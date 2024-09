La dura respuesta de la hija de la Tota Santillán, cuando le preguntaron si su papá está en el cielo con Rodrigo

La dura reacción de Daniela, la hija de la Tota Santillán, cuando le hablaron de la muerte de su padre (Video: Secretos Verdaderos/ América)

A cinco días de la muerte de la Tota Santillán, la angustia y el dolor no abandonan el corazón de Daniela, la hija de la figura de la movida tropical. Ante ese panorama, la joven recordó los mejores momentos con el artista, dio detalles de su estado de salud días antes de su fallecimiento y se quebró en llanto al hablar de su padre. Sin embargo, en medio de su charla con Luis Ventura, en Secretos Verdaderos (América), tuvo una dura reacción cuando la invitaron a reflexionar sobre la vida en el cielo.

Todo sucedió cuando el conductor le comentó a Daniela la relación única que Santillán mantenía con el Potro Rodrigo. En ese sentido, Ventura invitó a la joven a ver una dedicatoria especial de Beatriz Olave, madre del símbolo del cuarteto, y planteó que actualmente ambas figuras comparten su eternidad en el cielo. Sin embargo, lejos de enternecerse con las palabras del periodista, Daniela respondió de forma tajante: “Están todos muertos ya”.

Al regreso, Ventura le recordó a la joven el cariño que Olave le tenía a su padre y expresó el gesto que Santillán tuvo hacia la madre del cantante: “Ella me cuenta que fue tu papá quien la acompañó a elegir el lugar donde iba a descansar Rodrigo”. Fue entonces cuando Daniela recordó aquellos años de su infancia y comentó: “Estuvo en todo momento mi papá, nosotros también, me acuerdo mucho de esa época. Tenía doce años. Su deseo era descansar junto a Rodrigo. Sus amigos nos llamaron y nos ofrecieron el lugar, porque mi papá iba todos los meses a ver a Rodrigo. Papá no hablaba de la partida de él, hablábamos de otras cosas”.

En ese sentido, dos años antes de su muerte, la Tota había recordado su amistad con Rodrigo. “Los ídolos quedan en el corazón de la gente. Puede pasar el tiempo, pero son ellos”, había asegurado en un mano a mano con Verónica Lozano, en Cortá por Lozano (Telefe), a mediados de 2022. El exconductor de Pasión de sábado y el cantante cordobés realizaron su carrera casi a la par. Si bien pasaron los años desde su muerte, la Tota no pudo olvidar el fuerte vínculo que los unía.”Lo único que les puedo decir a los jóvenes que empiezan es que no se dejen endulzar el oído, o cuando les dicen ‘soy tu papá’, no es cierto. A él no lo cuidaron lo suficiente”, reflexionó en aquella entrevista.

Minutos más tarde, la joven habló sobre el estado de salud de su padre y explicó cómo afrontaba aquella situación: “Tenía una enfermedad con la que tenías que estar preparado para cualquier cosa”, admitió Daniela respecto a la bipolaridad que padecía.

El recuerdo de la Tota Santillán sobre su amistad con el Potro Rodrigo (Video: Cortá por Lozano/Telefe)

De esta manera, la hija de la Tota recordó cómo fue la última vez que se encontró con su padre, horas antes de que ocurriera el suceso: “Éramos de pocas palabras, pero pasé todo el día con él”. Luego, Ventura le consultó: “¿Fue una pesadilla en su vida el no haberse reencontrado con sus hijas menores?”. Sin dudarlo, Daniela respondió “Fue eso”, poniendo el foco en Sol Fiasche, la madre de Camila y Mía, dos de las integrantes más pequeñas de la familia de la Tota Santillán. Dolida por la situación, y el recuerdo de la angustia de la figura de la movida tropical, la heredera del conductor respondió: “Le quitaron el derecho a paternar. Nosotros, los hijos mayores, tuvimos una vida maravillosa. Yo sufrí la separación porque lo extrañaba a mi papá”.

Por último, hacia el final de la charla, el abogado de la familia de la Tota Santillán, que acompañaba a Daniela, blanqueó que Leandro, el hijo mayor del animador, cree que “pudo haber sido un asesinato”.