Agustina Cherri mostró su cocina y develó un talento oculto que sorprendió a sus seguidores

Agustina Cherri cocinó una torta de banana (Instagram)

Desde hace algún tiempo, varias figuras del espectáculo decidieron abrir las puertas de su hogar y mostrar su día a día en las redes sociales. La más reciente en unirse a esta tendencia es Agustina Cherri, quien a través de su perfil oficial compartió la decoración de su cocina y sus hasta ahora inéditos dotes de cocinera. La actriz se mostró elaborando platos tanto dulces como salados, algunos en soledad y otros en compañía de sus hijos.

La actriz sorprendió a sus seguidores en los últimos días al exhibir el ambiente, un espacio destacado por su funcionalidad y estilo. En las imágenes del video, se puede apreciar una amplia mesada de mármol blanco, estantes y muebles de madera a la vista que agregan un toque rústico y pintoresco. Completa la decoración una isla central de madera que no solo aumenta la funcionalidad del lugar, sino que también se convierte en el centro de la actividad familiar, en ese caso, la preparación de una torta de banana.

En su publicación, Cherri narró que la torta fue preparada “a ojo”, sin seguir una receta estricta, lo cual generó una simpática disculpa a sus seguidores acostumbrados a seguir al pie de la letra las preparaciones que se muestran en las redes sociales. En la misma línea, la actriz compartió que pasan mucho tiempo en la cocina con sus hijos Muna, Nilo, Alba y Bono.

Agustina Cherri explicó cómo hacer hummus con palta

El espacio está diseñado no solo para la preparación de alimentos, sino también para disfrutar del tiempo juntos, lo que se evidencia en el uso de un pizarrón en una de las paredes donde se pueden apreciar desde notas con recetas a los ingredientes faltantes en el hogar, lo que aporta un ambiente más cálido y personal. La iluminación también juega un papel crucial en este ambiente acogedor, con lámparas colgantes y una luz cálida que complementa el estilo rústico y hogareño.

En su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 2.5 millones de seguidores, también mostró cómo preparaba un hummus con palta, y aclaró a su público su especial devoción por los garbanzos. Además, se lució con un arroz basmati con porotos negros, para los que utilizó las cebollas de verdeo de su propia huerta, tal como dejó en claro en las imágenes.

Agustina Cherri preparó arroz con porotos negros

En lo que respecta a su alimentación, en un reciente intercambio con sus seguidores la actriz de Chiquititas contó sobre un cambio significativo en su régimen, algo que sorprendió a muchos de sus fans. La actriz compartió que después de 16 años, durante su último embarazo, decidió volver a consumir carne.

La revelación llegó luego de que una seguidora le preguntara sobre los secretos de su radiante y saludable apariencia: “Fui vegetariana durante 16 años, desde mi último embarazo comencé a incorporar todo tipo de alimento (me dieron ganas de volver a comer carne) y le di lugar a mi necesidad”, señaló, al referirse al momento en que gestaba a su cuarto hijo, Bono, quien ya tiene más de un año. “Hoy como muy balanceado y de todo”, sumó.

Cherri, quien vive en una hermosa casa rodeada de naturaleza y cuenta con su propia huerta de hortalizas y verduras, fue un ícono de la alimentación “verde” y un estilo de vida sano. Durante años, mantuvo una dieta exclusivamente vegetariana, aprovechando los recursos naturales de su entorno para llevar una vida sostenible y saludable.

“La dieta vegetariana ayudó, claramente, a lucir más delgada. Pero no sé si tiene que ver con la belleza física, sino con el sentirse mejor”, declaró en una oportunidad. “Al margen de que el cuerpo se modifica y cambia, yo me siento mejor. Tengo mejor la vista, el pelo y me levanto con más energía que antes. Más allá de lo físico que está buenísimo porque yo laburo con mi cuerpo, me favoreció en un montón de cosas el cambio de alimentación. Cuando tomé la decisión de ser vegetariana, estudié cocina macrobiótica porque quería hacerlo bien. Son procesos que hay que sobrellevar a conciencia y con responsabilidad”.