Cris Morena y Agustina Cherri recordaron a Chiquititas a 29 años de su estreno: “La infancia en una palabra”

El emotivo video de Cris Morena por el 29 aniversario de Chiquititas (Video: Instagram)

Cris Morena logró convertirse en una de las productoras más conocidas a nivel internacional por las distintas telenovelas que puso al aire en la pantalla chica. Fue tal la aceptación que tuvieron del público, que al día de hoy tiene una gran cantidad de fanáticos que mantiene vivas las historias. Una de ellas es Chiquititas, que se convirtió en ícono de una generación y, a 29 años de su estreno, distintos actores que formaron parte del elenco lo recordaron en sus redes.

La novela dramática, que seguía a un grupo de huérfanos que peleaban día a día con el sistema y tenían el deseo de ser adoptados, fue estrenada en el año 1995 y tuvo 8 temporadas que fueron mostrando el avance de los personajes. Muchos de los niños que formaron parte del elenco tuvieron su primer trabajo en esta tira nacional, y con el tiempo se convirtieron en reconocidas estrellas. Otros se alejaron del mundo del espectáculo y resetearon su camino en otros ámbitos. Con el paso de los años, unos y otros mantienen en alto su amor por Chiquititas.

Una de las primeras personas que homenajeó a la serie fue la propia Cris, quien compartió un video mostrando distintos momentos emblemáticos del programa y muchos de ellos protagonizados por su hija Romina Yan, que falleció en el 2010. “Hace casi tres décadas, Chiquititas nació con el deseo de llenar los corazones de chicos y grandes, con amor, esperanza y canciones que se quedarán para siempre”, escribió la creadora.

Esta novela significó mucho para ella y agregó una pequeña reflexión de todo lo que aprendió en los años en los que estuvo al frente: “Este viaje nos enseñó a creer en los milagros, a encontrar la luz en la oscuridad y a valorar el poder de la unión. Hoy, quiero recordar y agradecer a todos los que hicieron posible este mundo de fantasía y realidad”, dijo, para luego agradecer a los fanáticos por haber sido, y seguir siendo, parte de su mundo mágico.

Agustina Cherri recordó su paso por Chiquititas en el 29 aniversario (Video: Instagram)

Por otro lado, Agustina Cherri , protagonista del elenco infantil en las primeras tres temporadas, hizo un compilado de fotos de esa época, donde se los puede ver felices durante el rodaje y otros momentos que compartieron. “Hoy hace 29 años que nacía Chiquititas, quien hubiera imaginado que nos marcaría la vida para siempre”, destacó la actriz, que traía un recorrido en la pantalla chica con sus trabajos en La ola está de fiesta y ¡Grande, pa!. “La infancia en una palabra. Los recuerdos más lindos. La unión eterna. Los quiere. Mili.”, escribió en nombre del personaje al que dio vida cuando tenía 12 años.

Benjamín Rojas, que se sumó en 1998 en el papel de Yago con tan solo 10 años, no dejó pasar la oportunidad de recordar la gran oportunidad que le dio Vris: “A 29 años del inicio de Chiquititas. El programa que cambió mi vida para siempre. NUNCA olvides de donde venís”, escribió el hombre que mostró todos los recuerdos que tiene en una caja en su casa. Rojas logró guardar muchos de los VHS con las distintas temporadas que se grabaron y no pudo contener la emoción al mostrarlos: “Sigo guardando esto porque fue el inicio de mi carrera. Desde el año 98 que yo guardo esto, no sé ni lo que hay”, comentó, mientras iba sacando algunas de las cintas.

“Todo esto grabado, yo lo guardé, fue el inicio de mi carrera, fue mucho más que eso, me marcó y lo quise guardar siempre para mostrárselo a mi hija Rita, pero quería compartirlo hoy porque cumple 29 años uno de los programas más exitosos de la televisión argentina y estoy agradecido por haber estado ahí”, cerró Benjamín en su video. Los tres posteos generaron una gran cantidad de likes y de comentarios, pues la generación que creció marcada por las historias de la exesposa de Gustavo Yankelevich la apoyan en cada uno de los proyectos que lleva adelante.

Benjamín Rojas mostró su colección de VHS de Chiquititas en el aniversario de la telenovela (Video: Instagram)