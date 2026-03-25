Tres historias que convirtieron en mito al Trinche Carlovich: de la dedicatoria de Maradona que lo dejó mudo al “baile” a la Selección

El mítico jugador rosarino, al que admiraba Maradona, murió en 2020

Tomás Felipe Carlovich es uno de los mayores mitos de la historia del fútbol argentino. El Trinche, como es mundialmente conocido, hizo la mayoría de su carrera en el ascenso argentino y nunca llegó a jugar en el extranjero, alrededor de su figura se tejieron varias historias que agigantaron su legado y que dieron la vuelta al mundo.

El ex fantasista falleció el 8 de mayo de 2020 luego de sufrir un brutal asalto en Rosario, su ciudad, para quitarle su bicicleta. Tenía 74 años. No obstante, sus hazañas de culto siguen brotando de tanto en tanto.

“Para mí, jugar en Central Córdoba fue como jugar en el Real Madrid”, dijo alguna vez aquel mediocampista central que se hizo famoso por ser especialista en caños. Es más, una de sus jugadas más recordadas fue el llamado doble caño, acción en la que Carlovich hacía pasar la pelota entre las piernas de su rival en jugadas consecutivas.

En Central Córdoba participó de cuatro etapas diferentes a lo largo de las nueve temporadas en las que jugó para la institución rosarina: de 1972 a 1974, en 1978, de 1980 al 83 y su último paso por los Charrúas fue en el 1986. Sumó 28 goles en 236 partidos con la camiseta del club de sus amores. También se desempeñó en Flandria, Colón de Santa Fe, Independiente Rivadavia de Mendoza, Deportivo Maipú, Andes Talleres Sport Club y Newell’s Old Boys de Cañada de Gómez.

A lo largo de su carrera “under”, afloraron anécdotas impactantes, que hablan de lo que podía regalar con la pelota en los pies. Aquí, tres historias con el sello del inolvidable Trinche.

El día que Maradona le dijo: “Vos sos mejor que yo”

Esta frase salió a la luz en febrero de 2020, cuando Diego Armando Maradona, al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata, viajó a Rosario para enfrentar a Rosario Central en el marco de la Superliga argentina.

El Trinche Carlovich, junto a Diego Armando Maradona (@SuperMitre)

“Yo nunca le doy pelota a nadie, no me gusta cargosear y unos muchachos, dirigentes de Central Córdoba acá de Rosario, me insistieron tanto para ir a ver al Diego al hotel cuando vino a Rosario que les dije ‘bueno, vamos a ir’. Entonces fuimos al hotel, con un amigo. Yo estaba a 20 metros de donde estaba Diego, que estaba rodeado de 15 ó 20 personas y pasa Fatu Broun y me dice ‘¿qué haces acá?’, yo le contesté ‘vengo a ver al Diego, al único que puedo venir a ver, pero me va a sacar rajando’. Y no sé cómo se me apareció enfrente y lo primero que hizo fue acordarse de mi vieja. ‘Trinche, la concha de tu madre...’, me dijo. Entonces se vino, me abrazó.... me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso ‘Trinche, vos fuiste mejor que yo’. Lo único que le pude contestar es ‘Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida’. Me pasan cosas insólitas”, rememoró con el programa Súper Deportivo de Radio Trinidad de Santa Fe.

En esa misma charla, el ex Rosario Central, Flandria, Independiente Rivadavia y Central Córdoba sostuvo que una de las cuentas pendientes de su carrera fue compartir un partido con su ídolo. “Lo único que sé es que él se hubiera hecho un picnic y yo solamente me hubiera llevado la pelota a mi casa. Haber jugado con el Diego habría sido la gloria. Te digo más, hubiera dado la vida por compartir una cancha con Diego. Si en algún momento de mi carrera como futbolista me decían ‘Trinche vas a jugar con Diego 45 minutos, pero después partís arriba o abajo...’, yo aceptaba y se lo firmaba, ya. ¡Qué me importa! ¡Era la ambición de mi vida!”.

