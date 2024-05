Participó en distintos realitys, tiene 33 años y salió con una famosa: quién es el novio de Romina Uhrig

Confirman quién es el nuevo novio de Romina Uhrig (Video: LAM)

Tras su participación en el reality de Telefe, Romina Uhrig cobró mayor popularidad y su vida privada dejó de serlo. Tras varios idas y vuelta, hace unos meses que la mediática se separó de su exmarido Walter Festa y en las últimas horas trascendió que decidió apostar nuevamente al amor, no con alguien de la política pero sí con una persona que también trabaja en los medios de comunicación.

Fue este martes al aire de LAM (América TV), donde a modo de enigmático revelaron el nombre y detalles inéditos del inminente romance. “Él estuvo en El Hotel de los Famosos y es un ex Combate, él es Damián Ávila. Ahora está trabajando en el programa de mi amiga Laurita Fernández”, comenzó diciendo el conductor del ciclo, Ángel de Brito y acto seguido, agregó: “Ella seguro me lo va a desmentir, pero Ávila empezó una relación con nuestra querida Romina Uhrig. ¡Él cambio que metiste de Festa a este! Me encanta la pareja”.

Damián Ávila, el nuevo novio de Romina Uhrig (Instagram)

Por su parte, el periodista de América TV fue por más y contó cómo inició el romance entre Romina, de 36 años y este joven que tiene 33: “Hubo pernocte, como le gusta decir a Yanina, en el barrio de Caballito. Con razón, el día que me la encontré en la fiesta de la Polenta con los chicos le pregunté si salía con L-Gante y me dijo que no, que ni loca. Porque claro, ya estaba acá, tocando acá”.

Cabe destacar que desde su separación con su exmarido y padre de dos de las tres hijas que tiene, Romina fue vinculada con otros famosos como por ejemplo, sus exhermanitos: Nacho Castañares, o junto al Conejo Quiroga y Maxi Guidici. E incluso, otro nombre que llegó a trascender fue el del cantante de cumbia 420 L-Gante, con quien estuvo muy cerca en una fiesta y luego se vieron dos veces más.

¿Quién es Damián Ávila?

Damián Ávila (Instagram)

Es modelo y trabaja en los medios de comunicación. Empezó en Combate, hizo un reemplazo en El Hotel de los Famosos 2 y ahora está en las noches del nueve en Bienvenidos a Ganar con la conducción de Laurita Fernández. Damián tiene 33 años y más de 300 mil seguidores en Instagram.

Uno de los momentos más recordados en televisión que protagonizó fue cuando en el reality del Trece protagonizó un amorío con Rocío Marengo, mientras ambos estaban aislados en el Hotel de los Famosos. La mediática en ese momento estaba separada de su actual pareja, Eduardo Fort. Sin embargo, una vez afuera de la TV, ese romance no prosperó.

En aquel entonces, Estefi Berardi, panelista de Mañanísima, reveló que esto afectó mucho a Damián quien quedó flechado por la rubia. “Yo quería saber si pasó algo más, si hubo sexo adentro de la casa. Lo que me dicen es que no, pero que estaba todo bien, como que se estaban empezando a conocer, se los veía a los dos súper enganchados”, había dicho.

“Cuando termina la grabación, de un día para el otro, se podría decir que Marengo lo ‘ghosteó’ a Damián... De la nada, desapareció y se fue a Miami, otra vez con Eduardo Fort”, enfatizó la panelista.