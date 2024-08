Wanda Nara y sus hijas en los misteriosos y exóticos cenotes en la zona de Tulum en México

Wanda y sus hijas en los cenotes en la zona de Tulum en México

En su búsqueda de sol y diversión luego de anunciar su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara recorrió diversos países junto a sus hijas, Francesca e Isabella, y su mejor amigo, el estilista Kennys Palacios. Desde Estados Unidos hasta México, la empresaria y modelo compartió con sus seguidores de Instagram cada paso de su aventura, según información reciente.

Tras culminar sus visitas a Brasil y a los parques de Disney World en Estados Unidos, el grupo se dirigió a las playas de Tulum, ubicado en el estado mexicano de Quintana Roo. Este destino costero, famoso por su belleza natural y exclusividad, fue el escenario donde Nara mostró sus mejores postales en redes sociales, lo que causó gran impacto entre sus seguidores.

Como parte del recorrido turístico visitaron los cenotes que están distribuidos a lo largo de la península de Yucatán donde se pueden observar una gran de estas maravillas naturales. Estos pozos de agua dulce han tenido una importancia significativa en la historia de las civilizaciones de la región, como la cultura maya, que usaban estas cuevas como fuentes de agua potable y lugares sagrados para sus rituales. Wanda y sus niñas visitaron el lugar con un guía y salieron fascinadas.

La conductora y su familia se instalaron en un hotel cerca del mar. La estadía en México también incluyó experiencias gastronómicas, además de un impactante paisaje en el que las menores lograron disfrutar de divertidos momentos en el agua. La activa presencia en redes de Nara permite a sus seguidores estar al tanto de cada lugar que visita y de los momentos especiales que vive con sus hijas.

Incluso, también en las últimas horas, la mediática empresaria compartió en su perfil varias fotos y videos de su estadía en la paradisíaca ciudad, acompañados de una frase que resonó entre sus seguidores: “Si tuviera que elegir otra vida, vuelvo a elegir vivir la mía. Hola, México”.

La publicación realizada en su perfil, en el que cuenta con casi 17 millones de seguidores, sumó de inmediato unos 200.000 likes, además de miles de comentarios, entre los que se destacó el de Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira, quien aseguró que “Si yo tuviera que elegir otra vida, volvería a elegir la mía para así poder darles la vida a mis nenas”.

Hace solo unos días, ocurrió un sorpresivo intercambio 2.0 que generó expectativas. Todo esto se dio en el marco de la visita a Disney. En una foto publicada por Wanda en sus historias se ve a Francesca posando en un lugar al aire libre con palmeras mientras se ve el cielo nublado de fondo. La niña lleva una camiseta blanca con una imagen de Mickey Mouse, una falda gris con detalles en rojo, y zapatillas deportivas.

Además, lleva puestas unas grandes manoplas blancas que simulan las manos del ratón mientras sonríe feliz mostrándose alegre por su nueva adquisición. En ese sentido, Wanda etiqueta a Mauro Icardi y escribe: “Las cosas que el papá le deja comprar”, junto a varios emojis con la cara de indignación ya que, según aclara más abajo, “no tengo más lugar en las valijas”.

Pero allí no queda todo, ya que en las últimas horas trascendió la información de que el futbolista habría tomado una drástica decisión luego de confirmada la separación. En Mañanísima (El Trece), la panelista Majo Martino explicó que el delantero del Galatasaray habría tomado una drástica medida post ruptura: cortar las tarjetas de crédito de su exesposa.

Esta información generó gran revuelo, y la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, fue quien dio su versión de los hechos. La letrada no desmintió directamente las afirmaciones sobre las tarjetas de crédito, pero sí contextualizó el tema dentro de prácticas comunes en casos de separación: “No sé de dónde salió esa información. Sí es cierto que los hombres muchas veces usan eso como medida coercitiva. En casos que he trabajado durante 50 años, los hombres lo primero que hacen es cortar la tarjeta de crédito o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias respecto de sus hijos menores”, explicó destacando una conducta recurrente en sus años de experiencia profesional.