Agustina Cherri sorprendió al revelar un cambio en su alimentación: “Me dieron ganas de volver”

Agustina Cherri reveló un drástico cambio en su alimentación

En un reciente intercambio con sus seguidores a través de Instagram, Agustina Cherri reveló un cambio significativo en su régimen alimenticio, algo que sorprendió a muchos de sus fans. La actriz, madre de cuatro, compartió que después de 16 años, durante su último embarazo, decidió un cambio que impacto de forma saludable.

La revelación llegó luego de que una seguidora le preguntara sobre los secretos de su radiante y saludable apariencia. Fue en ese momento cuando la actriz explicó: “Fui vegetariana durante 16 años, desde mi último embarazo comencé a incorporar todo tipo de alimento (me dieron ganas de volver a comer carne) y le di lugar a mi necesidad”, al referirse al momento en que gestaba a su cuarto hijo, Bono, quien ya tiene más de un año. Además, destacó que “hoy como muy balanceado y de todo”.

Agustina Cherri respondió en Instagram cuestiones sobre su dieta

Cherri, quien vive en una hermosa casa rodeada de naturaleza y cuenta con su propia huerta de hortalizas y verduras, fue un ícono de la alimentación “verde” y un estilo de vida sano. Durante años, mantuvo una dieta exclusivamente vegetariana, aprovechando los recursos naturales de su entorno para llevar una vida sostenible y saludable.

Incluso, hace unos años al referirse a ese tipo de alimentación, había destacado: ”La dieta vegetariana ayudó, claramente, a lucir más delgada. Pero no sé si tiene que ver con la belleza física sino con el sentirse mejor. Al margen de que el cuerpo se modifica y cambia, yo me siento mejor. Tengo mejor la vista, el pelo y me levanto con más energía que antes. Más allá de lo físico que está buenísimo porque yo laburo con mi cuerpo, me favoreció en un montón de cosas el cambio de alimentación. Cuando tomé la decisión de ser vegetariana, estudié cocina macrobiótica porque quería hacerlo bien. Son procesos que hay que sobrellevar a conciencia y con responsabilidad”.

Respecto de qué forma impactaría en la dieta diaria de sus hijos, en declaraciones periodísticas había destacado: “Cada padre le da lo que cree mejor a sus hijos. En mi caso, yo entiendo que lo mejor es la alimentación vegetariana. Hasta los tres años fueron macrobióticos vegetarianos y hasta hoy vegetarianos. Que no quiere decir que la gente se altera, mi hija come helado o papas fritas si va a un cumpleaños. Fui estricta hasta los tres años que es cuando sus órganos terminan de desarrollarse. Y fui estricta porque ellos eran felices con la alimentación que les daba. En casa preparamos leche de almendras y ellos están re cancheros y saben hacerla. Amasamos pan, hacemos seitán casero, que es la carne vegetariana, tenemos un día para cada cereal y comemos quinoa, algas”.

Muna, Alba y Bono, los hijos de Agustina Cherri

Sin embargo, el embarazo de Bono marcó un punto de inflexión. La actriz relató así que un día sintió la necesidad de volver a probar carne, una decisión que respetó y continuó tras el nacimiento de su hijo. Este cambio no fue impulsado por descontento con su dieta anterior, sino como respuesta a las nuevas necesidades de su cuerpo y la búsqueda de un equilibrio nutricional adecuado para su etapa de vida actual.

Instagram es una plataforma crucial para Cherri, no solo por conectar con sus seguidores, sino también por compartir partes significativas de su vida personal y profesional. El diálogo con sus fans a través de este canal de comunicación permitió que hechos como este se comuniquen de manera eficaz y directa, pero incluso también las instancias de sus días de descanso en Cancún o Buzios, que graficó como “Los días más felices”, o las salidas con sus hijos a espectáculos infantiles en el marco de las últimas vacaciones de invierno recién terminadas.