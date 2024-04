La situación judicial de Romina Uhrig: “Es difícil probar su ajenidad en las maniobras que se le imputan”, reconoció su abogado

La complicada situación judicial de Romina Uhrig

A comienzos de marzo pasado, la fiscal federal Mariela Labozzetta imputó al exintendente de Moreno Walter Festa y a su exmujer Romina Uhrig, la exdiputada de la provincia de Buenos Aires que se hizo mediática tras su participación en la edición 2022/23 de Gran Hermano (Telefe). El delito por el que se los acusa es el de lavado de dinero a partir de una serie de operaciones inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires y también en Salta.

La defensa de la “hermanita” está a cargo de Fernando Burlando, quien en las últimas horas dio detalles de cómo intentará probar la inocencia de Uhrig aunque confesó que su clienta está en una situación “complicada”.

“Estamos con Romina charlando y definiendo algunas cosas de su defensa. Es complicado su escenario, totalmente. Esta idea de la ausencia de compromiso de las esposas de los políticos cuando pasan cosas que no tienen que pasar, o que tienen un trasfondo ilícito, hace que sea una situación comprometida más allá de su inocencia”, comenzó caracterizando el letrado en diálogo con un notero de LAM (América). “Entonces es difícil, es difícil probar y acreditar su ajenidad a lo que son las maniobras que se le imputan. Es difícil, no es fácil”, reconoció el mediático abogado.

Romina Uhrig y Walter Festa cuando aun eran pareja (Foto: Facebook)

“¿Como haces para dividir o no abusar lo que se supone que es de proveniencia ilícita?”, se preguntó el marido de Barby Franco. “Yo creo que en el caso de Romina va a ser muy sencillo acreditar su inocencia. Hablan de esto sus actitudes, su actitud frente a la vida, también cómo encara su vida laboral. Realmente Romina tiene que hacer muchísimo para sostenerse. La ayuda la tiene exclusivamente de su trabajo”, dijo después sobre el devenir actual de la exparticipante del reality show que conduce Santiago Del Moro.

“Es una mujer que, aparte, no descansa, que sale a cualquier hora a trabajar. Vos sabés lo que es la vida de quiénes son celebridades o artistas y no es fácil, no es fácil. Aparte con un vínculo, una relación que entiendo está terminada, con todas las connotaciones de los cierres, o de la finalización del amor”, agregó luego con respecto a la relación con Festa. En cuanto al exintendente bonaerense, Burlando dijo que “no está ayudando en nada” para desligar a Romina de la causa. “Hasta ahora no lo está haciendo. En definitiva, Romina tiene que pensar en ella y aquí un poco se dividen las aguas. No hubo colaboración ni la buscamos. Si esto no surge voluntariamente, nosotros no vamos a andar buscando ayuda para tratar de acreditar una postura”, agregó al respecto el abogado.

Acerca de cómo se siente Romina con la acusación que pende sobre ella, Burlando fue taxativo. “Ella, primero, está convencida de su inocencia. Muy convencida. Es más, cuando a veces uno trata de explicarle la gravedad del tema, su inocencia puede más y tal vez no entra en razón de que esto es complicado y muy complejo. Pero bueno, a veces, los clientes reaccionan así frente a estas situaciones”, contó.

Romina Uhrig en la cámara de Diputados: ejerció como diputada provincial por Buenos Aires entre 2019 y 2021

“A nosotros nos gusta de que todos los clientes tomen consciencia de su situación, más allá de que sean inocentes o no. Esto es complicado, acá vamos a tener un litigio donde seguramente vamos a tener a un juez y un fiscal que van a pujar por acreditar algo que hoy es una sospecha. Entonces, nosotros estamos del otro lado traccionando por una postura, que es nuestra verdad y que tiene que ver con eso, con terminar un proceso de una manera digna”, cerró Burlando.

En el dictamen del procesamiento, la fiscal Labozzetta sostuvo que Festa y Uhrig “habrían puesto en circulación fondos de procedencia ilícita –cuanto menos desde el año 2018 a la fecha–, mediante la adquisición, edificación, administración y transferencia de inmuebles ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y Salta, como también a través de la adquisición de diversos vehículos automotores”.

Festa y Uhrig ya estaban siendo investigados por la justicia provincial por supuesto enriquecimiento ilícito. Ese expediente tramita actualmente ante la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Moreno. En cambio, la causa por lavado se inició el año pasado por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.