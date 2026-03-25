Migrante intentó cruzar ilegalmente a EEUU oculto en un tanque de gasolina y terminó detenido con quemaduras

La CBP rescató a un ciudadano mexicano oculto en el tanque de gasolina de una camioneta durante un intento de cruce irregular en San Ysidro, California. (U.S. CBP)

Un ciudadano mexicano fue rescatado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) tras permanecer oculto en un compartimento adaptado en el tanque de gasolina de una camioneta, durante un intento de cruce irregular en el puerto de entrada de San Ysidro, California, la noche del 27 de febrero. El operativo resultó en la detención del conductor del vehículo y la hospitalización del migrante, quien sufrió quemaduras, según informaron fuentes oficiales de CBP.

De acuerdo con el comunicado difundido por CBP el 23 de marzo, el incidente tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas. Los agentes interceptaron una GMC SUV modelo 2005, conducida por un joven de veinte años. Un equipo canino especializado detectó irregularidades en la parte inferior del vehículo, motivo por el cual lo trasladaron a una zona de inspección secundaria, donde los oficiales localizaron al migrante dentro de un compartimento no original construido en el área del tanque de combustible.

El caso se inscribe en una tendencia creciente de intentos de cruce clandestino con recursos extremos en la frontera sur de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han alertado sobre el aumento de incidentes en los que personas son ocultadas en espacios de alto riesgo, como tanques de gasolina, con consecuencias que incluyen lesiones graves o la muerte, de acuerdo con datos oficiales de CBP.

¿Cómo se produjo el hallazgo del migrante oculto?

Durante el procedimiento de inspección habitual en el puerto de entrada de San Ysidro, la CBP detalló que el equipo canino alertó sobre algo inusual en la parte baja de la camioneta y, tras trasladar el vehículo a una inspección secundaria, hallaron un compartimento improvisado en el tanque de gasolina. “Gracias a la vigilancia y profesionalismo de los agentes de la CBP, este individuo fue localizado y retirado de una situación potencialmente mortal, para luego recibir la atención médica necesaria”, declaró Mariza Marin, directora del puerto de entrada de San Ysidro, según el comunicado oficial de la agencia.

El migrante, cuya identidad no fue revelada, presentaba quemaduras provocadas por la exposición al combustible y condiciones extremas de calor dentro del tanque. Paramédicos lo trasladaron a Scripps Mercy Hospital en Chula Vista, donde recibió tratamiento especializado, según datos proporcionados por CBP.

El conductor de la camioneta fue detenido por agentes de la CBP y enfrenta cargos federales por tráfico de personas en la frontera con Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles fueron las consecuencias legales y médicas?

El conductor, un hombre de veinte años, fue arrestado y llevado al Metropolitan Correctional Center en San Diego para enfrentar proceso por tráfico de personas, de acuerdo con la información oficial de CBP. Las autoridades no difundieron su identidad, como corresponde a los protocolos federales de investigación.

Por su parte, el migrante rescatado quedó bajo custodia de las autoridades migratorias y médicas, recibiendo atención por lesiones derivadas de quemaduras de primer y de segundo grado, según fuentes citadas por la plataforma informativa Patch y la cadena de noticias KYMA. El procedimiento legal para definir su situación migratoria y eventual repatriación se mantiene en curso. CBP puntualizó que el uso de espacios ocultos en vehículos representa una amenaza grave para la integridad física de las personas, y destacó la importancia de la detección temprana mediante tecnología y equipos caninos.

¿Qué antecedentes existen sobre este tipo de operativos?

La CBP ha documentado múltiples incidentes similares en los últimos años, en los que migrantes han sido hallados en condiciones peligrosas dentro de compartimentos diseñados para evadir los controles fronterizos. Entre 2023 y 2025, la agencia reportó más de 2500 rescates de personas ocultas en vehículos en intentos de cruce irregular, según cifras publicadas por la institución y recogidas en informes de la agencia internacional The Associated Press.

Estos métodos incluyen compartimentos en áreas como defensas, paneles laterales, techos y tanques de gasolina, lo que incrementa el riesgo de asfixia, intoxicación y lesiones por calor o químicos. Según la CBP, los traficantes de personas emplean estos mecanismos para eludir los controles migratorios, priorizando el beneficio económico por encima de la seguridad de los migrantes.

¿Qué dice la ley estadounidense sobre el tráfico de personas en la frontera?

La legislación federal de Estados Unidos contempla sanciones graves para quienes facilitan, transportan o encubren el ingreso irregular de personas, de acuerdo con el Título 8 del Código de Estados Unidos. Las penas pueden incluir prisión y multas sustanciales. En este caso, el conductor enfrenta cargos federales, mientras que el migrante permanece bajo evaluación médica y migratoria.

Según CBP, el tráfico de personas representa un desafío constante en los puntos fronterizos de alta afluencia como San Ysidro, que procesa hasta 70.000 cruces por día entre vehículos y peatones, conforme a datos de la agencia. La implementación de tecnología de inspección avanzada y la colaboración con otras dependencias federales buscan reducir el número de incidentes y proteger la vida de quienes intentan ingresar al país por vías no autorizadas.

El caso refuerza la atención sobre los peligros del cruce irregular y la necesidad de fortalecer la cooperación y los protocolos migratorios en la frontera sur de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones realiza CBP para combatir este tipo de crímenes?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mantiene operativos conjuntos con otras agencias de seguridad para identificar y desmantelar redes de tráfico de personas. La vigilancia se refuerza mediante la incorporación de escáneres, equipos caninos y capacitación continua del personal en la detección de métodos de ocultamiento sofisticados.

En el comunicado del 23 de marzo, CBP reiteró su compromiso: “La CBP mantiene su compromiso de interrumpir las operaciones de contrabando que ponen en riesgo a la población”, afirmó la directora Mariza Marin. Además, la agencia exhortó a la ciudadanía a informar cualquier actividad sospechosa en los cruces fronterizos y habilitó canales de comunicación a través de sus cuentas oficiales en X e Instagram bajo el usuario @DFOSanDiegoCA.

¿Cómo afecta este caso a la política migratoria y qué se espera a futuro?

El rescate del migrante en el tanque de gasolina refuerza la atención sobre los riesgos extremos que enfrentan quienes buscan ingresar a Estados Unidos por rutas no autorizadas. De acuerdo con la CBP, el caso servirá como referencia para ajustar los protocolos de inspección y fortalecer la cooperación interinstitucional, a fin de prevenir incidentes similares.

A nivel institucional, la agencia evalúa la posibilidad de incrementar el despliegue de personal y recursos tecnológicos en los principales puertos de entrada, en respuesta al aumento de intentos de cruce mediante compartimentos ocultos. El monitoreo estadístico y la publicación de informes periódicos continuarán en los próximos meses, según confirmaron fuentes oficiales del organismo.