El dictador Kim Jong-un reafirmó el apoyo “inquebrantable” de Corea del Norte a Rusia en medio la invasión a Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un se retiran tras una reunión en Pekín, China, el 3 de septiembre de 2025 (REUTERS/Sergey Bobylev)

El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, aseguró en una carta de agradecimiento al presidente ruso, Vladimir Putin, que su país apoyará siempre a Rusia en medio de la invasión a Ucrania, la cual transita su quinto año desde su inicio en 2022

Según informó la agencia oficial norcoreana, Kim afirmó que Pyongyang y Moscú “cooperan estrechamente para defender la soberanía de ambos países”. En ese sentido, resaltó: “Corea del Norte estará siempre con Rusia. Esta es nuestra elección y nuestra voluntad inquebrantable”.

La carta de Kim a Putin se difundió después de que medios estatales bielorrusos informaran que el presidente Alexander Lukashenko visitará Corea del Norte en un viaje de dos días para fortalecer la cooperación bilateral.

Los vínculos entre ambos países se fortalecieron desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, con el envío de tropas terrestres y sistemas de armas por parte de Pyongyang para respaldar la campaña militar rusa en territorio ucraniano. Analistas sostienen que esta asistencia se da a cambio de suministros rusos de alimentos y tecnologías armamentísticas.

La asamblea legislativa de la dictadura norcoreana ratificó esta semana a Kim como jefe del máximo órgano de Gobierno. En un mensaje de reconocimiento dirigido a Kim, Putin destacó el papel del dictador norcoreano en el fortalecimiento de los lazos entre Rusia y Corea del Norte y subrayó la intención de profundizar la asociación estratégica entre ambos países.

Kim Jong-un mantiene una estrecha relación con el presidente ruso, Vladimir Putin (Europa Press)

La misiva, divulgada por el Kremlin y la agencia norcoreana KCNA, se conoció tras la confirmación de la reelección de Kim al frente de la Comisión de Asuntos Estatales norcoreana, órgano que encabeza desde 2011.

“Querido camarada Kim Jong-in, por favor acepte mis sentidas felicitaciones por su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea”, expresó Putin. El mandatario ruso sostuvo que la decisión de la Asamblea refleja el “unánime apoyo público” a las políticas impulsadas por Kim, dirigidas a afrontar desafíos sociales y económicos, así como a defender la soberanía y los intereses internacionales de Corea del Norte.

La felicitación de Putin se difundió después de que la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte declarara la continuidad de Kim en el máximo organismo de decisión del país. Según KCNA, la asamblea, compuesta por 687 diputados, votó masivamente a favor del líder tras unas elecciones en las que la participación oficial alcanzó el 99,9 %. Kim Jong Un emitió su voto en la zona minera de Cheonseong, en la provincia de Pyongyang Norte.

Putin remarcó la importancia de la cooperación bilateral y describió el trabajo conjunto como un elemento que “beneficia sin duda a los intereses fundamentales de nuestros pueblos”. Además, reconoció el aporte personal de Kim al robustecimiento de la relación entre Moscú y Pyongyang y reiteró la disposición de ambas partes a seguir avanzando en su vínculo estratégico ante la coyuntura internacional.

El desfile militar conmemorativo del 80º aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, el viernes 10 de octubre de 2025, en Pyongyang, Corea del Norte (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

La información de KCNA, reproducida por el Kremlin, calificó la reelección de Kim como “una decisión histórica” que, en palabras del órgano legislativo, “encarna la voluntad y las aspiraciones unánimes de todo el pueblo coreano”. El medio norcoreano presentó a Kim como el “líder indiscutible de la revolución Juche”, en referencia a la doctrina de autosuficiencia política y económica que guía al régimen.

Servicios de inteligencia de Corea del Sur y de potencias occidentales estiman que Corea del Norte envió miles de soldados a Rusia, principalmente a la región de Kursk, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

En junio de 2024, Putin y Kim firmaron un acuerdo militar durante la visita del presidente ruso a Pyongyang, que compromete a ambos Estados a prestar asistencia militar “sin demora” en caso de ataque contra el otro.

(Con información de AFP)