La inesperada confesión sexual de Romina Uhrig: “No me llama”

La confesión sexual de Romina Uhrig (Video: Instagram)

Romina Uhrig se hizo conocida por su paso por Gran Hermano, donde llegó a las instancias finales y se destacó por preparar la mayoría de las comidas y mantener de manera permanente la limpieza del lugar. También, generó cierto revuelo por sus idas y vueltas con el exintendente de Moreno, Walter Festa, el padre de sus hijas, de quien se terminó separando a finales del año pasado. Durante el tiempo que estuvo en el reality, fue bastante reservada sobre su vida sexual, pero recientemente en el programa de streaming llamado Hola Vos (Telefe), confesó un detalle íntimo y aseguró que lo habló con una profesional para saber si se trataba de algo normal o tenía un problema de gravedad.

El programa de stream tiene una sección donde charlan con una especialista en el tema, con el objetivo de dar más visibilidad a la sexualidad femenina: “Hoy me levanté medio cachonda, nunca me pasó, me levanté así”, comenzó diciendo la exparticipante de GH para luego hacer su picante confesión: “Nunca me toqué en mi vida”, lanzó, generando la sorpresa de todas las mujeres presentes que no dudaron en hacérselo notar. Además, la exdiputada por la provincia de Buenos Aires contó que apenas ingresó al programa, hizo algunas confesiones acerca de su vida privada y habló con todas las mujeres acerca de masturbación femenina, una charla que no se pasó al aire.

Al parecer no lo hace porque no le gusta y aseguró que consultó el tema con una médica: “Cuando hablé con la doctora me dijo que había un porcentaje muy, muy pequeñito de mujeres”, dijo, haciendo referencia al grupo que compartía su situación. “Es como que no me llama y, si estoy sola, menos ganas. Romina con Romina, nunca. Es como que necesito la otra parte”, cerró la exparticipante del Bailando 2023, generando así una gran cantidad de comentarios en las redes que no creían sus declaraciones e incluso le recomendaron que lo haga para liberar tensiones, conocer mejor su cuerpo y saber lo que le gusta a la hora del sexo.

Romina Uhrig presentó a su actual novio (Foto: Instagram)

En el plano personal, luego de varios meses soltera y su escandalosa separación con Walter Festa, Romina volvió a apostar por el amor y presentó a su flamante pareja. Se trata de Damián Ávila, que también fue participante de varios realitys de televisión, entre los que se encuentran El Hotel de los Famosos y Combate.

Esta relación fue dada en LAM (América TV) a modo de enigmático y dieron todos los detalles acerca de esta pareja: “Él estuvo en El Hotel de los Famosos y es un ex Combate, él es Damián Ávila. Ahora está trabajando en el programa de mi amiga Laurita Fernández”, comenzó diciendo Ángel de Brito que no tuvo problemas en compararlo lo el exintendente de Moreno. “Ella seguro me lo va a desmentir, pero Ávila empezó una relación con nuestra querida Romina Uhrig. ¡El cambio que metiste de Festa a este! Me encanta la pareja”, aseguro.

Acerca de los detalles más íntimos de la relación, dijo: “Hubo pernocte, como le gusta decir a Yanina, en el barrio de Caballito. Con razón, el día que me la encontré en la fiesta de la Polenta con los chicos le pregunté si salía con L-Gante y me dijo que no, que ni loca. Porque claro, ya estaba acá, tocando acá”, cerró el periodista de espectáculo. Desde que salió de la casa se la vinculo amorosamente con varias personas y en todas las ocasiones, como fue el caso de su romance con Nacho Castañeras, su compañero de programa, o el caso de L-Gante, el cantante de Cumbia 420.