Así fue la pelea entre Mauro y Furia que la dejó al borde de la expulsión en Gran Hermano

La expareja protagonizó una violenta secuencia que quedó filmada por las cámaras de la casa (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La casa de Gran Hermano (Telefe) vivió una de las jornadas más picantes de esta temporada. Furia y Mauro se olvidaron de sus sentimientos, discutieron sin filtro, e hicieron explotar a la casa más famosa del país. Pero su encontronazo no pasó desapercibido, sino que tuvo grandes consecuencias para los jugadores.

La tensión comenzó a aumentar en las últimas horas de la tarde del domingo, cuando algunos de los jugadores se preparaban para comer en el living. Si bien parecía transcurrir sin sobresaltos, todo cambió cuando Mauro decidió ir al exterior del recinto, donde acostumbra Juliana comer, pese a que la relación con su exnovia estaba en malos términos desde hace unos días. Rápidamente, los gritos comenzaron a tener protagonismo y, pese a los intentos de la producción por ocultarlos, el conflicto suscitado por el muchacho no pasó desapercibido.

“Yo voy a comer afuera, no quiero que vos estés”, lanzó la doble de riesgo al ver que el joven de 25 años se sentaba en el patio de la casa. “Creo que podemos comer ambos afuera, podemos ser lo bastante civilizados para hacerlo”, le respondió el muchacho, quien fue retado por la participante porque le estaba “rompiendo las pel…”.

“Dejame comer tranquila, dejame de romper las pel... Te lo pedí bien. En donde yo estoy, vos no estés, tómatela. Levantate de ahí porque voy a buscar mi pizza y quiero comer tranquila. Te lo dije en serio, ¡vos ni nadie me toma de pelo…, sor...!”, continuó, a los gritos la mujer mientras intentaba sacarlo de su lugar. Por su parte, el exdeportista intentó restarle importancia a la situación al quedarse junto a Nicolás. Esto no le gustó nada a ella, quien fue a encararlo a los gritos: “Todo porque quiere cámara, bobo…Te lo dije bien ayer, ¡a vos no te mira nadie!”.

Las cámaras lograron captar el momento en que se originó la fuerte discusión entre los jugadores

El jugador no se quedó atrás y le señaló que no tenía autoestima, lo cual violentó a su compañera. “¿Me querés pegar? Querés pegarle a todos”, señaló Mauro mientras se alejaba del patio y se metía al comedor, dándole lo que tanto quería a su expareja: espacio. Pero esto fue visto como una incitación, por lo que Furia le aseguró que no era cierto y no iba a “poder contra ella” ni tampoco censurarla. “Mira cómo te pones, lo único que querés es la plata. Mira cómo se pone, le importa un huevo todo”, continuó el competidor buscando complicidad en sus compañeros.

Ante la mirada anonadada de los otros participantes, la pelea fue escalando a niveles inesperados. Sin previo aviso, Scaglione empujó a su contrincante contra la mesa “Todos saben quién sos. ¡Bancatelá, sorete, si la haces, hacela bien”, lanzó, entre alaridos, mientras abandonaba el interior de la casa. “Por eso estás tan sola”, contestó el exrugbier, a quien lo tildó como “nadie” y lo mandó a armar la valija.

Como era de esperarse, la secuencia quedó captada por las cámaras del reality, por lo que tanto los fanáticos como la producción fueron testigos. La actitud por parte de los jugadores no podía ser pasada por alto, por lo que tomaron represalias al respecto.

La sanción de Gran Hermano a Furia tras su pelea con Mauro

La jugadora recibió una fuerte sanción tras su pelea con Mauro (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Al inicio de la emisión del domingo, Santiago del Moro habló ante los jugadores sobre la escena ocurrida dentro de la casa. Lejos de aminorar el conflicto, el conductor comentó que ella fue llamada al confesionario para advertirle por la seriedad del asunto. Estas palabras no fueron tomadas con seriedad por la deportista, quien continuó avivando el fuego.

Ante ello, la voz del programa tomó el lugar del animador y anunció la sanción que se le iba a aplicar a Scaglione. En ese sentido, Big señaló que “en más de una vez les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen, incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación”.

“En mi casa no hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto entre Juliana y Mauro significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones donde una advertencia no alcanza”, aseguró la voz del reality show. “Por eso, Juliana, va a recaer sobre vos una severa sanción. Desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada”, anunció ante la mirada atónita de la mencionada.

Por su conducta, la decisión que tomaron desde el programa fue dejar a la jugadora nominada por el resto de su estadía en la casa. Aunque eso no fue todo, sino que también no podrá ser salvada por el líder de la semana, como tampoco tendrá la inmunidad en caso de ganar dicho rol. En paralelo, se encuentra habilitada de subir a placa y bajar de placa a la persona que desee.

La reacción de la mediática se hizo notar, ya que decidió hablarlo ante las cámaras. No solo agradeció a la producción por acompañarla, sino también por estar “todo el tiempo presentes”. A su vez, hizo referencia a su vínculo amoroso con su exnovio, a quien tildó como “un barrilete hijo de mil…” y que jamás lo trató mal para que desemboque en una discusión, sino todo lo contrario.

Por su parte, la expareja de Furia no pudo continuar con el silencio que se dio para que ella se exprese, por lo que intentó hacer uso de la palabra. Lejos de tener oportunidad de expresarse, Juliana lo cortó de lleno y le hizo una fuerte amenaza. “Vos, hablá de vos, porque te meto cuatro cartas documento, flaco, cuatro cartas documento”, expresó.