El partido en el que “bailó” a la selección argentina

La leyenda que se tejió alrededor de ese “desconocido” rosarino trascendió fronteras. Tal es así que Informe Robinson, el legendario programa español, decidió viajar a Argentina para contar su historia. Uno de los oradores fue César Luis Menotti, entrenador de la selección campeona en el Mundial de 1978.

El Flaco fue el encargado de develar que el Trinche era una de las opciones que manejaba para utilizar en el mediocampo de la Albiceleste. Incluso lo convocó para una preselección de futbolistas del ámbito local en 1976, pero Carlovich nunca se presentó a la práctica.

“No sé si había salido a pescar o a una isla. No recuerdo. La respuesta que me dio fue que no pudo regresar porque el río estaba alto”, comentó de manera inesperada el entrenador. Sin embargo, la respuesta del volante fue igual de sorprendente: “No me acuerdo que me hayan convocado, pero si lo dijo Menotti, puede ser, ¿eh?“.

El Trinche deslumbró con su técnica y su jugada especial: el doble caño

En abril de 1974, en vísperas al Mundial de Alemania, Argentina realizó un partido amistoso con un combinado rosarino confeccionado por Juan Carlos Montes (era el DT de Newell’s) y Carlos Timoteo Griguol (era el estratega de Rosario Central). El once de ese equipo fueron 5 leprosos, 5 canallas y 1 de Central Córdoba: el Trinche Carlovich.

Biasutto; Jorge González, Pavoni, Capurro, Mario Killer; Aimar, Carlovich, Zanabria; Robles, Obberti y Kempes fueron los sparring. Mientras que el cuadro nacional dispuso a Santoro; Wolff, Togneri, Sa, Tarantini; Brindisi, Telch, Poy; Houseman, Potente y Bertoni.

Con el correr de los años, la historia creció. La misma indicaba que el número 5 de los rivales “volvió loco” a la Selección y que, ante su brillante actuación, debieron reemplazarlo para hacer más parejo el encuentro. “Por lo general cambian a los que juegan mal y yo no estaba jugando mal… así que en una de esas algo puede haber”, comentó hace algunos años Carlovich.

“La pelota lo buscaba siempre, quería ser acariciada por él, que estaba bien parado en el lugar justo. Lo que hizo aquella noche fue una locura y fue la primera de las dos veces que sentí impotencia dentro de una cancha en toda mi carrera. La otra fue pocos meses más tarde, contra la Holanda de Johan Cruyff en el Mundial ‘74″, supo contarle a Infobae Miguel Brindisi.

“En el entretiempo estábamos felices en el vestuario por el baile que estaba dando el equipo y en un momento vimos que se acercaba el Polaco Cap, el técnico de la Selección. Me preguntó quién era el número cinco. Claro, como no jugaba en Primera División, no lo conocía. Y me pidió por favor que habláramos con nuestros muchachos para que bajaran el ritmo de juego, porque si la cosa seguía igual, iba a ser un papelón para la Selección. Y así lo hicimos”, supo detallar el DT Montes, en una ineludible semblanza de lo que sucedió sobre el césped.

El Trinche, un apasionado por el fútbol como juego (@jaqueymateok)

El pase trunco al Cosmos, ¿por orden de Pelé?

Una de las oportunidades en las que el Trinche estuvo cerca de emigrar del país fue durante la primera gran expansión del fútbol estadounidense. El interesado en contratarlo era el Cosmos, club donde jugaron Pelé, Carlos Alberto, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Roberto Cabañas y Julio César Romero.

Al ser consultado sobre este caso, el futbolista sostuvo: “Yo estuve a punto de ir a Francia cuando estaba en Rosario, no se hizo. Después cuando estuve en Mendoza, casi me voy al Cosmos, de Estados Unidos, donde estaba Pelé, y no sé qué pasó. Hay comentarios malos, a mí me bajó el dedo Pelé; esos son los comentarios que siempre me hay llegado. No me gusta hablar, pero me parece que pasó eso...”.