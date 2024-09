Nico Vázquez en un nuevo desafío teatral: “Rocky Balboa es el personaje de mi vida”

Nico Vázquez interpretará a Rocky

Nicolás Vázquez está despidiéndose de a poco de Tootsie, dejando de lado la peluca, el maquillaje y los tacos para comenzar a utilizar las vendas, los guantes de boxeo, el casco, las zapatillas, y todo lo que necesita para transformarse en Rocky Balboa. El actor conversó con Teleshow acerca de este nuevo desafío. “Tengo una emoción enorme que este personaje pueda mostrarlo, estoy viviendo el final de Tootsie, me quedan los últimos dos meses y ahora con esta presentación que me tiene muy entusiasmado”, comenzó diciendo Vázquez sobre este nuevo desafío en su carrera.

—¿Por qué este personaje, Rocky?

—Es el personaje de mi vida. Soy fan absolutamente fanático del personaje, de todas sus películas. Me parece que lo que logró Sylvester Stallone con ese personaje es mucho más que una película. Lo que digo siempre es cómo logró que cualquier ser humano se pueda sentir identificado con lo que le pasa a Rocky, caerse, volver a levantarse, es un hombre que tiene un sueño y que no se rinde y va para adelante y lo logra. Casi te diría que es como una religión.

Nico Vázquez se emociona al recordar un detalle de su infancia. “Rocky Balboa fue un gran personaje para mi viejo, para mi hermano, para mí, entonces lo fuimos como heredando y siempre compartíamos sus películas, sus documentales. La primera obra que hice siendo un adolescente cerraba el espectáculo y terminaba con la música de Rocky. Siempre, antes de cada obra de teatro, escucho la música de Rocky en el principio o en el final, eso lo puedo contar cualquier persona que haya ido a verme. Y siempre estuvo en mi cabeza poder interpretarlo, poder hacer una versión teatral lo más fiel a la película, que es lo que vamos a hacer”, cuenta con pasión el actor.

Nico Vázquez, muy entusiasmado con su nuevo desafío laboral: interpretará a Rocky Balboa en teatro

“Llegó el momento y después de muchos años de luchar para conseguir los derechos, se trabajó muchísimo junto a Gustavo Yankelevich, Fernando Mallorens y Federico González del Pino y lo logramos. Y ahora estamos felices de llevarla adelante y poder producirla para darle al público lo más fiel a la película. Mi misión como siempre es hacerlo con mucho respeto. Obviamente que Stallone hay uno solo, pero como me pasó con el papel de Tootsie, Dustin Hoffman hay uno solo. Voy a interpretar el personaje, el espíritu del personaje, lo más fiel posible”, aseguró.

Nico Váquez será Rocky

—¿Cómo pensás que el público lo va a recibir?

—Hace unos días anunciamos que se venía esta obra y solamente salimos a contar que eso se va a realizar. En ese momento fue una explosión absoluta y recibí, además, mucho cariño. Esto también tiene que ver con mis últimos diez años cosechando tantas cosas lindas en el teatro y haciendo espectáculos sin subestimar al público y sin decepcionar. Eso hace que la gente también crea en mí. Yo lo agradezco y lo daré todo como siempre, me estoy preparando hace un montón. Es un personaje que amo, que respeto, que me tiene muy emocionado. Siempre boxeé un poquito, pero ahora ya hace seis meses que estoy boxeando muchísimo. Y más allá de eso, después, empezaré a prepararme interiormente. Serán diez meses que tengo para poder lograr algo hermoso arriba del escenario, junto a todos mis compañeros de elenco que aún no podemos anunciar. Y quiero aclarar que no será un musical, pero va a ser un gran evento. La gente va a ver la película en todo sentido. Gracias a la puesta y a la escenografía, el público va a creer que está viendo la película en vivo.