Teleshow

Rolando Barbano fue víctima de un robo durante el recital de AC/DC: “Es difícil protegerse de esto”

El periodista de América Noticias sufrió un hecho de inseguridad mientras asistía junto a su hijo al multitudinario show de la banda en el Estadio Monumental

Guardar
El periodista de América Noticias sufrió un hecho de inseguridad mientras asistía junto a su hijo al multitudinario show de la banda en el Estadio Monumental (Video: América Noticias/ América)

Rolando Barbano fue víctima de un robo durante el multitudinario recital de AC/DC en el Estadio Monumental la noche del 23 de marzo. El periodista, conocido por su labor en América Noticias, asistió al evento acompañado por su hijo adolescente y relató en detalle las dificultades que enfrentó tras la sustracción de su celular, subrayando la problemática de la seguridad en grandes espectáculos y las barreras legales que complican la recuperación de bienes robados.

El periodista especializado en temas policiales explicó al aire de América Noticias que desde hace unos años la digitalización total de las entradas obliga a los asistentes a llevar consigo el teléfono móvil a los eventos masivos. “En un momento me pregunté: ‘¿Para qué llevé el celular?’ Pero hay que tener en cuenta que ahora todas las entradas son con QR en el teléfono, así que estás obligado a ir con el aparato al recital”, señaló.

“Estábamos en el campo, donde obviamente había mucha gente”, precisó Barbano a América Noticias. “Mi hijo tiene 14 años, por lo cual, también estuve más atento a él que a la propia música”, añadió el periodista. Durante uno de los momentos de mayor euforia del recital, relató que “cuando empezó una de las canciones más populares se me acercó un hombre, me saludó y me tiró de un costado”. Fue entonces cuando, intentando no perder de vista a su hijo en la multitud, percibió el hurto: “Sentí el tirón y ya no estaba”, dijo Barbano, recordando el instante exacto en el que advirtió la desaparición de su teléfono, que había guardado cuidadosamente en una campera con cierre, junto a sus llaves.

El periodista de América Noticias
El periodista de América Noticias asistió al show junto a su hijo adolescente y sufrió el robo en pleno concierto multitudinario

El periodista logró rastrear el dispositivo robado gracias al sistema de localización. Según explicó, “tengo un iPad y me muestra el lugar donde está mi celular, es lo que marca en tiempo real. Apareció dos horas después de terminado el recital. Lo encontré de manera virtual”. Esta funcionalidad le permitió ubicar el teléfono en la localidad de Lanús, más precisamente en la calle Coronel Lucero al 1800, pero la recuperación del aparato abrió otro obstáculo: la jurisdicción policial. “El robo fue en Capital Federal pero ahora, el teléfono está en Provincia de Buenos Aires. La verdad es una. El teléfono está ahí pero yo solo no lo iría a buscar”, remarcó Barbano en el noticiero de América TV. La comisaría de Valentín Alsina, que tomó intervención por la ubicación del dispositivo, informó que sólo podrán proceder al allanamiento si reciben la orden expresa de un fiscal o juez.

El relato de Barbano sintetizó la sensación de impotencia frecuente entre los espectadores de grandes recitales ante la inseguridad y la dificultad de proteger sus pertenencias. “A veces, es difícil saber cómo protegerse de esto. Y eso que yo siempre doy consejos sobre esto”, admitió el periodista, quien reconoció haber tomado precauciones al guardar el teléfono en una campera con cierre. La situación pone de relieve el mercado negro de dispositivos robados y la dificultad de su recuperación: “De esta manera, se alimenta el mercado negro. Ese también es todo un tema”, observó Barbano sobre el ciclo que sostiene el tráfico ilegal de celulares.

