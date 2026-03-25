El consumo masivo profundizó su caída en febrero: cuáles fueron los rubros y los canales más golpeados

Los supermercados lideraron las caídas con una baja de 5,9%, seguidos por autoservicios y mayoristas (Imagen ilustrativa Infobae)

El consumo masivo arrancó 2026 con un retroceso que se profundizó mes a mes. En febrero, la caída se acentuó y alcanzó un 3,4%, lo que consolidó una tendencia negativa que ya se manifestó en enero y se extendió a la mayoría de los canales de venta. A su vez, las ventas en todos los canales también marcaron una fuerte contracción respecto del mes anterior (contra enero, cayeron 6,3%).

El deterioro se reflejó con claridad en el balance del primer bimestre. De acuerdo con los datos de la consultora Scentia, entre enero y febrero, el consumo acumuló una contracción de 2,1%, en un contexto en el que casi todos los formatos comerciales mostraron caídas y solo el e-commerce logró desmarcarse con un crecimiento significativo.

El análisis por canal evidenció una dinámica ampliamente negativa en los formatos tradicionales. El único segmento que registró una variación positiva fue el comercio electrónico, que creció 26,5% interanual respecto a febrero de 2025, en contraste con el desempeño del resto de los canales.

Este gráfico muestra la evolución del consumo masivo en el total de los canales

Los supermercados encabezaron las caídas con una baja de 5,9% interanual, lo que los posicionó como el canal más afectado dentro del universo relevado. En paralelo, los autoservicios independientes registraron un descenso de 3,8%, mientras que los mayoristas mostraron una contracción de 3,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El canal de farmacias también se ubicó en terreno negativo, con una caída de 2,9%, en línea con la tendencia general del mercado. Por su parte, el canal K+T —que incluye almacenes y kioscos— anotó una baja de 1,9% interanual, un dato relevante considerando que este formato venía con resultados positivos en períodos previos y ya había mostrado una desaceleración en enero.

La evolución de los canales dejó en evidencia una diferencia creciente entre el desempeño del comercio digital y los formatos físicos. Mientras el e-commerce mantuvo un ritmo de crecimiento elevado, el resto de los canales registró retrocesos, lo que amplió la brecha en la dinámica del sector durante el período analizado.

Los rubros más golpeados

En cuanto a las canastas de productos, el comportamiento resultó heterogéneo según el canal de comercialización. Algunas categorías mostraron variaciones positivas, mientras otras registraron descensos. Sin embargo, en el agregado de self service —que comprende supermercados y autoservicios independientes— todas las categorías presentaron valores negativos.

Este dato reflejó el impacto de la coyuntura económica sobre el consumo cotidiano, especialmente en los canales de venta directa al consumidor. La caída en el self service marcó una señal consistente con la tendencia general del mercado, en la que predominó la contracción en la mayoría de los rubros.

Dentro de este escenario, la evolución de los precios se ubicó como un factor relevante en la dinámica de consumo. La información sectorial indicó que la inflación registrada en los últimos meses influyó en el poder de compra de los consumidores, lo que condicionó las decisiones de compra y afectó el volumen de ventas.

La comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aportó un elemento adicional para el análisis. Mientras la medición interanual informada por el INDEC alcanzó el 31%, la variación de precios en el consumo masivo se ubicó en 19,4%, lo que marcó un ritmo de ajuste menor en relación con el indicador general.

Este gráfico muestra la evolución de cada rubro en el total canales

El comportamiento de los canales físicos reflejó una pérdida de dinamismo extendida. Supermercados, mayoristas y autoservicios independientes registraron caídas en sus principales categorías, en línea con la retracción general del consumo. Las farmacias acompañaron esta tendencia, mientras que el canal K+T se sumó al terreno negativo tras varios períodos con resultados favorables.

En el caso de las grandes cadenas, todos los rubros estuvieron en rojo en febrero, pero el que lideró la caída fue el de “bebidas sin alcohol” (-12,3%), seguidas por los “impulsivos” (-10,3%); “perecederos” (-7,5%); “bebidas con alcohol” (-7,4%) y “higiene y cosmética” (-7%). Luego, “desayuno y merienda” mostró una baja de 3,7%; “limpieza del hogar y ropa”, del 3,2%; y finalmente, “alimentación” cayó 2,6 por ciento en ventas.