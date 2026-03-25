Derrumbe en Parque Patricios: Fernando Burlando, abogado de la victimas, apuntó contra el Gobierno porteño

El derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios generó una nueva evacuación de doce familias por riesgo estructural

El complejo Estación Buenos Aires, ubicado en Parque Patricios, volvió a ser evacuado. Doce familias tuvieron que dejar sus viviendas luego de que se detectaran graves problemas en la estructura del edificio. Los departamentos habían sido entregados en 2021 como parte del programa Procrear. El incidente ocurrió un mes después del colapso del techo del estacionamiento, hecho que ya había obligado al desalojo de unas trescientas familias.

En la jornada previa, una vecina de la torre A, sector dos, advirtió que el vidrio y la ventana de su departamento estaban deformados y con riesgo de quiebre. Técnicos de la constructora Cosud acudieron al departamento y detectaron daños graves en la tirantería y grietas en la estructura.

Como medida de precaución, evacuaron inmediatamente a las familias afectadas, que debieron dejar nuevamente sus hogares y ser reubicadas. El derrumbe inicial del techo de las cocheras, ocurrido el 3 de marzo en el sector interno de los edificios, ya había dañado varios vehículos, pero no causó víctimas fatales.

El gobierno porteño había autorizado hace cinco días el reingreso gradual de algunas familias bajo estrictos controles. No obstante, la presencia de técnicos y la posterior detección de nuevas fallas forzaron a nuevas evacuaciones para garantizar la seguridad de los residentes.

El complejo, entregado en 2021 bajo el programa Procrear, sufrió un colapso previo del techo del estacionamiento que forzó el desalojo de más de 300 familias

Reacciones y denuncias tras el nuevo desalojo

Fernando Burlando, abogado que representa a la mayoría de las familias afectadas, aseguró en Infobae en Vivo Al Mediodía: “No están viviendo ahí. Lo que es aún más dramático es que en los lugares donde están muchas familias, el juez obligó al Gobierno de la Ciudad a darles condiciones dignas de vida, pero les dicen que se tienen que ir de los hoteles”.

Burlando explicó que la orden judicial que obliga al Gobierno de la Ciudad a proveer alojamiento, no se cumple, debido a conflictos con los hoteles contratados y falta de alternativas. “El Gobierno de la Ciudad no está cumpliendo con el fallo que obliga a garantizar un lugar donde vivir hasta que la situación de sus casas esté resuelta. Si te dicen que mañana te tenés que ir del hotel y no hay otro lugar, incumplen la orden del juez”, expresó el abogado.

Fernando Burlando, abogado de las víctimas, apuntó contra el Gobierno porteño por incumplir la orden judicial que exige soluciones habitacionales seguras Fotografía: Gastón Taylor

Según el abogado, la situación de incertidumbre y falta de respuestas impacta directamente en la salud emocional y la vida cotidiana de las familias, que se encuentran “sin techo” y en condiciones de extrema vulnerabilidad. Además, detalló que la constructora Ecosur, responsable de la edificación y actual encargada de reparaciones y peritajes, está involucrada en el proceso, lo que genera dudas acerca de la objetividad de los informes y controles.

Burlando remarcó: “Es una locura mandar a la gente de nuevo a sus casas sin un informe técnico serio que lo avale. Eso es homicida.” Criticó además la decisión de mantener a la misma empresa en tareas de peritaje y reparación. “Las cosas se van a hacer en función de los intereses de esa empresa y no de la objetividad. Los vecinos solo quieren la verdad. Si el edificio está en condiciones, quieren saberlo”, planteó.

El estado de la investigación judicial y las acciones de las familias

El letrado indicó que la fiscal a cargo, María del Rosario Salvaticci, aún no formuló imputación alguna vinculada al caso. “No hay ninguna. Se está apoyando en la inexistencia del informe técnico para evitar imputaciones, pero para mandar a la gente de nuevo a la casa, no tuvo problema”, afirmó. Así, Burlando cuestionó el accionar de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal, al considerar que no han adoptado las medidas necesarias para asegurar la seguridad de los habitantes.

El informe técnico sobre la habitabilidad del edificio permanece en duda, mientras la empresa responsable también actúa como perito y reparadora

Las familias afectadas buscaron presentar peritos independientes para evaluar el edificio, pero la Justicia, según Burlando, aún no ha habilitado formalmente su intervención. “Todos los vecinos pusieron el mismo ingeniero para tener una mirada objetiva, pero la Justicia no habilitó a los peritos que propusimos”, sostuvo el abogado.

En cuanto a las garantías ofrecidas para el regreso de algunas familias, Burlando puntualizó: “Ninguna. La misma garantía que si te digo a vos: ‘¿Querés volver a tu casa?’ Al lado está un panorama tétrico.” Según el representante legal, la situación en el complejo habitacional presenta características similares a las consecuencias de una guerra, con daños estructurales visibles y temor permanente entre los residentes.

Responsables y alternativas para las familias desplazadas

El complejo Estación Buenos Aires fue construido por la empresa Cosud como parte de un fideicomiso con intervención del Banco Hipotecario y el Gobierno Nacional. Además, el Gobierno de la Ciudad debía auditar la adecuada realización de la obra, según explicó Burlando.

El informe técnico sobre la habitabilidad del edificio permanece en duda, mientras la empresa responsable también actúa como perito y reparadora

Frente a la posibilidad de que los peritajes oficiales determinen que el edificio no puede ser habitado, Burlando detalló: “Puede haber varios responsables: el Banco Hipotecario, el fideicomiso, el Gobierno Nacional, Cosud, y el Gobierno de la Ciudad, que debió auditar y controlar la construcción.”

El escenario para los damnificados es complejo, ya que cualquier tipo de demanda judicial podría extenderse durante años. Actualmente, muchas familias subsisten con soluciones de emergencia, a la espera de respuestas claras sobre el futuro de sus viviendas. “La gente tiene un problema hoy, actual”, recalcó el abogado.

La investigación penal continua bajo la órbita de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n° 31, a cargo de Salvaticci. Tanto la necesidad de informes técnicos confiables como la garantía del derecho a una vivienda digna se mantienen en el centro del reclamo. Burlando concluyó: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Solo pedimos honestidad y que solucionen el problema a la gente, que es un problema realmente crítico