Se viene Bake Off Argentina con Wanda Nara: quién es el famoso periodista deportivo que competirá para ser el mejor pastelero

Después de tres años, Bake Off Argentina (Telefe) regresa la TV y, esta vez, contará con la conducción de Wanda Nara. La animadora, luego de su paso por MasterChef, se pondrá al frente de una edición integrada por famosos. Así la cosa, uno de los confirmados para participar del ciclo Gastón Edul: el periodista deportivo de 28 años, que ganó popularidad por su trabajo en el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Según pudo saber Teleshow, el joven fue una de las primeras celebridades en firmar el contrato para el reality de pasteleros amateurs, que será su debut en un reality show y en un programa muy alejado del fútbol y de lo deportivo.

Este año, Gastón permaneció tres meses fuera del país, luego de la cobertura que realizó en Estados Unidos de la Copa América y de su paso por los Juegos Olímpicos de París. A su regreso, comenzará a tomar una serie de clases que tendrán todos los famosos para adquirir algunos conocimientos básicos de pastelería.

Es un gran momento profesional para Gastón Edul, quien acaba de recibir una nominación en los Premios Martín Fierro Digital 2024 en la terna “Mejor contenido temático”, en donde compite con Eial Moldavsky, Santiago Bilinkis, Julieta Puente y Dadatina.

Según supo este medio, este nuevo desafío tiene ansioso al periodista que, aunque cocina, su fuerte sería lo salado, y más al conocerse la renovación que tendrá esta temporada del jurado. Damián Betular vuelve al reality con el que ganó popularidad y del que fue parte de todas las ediciones; regresa también Christophe Krywonis, quien estuvo de las primeras dos temporadas; y la novedad es Maru Botana, que debuta en el formato. “Estoy muy contenta, disfrutando del momento y con muchas ganas de empezar”, indicó la pastelera a Intrusos hace dos semanas.

El cambio de jurados dejó afuera este año a Dolli Irigoyen y a Pamela Villar. Sin embargo, la salida que tuvo mayor repercusión fue la de Paula Chaves, quien había conducido todas las ediciones del ciclo que tuvo Telefe al aire y manifestó su decepción al ser reemplazada por Wanda en la conducción. “Me dolió. Quiero usar otra palabra, pero no sé si es que ‘me dolió’. Me duele, pero también entiendo la situación”, señaló en LAM.

Y agregó: “No estoy enojada, ni mucho menos. Si no que es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio”.

En el ciclo de Flor de la V, el panelista Guido Zaffora había dado algunos nombre de los famosos que fueron tentados para el programa, entre ellos se encontraba el de Claudia Villafañe, quien fue la primera ganadora de MasterChef Celebrity; los actores, Dalma Maradona, Damián de Santo y Miguel Ángel Rodríguez; y la modelo Camila Homs, esta última con un recorrido profesional como pastelera que incluso la tuvo como una de las figuras del ciclo culinario Cucinare.

En el caso de Damián Betular, esta será una nueva oportunidad en la que evaluará a figuras reconocidas dentro del mundo de Bake Off, formato británico conocido como The Great British Bake Off que ya cuenta con 11 temporadas en el país y 16 versiones internacionales. A principios de año se emitió en España su paso por Bake Off: Famosos al horno por La 1, más conocido como RTVE, por lo que debió instalarse en el país europeo, en el que le tocó evaluar las tortas de celebridades como los integrantes de Azúcar Moreno, Toñi y Encarna Salazar; la mediática Telerú Campos; la actriz y humorista Yolanda Ramos; Julio Iglesias Jr., hijo del cantante español y hermano de Enrique; y los exfutbolistas Patxi Salinas y Pachi Salinas, entre otros.

