Los especiales bolsos de las hijas de Wanda Nara para ir al colegio: cuánto cuestan

Wanda Nara junto a sus hijas Francesca e Isabella (Instagram)

Wanda Nara está retomando su rutina de trabajo en la Argentina al comenzar con las grabaciones de Bake Off Famosos (Telefe), mientras el ritmo escolar de sus hijas Isabella y Francesca Icardi volvió a su curso normal luego de unas vacaciones soñadas que tuvieron en Disney. En ese plan, la mediática compartió en sus historias de Instagram una postal en la que las niñas aparecen de espaldas pero se lucen sus sets escolares armados a partir de una mochila y una lunchera para cada una.

Los mismos son de una marca argentina muy reconocida de equipajes y tienen la temática del personaje Stitch, el simpático extraterrestre con forma perruna de la película Lilo y Stitch. Según la página web de la tienda, la mochila tiene un valor de 229.990 pesos argentinos, aunque existe la posibilidad de comprarla en tres cuotas sin interés. “Es una mochila con espacio para computadora. Modelo amplio, diseñado para ir acompañado de tus aliados todos los días, como también para emprender en un viaje soñado”, es la descripción que tiene la bolsa.

En tanto, las luncheras con el mismo motivo cuestan 109.990 pesos argentinos. “Está forrada en material aislante térmico, para conservar los alimentos y bebidas. En el interior cuenta con una red elástica negra para sostener productos con firmeza”, reza en la descripción del artículo.

Francesca e Isabella Icardi junto a sus costosos equipajes para ir al colegio (Instagram)

A mediados de agosto, Wanda publicó una serie de imágenes que daban cuenta de que se encontraba próxima a embarcar un avión con regreso a la Argentina después de unos días de descanso que vieron como últimos destinos a Tulum y a Disney junto a sus hijas, separada de Mauro Icardi. En una de las fotografías se podía apreciar una valija abierta en la que veían varios artículos de lujo. El texto sobre la imagen decía: “Vuelvo con muchas ganas de volver a mi casa Telefe”, anticipando su regreso al trabajo en la televisión argentina.

En otra de las imágenes se pudieron ver algunos de los platos que disfrutaron previo a embarcar, entre los que se encontraban desde pulpo y salmón hasta una burrata acompañada por tomates cherries y albahaca, lo que dejó a las claras su fascinación por la cocina mediterránea. Para el momento del viaje, Wanda optó por un jeans, una remerón y un gorro negro, además de un bolso de una de las exclusivas marcas que la acompañan siempre. Por su parte, sus hijas se mostraron con conjuntos deportivos, ocupando el tiempo entre el descanso y los celulares.

En una entrevista con LAM (América) en el aeropuerto de Ezeiza, la también cantante comentó: “Fueron unos días muy lindos, ya mañana empiezo a trabajar en Telefe, haciendo la conducción de Bake Off. Empezamos con la promoción y ya la semana que viene empezamos con las grabaciones”.

Wanda Nara y su vuelta a la Argentina tras unas vacaciones con sus hijas (Instagram)

Con respecto a su salud aclaró: “Estoy muy bien, con controles. A veces los resultados dan bien, a veces no, pero todo bien. Los estudios me los tengo que hacer acá (en la Argentina). Estoy tranquila con respecto a ese tema, estoy bien”, expresó. Desde su diagnóstico en 2023, la conductora estuvo sometida a estudios y tratamientos para combatir la leucemia, proceso que compartió en varias ocasiones a través de sus redes sociales, mostrando sus jornadas médicas en Fundaleu.

Además de su tratamiento contra la enfermedad, Wanda también se encuentra atravesando la separación de su pareja, el futbolista Mauro Icardi. Aunque en redes sociales ambos tuvieron intercambios recientes, ella prefirió no profundizar en el tema: “No voy a hablar de eso, están las chicas. Estoy como comuniqué en mis redes sociales. El vínculo es ‘buena onda’, no tengo enemigos, menos con una persona que es familia, no tengo problemas con nadie”, aseguró Wanda cuando llegó a la Argentina.