron registros sobre su asistencia. Por este motivo, el material fílmico todavía estaría bajo análisis como parte de las diligencias judiciales. Asimismo, barajan la posibilidad de que el incidente esté relacionado con un conflicto anterior.

Así quedó el joven después de la golpiza (Facebook: Fmdel Valle Pedro Luro)

Atacaron a una mujer a la salida de un boliche en La Plata

Seis jóvenes fueron aprehendidos en el centro de La Plata tras una violenta pelea ocurrida en la madrugada del sábado 21 de febrero en la calle 50 entre 7 y 8, a la salida de un boliche. Producto de la riña, una mujer de 33 años identificada como Mariel D., con domicilio en Berisso, quedó inconsciente y sufrió lesiones leves. Por este motivo, fue trasladada al Hospital Rossi por el personal del SAME.

La reconstrucción policial y testigos indicaron que el conflicto comenzó tras un roce accidental entre la víctima y otra joven. La presunta agresora, al quitarse los zapatos, la atacó a golpes junto a varios acompañantes. Aunque el hermano de la víctima intervino, fue reducido y golpeado por al menos cinco personas, aunque sus heridas fueron leves.

Los agresores fueron detenidos horas después de haber sido identificados

Según declararon testigos al medio local 0221, una de las atacantes arrojó al piso a la víctima y la agredió con los tacones en la cabeza. Otro relato describió que la joven “se aferraba a la pierna de un hombre, suplicando que detuvieran la golpiza”.

La pelea se prolongó varios minutos en plena vía pública, en presencia de transeúntes y el flujo habitual de vehículos, hasta que arribaron la Patrulla Municipal y la Policía Bonaerense, quienes lograron controlar la situación y solicitar asistencia médica.

El Centro de Monitoreo permitió identificar a los seis involucrados: una mujer de 36 años, otra de 23, dos jóvenes de 18, uno de 20 y otro de 25, todos residentes en distintos barrios platenses. Los acusados fueron trasladados a la Comisaría Primera y liberados posteriormente.

La causa, caratulada como lesiones en riña, es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 y el Juzgado de Garantías Nº 2. Mientras la investigación avanza bajo supervisión fiscal, se mantuvo presencia policial y sanitaria por varios minutos en la zona centro de La Plata para preservar la seguridad y el control.

Luego de que se recuperara, la mujer valoró la atención que le dio el personal médico. “Me atendieron muy bien, no tengo nada interno, pero me dejaron la cara desfigurada”, contó al reconocer: “Tengo mucho miedo”.

De la misma manera, admitió que no conocía a ninguna de las personas que la agredieron. “No me acuerdo de nada. Siento que me caigo y ya no recuerdo más”, relató al indicar que supo de la brutalidad de la agresión después de que recobrara la consciencia. Asimismo, confesó que no podía ver el video.