El periodista rastreó su teléfono
El periodista rastreó su teléfono robado mediante un sistema de localización, hallando su ubicación en Lanús horas después del delito

El cronista del noticiero Alejandro Pueblas, al visitar la comisaría de Valentín Alsina, señaló que “la situación es complicada”, incluso cuando la ubicación exacta del aparato está identificada. El problema de la jurisdicción entre Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires persiste a pesar de que, durante la pandemia, las autoridades promovieron la idea de una gestión conjunta del Área Metropolitana (AMBA), pero en la práctica legal subsisten diferencias que ralentizan la respuesta ante delitos de este tipo.

La experiencia de Rolando Barbano durante el regreso de AC/DC a Buenos Aires, en el primero de los tres shows previstos en el Estadio Monumental, da cuenta de los riesgos a los que se enfrenta el público en aglomeraciones de estas magnitudes —en un evento histórico que marcó el retorno de la banda al país tras 16 años de ausencia, según Noticias Argentinas—.

Temas Relacionados

Rolando BarbanoAmérica Noticias

Últimas Noticias

Ángel de Brito habló de la polémica con un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

La cantante vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la versión del conductor sobre un supuesto intercambio de mensajes con un futbolista casado, que habría marcado el quiebre en su entorno

Ángel de Brito habló de

La palabra de Camila Galante sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes: “No perdoné nada”

La esposa del futbolista habló con Paula Varela sobre las versiones entre el mediocampista de Boca y la cantante. Su defensa

La palabra de Camila Galante

La profunda foto de Charly García en el Día de la Memoria y su compromiso con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo

El músico compartió una íntima foto de su piano con el icónico pañuelo blanco, sumándose al recuerdo de las víctimas y recordando el valor de la memoria en la cultura nacional

La profunda foto de Charly

Nicolás Gil Lavedra detalló cómo reconstruyó los Vuelos de la Muerte en el documental “Traslados”: “Todo está probado en la Justicia”

El director repasó en Infobae al Regreso el proceso de reconstrucción visual y testimonial de “Traslados”, el documental sobre los vuelos de la muerte que ya puede verse en Prime Video y que utiliza pruebas judiciales inéditas para acercar la verdad a nuevas generaciones

Nicolás Gil Lavedra detalló cómo

Kennys Palacios contó si Wanda Nara lo decepcionó por su falta de apoyo en su paso por Gran Hermano

El maquillador se refirió, luego de su eliminación del reality show, al silencio de la conductora durante sus días en la casa

Kennys Palacios contó si Wanda
DEPORTES
Atento River Plate: se modificó

Atento River Plate: se modificó la fecha del debut en la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia

La tenista bicampeona del Argentina Open abrió una cuenta de OnlyFans: “Una mirada real tras bambalinas”

La encendida defensa de un ex compañero de Cavani ante las críticas que recibe en Boca Juniors: “Me recontra duele”

Con Lionel Messi, la Selección arrancó su preparación para los amistosos ante Mauritania y Zambia: las fotos de la práctica

Tomás Etcheverry cayó ante Tommy Paul en el Masters 1000 de Miami Open

TELESHOW
Ángel de Brito habló de

Ángel de Brito habló de la polémica con un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

La palabra de Camila Galante sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes: “No perdoné nada”

La profunda foto de Charly García en el Día de la Memoria y su compromiso con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo

Nicolás Gil Lavedra detalló cómo reconstruyó los Vuelos de la Muerte en el documental “Traslados”: “Todo está probado en la Justicia”

Kennys Palacios contó si Wanda Nara lo decepcionó por su falta de apoyo en su paso por Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

El ejército iraní juró continuar

El ejército iraní juró continuar la guerra “hasta la victoria total” y rechazó las negociaciones anunciadas por Trump

El régimen iraní designó al general Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El régimen de Irán confirmó el bloqueo al estrecho de Ormuz: sólo permite el paso a los buques “no hostiles”

El Parlamento chavista designó a Mervin Maldonado como jefe del programa para migrantes venezolanos en el exterior

Frederiksen gana las elecciones en Dinamarca pero no logra mayoría y depende del partido centrista para gobernar