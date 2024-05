El descargo de Furia tras la dura sanción de Gran Hermano: “Cuatro cartas documento te meto”

El descargo de Furia de Gran Hermano: "Hablá de vos porque te meto cuatro cartas documento, flaco, cuatro cartas documento” (Video: Telefe)

En un giro sin precedentes en Gran Hermano, Furia fue sancionada de una manera histórica tras una acalorada disputa con Mauro. La producción del reality, a través de un comunicado leído al aire en medio de la gala de expulsión del último domingo, decidió que la participante esté automáticamente nominada para la expulsión hasta que concluya su participación en el programa. Esta medida se produjo tras un intenso intercambio verbal entre ambos concursantes, que escaló a niveles alarmantes.

La situación se desencadenó después de que Mauro realizara comentarios que Furia consideró ofensivos, lo que desató una discusión cargada de insultos y reproches mutuos. La contienda se agravó a tal punto que la producción de Gran Hermano intervino tomando una decisión ejemplar para asegurar la convivencia dentro de la casa: aisló por un buen rato a la jugadora adentro del confesionario, seguramente asistida por un psicólogo por la tarde, en plena pelea, y por la noche, la sancionaron.

La decisión de mantener a Juliana en constante riesgo de expulsión marca un hito en las medidas disciplinarias del programa. El encargado de comunicar la sanción fue el propio Gran Hermano, quien hizo especial énfasis en que, a pesar de la libertad de expresión dentro de la casa, existen límites que no deben cruzarse. La medida impuesta no solo es inédita por su severidad, sino que también permite a Furia participar en las nominaciones y competir por liderazgos, aunque sin posibilidad de obtener inmunidad. Este acontecimiento no solo repercutió dentro de la dinámica del juego, sino también en las redes sociales, donde los espectadores expresaron sus opiniones sobre el comportamiento de los implicados y las decisiones de la producción.

“Ya es suficiente, tienen que expulsar a Juliana ya es demasiado falta de respeto putear a la madre de alguien, ya basta de tanta violencia”, destacó una seguidora del ciclo, en tanto que otra destacó: “Increíble que se permita todo esto. Dejé de verlo porque es insoportable ver violencia constantemente. Veo cosas en redes, hoy vi lo que pasó y no puedo creer cómo no fue expulsada. ¡Basta de tanta violencia por Dios!”.

Así fue la dura pelea entre Furia y Mauro

Sin embargo, tras conocerse la sanción, la participante no se quedó callada y continuó con la misma actitud, tal como registraron las cámaras al momento en que Santiago del Moro se comunicó con la casa. “Primero que nada, voy a agradecer a la producción, no solamente por cuidarme, porque varias veces me llamaba al confesionario, sino también por el diagnóstico que tuve y demás. Están todo el tiempo presentes”, comenzó aunque rápidamente llegaría el tiempo de los reproches.

“Gracias a la producción entraron jugadores que nos quieren sacar. Obviamente que lo detecto y no soy ninguna estúpida. Muchos de mis compañeros hasta el momento vienen cuidando a muchos jugadores nuevos, de los cuales yo también me puse uno bajo el ala. Agradezco a la vida haberme abierto los ojos y las canciones que me ponen”, al asegurar que cada una de las canciones que suenan en la casa tienen mensajes subliminales contra ella o el resto de los jugadores, porque “sea real o no, o un delirio, como me dicen algunos, hace cuatro semanas que estoy escuchando la palabra ‘delirio’, que soy una delirante, que soy una nefasta y un montón de cosas más”.

Tras ello apuntó sus cañones contra Mauro, con quien tiempo atrás había comenzado una relación sentimental: “Toda la gente que vio que yo realmente sé querer, y creo que Mauro llegó a esta casa para que ustedes puedan ver todo lo que yo puedo querer a alguien. Y también pueden ver todo lo que yo puedo llegar a ponerme loca porque no quiero perder mi juego. Es un excelente jugador, lo voy a decir. La realidad que es un barrilete hijo de re mil...”.

Hace algunas semanas, Mauro y Furia dieron su consentimiento para tener sexo dentro de la casa

Sin embargo, dejó en claro su impresión de que la sanción estuvo mal realizada, ya que “las discusiones se hacen de a dos, entonces la sanción tiene que ser para los dos. ¿Es así? No lo toqué, no lo empujé y todo lo que viene diciendo, se la pasa llorando cada vez que me dice y me insulta de maneras de que la verdad es que no sé qué tiene que decirme porque jamás lo traté como el culo”, además de aclarar que “me la paso cortándole el pelo, poniéndolo bonito y todo lo que ven porque soy una pelotuda, porque es la realidad”.

Mientras el resto de la casa continuaba en un respetuoso silencio, el participante aludido quiso hacer uso de la palabra y fue frenado de manera tajante por Juliana con un “dejame terminar de hablar, flaco”, mientras desde el estudio, el conductor del ciclo intentaba poner paños fríos sin lograrlo. Fue entonces que ella reconoció que no piensa claudicar en su juego y que “no lo pienso perder ni por él ni por nadie. Creo que de las traiciones, de todas las que tuve, ésta es la peor porque sí entra en juego mi corazón, literal. Creo que en la cena pasada les dije que encontré el amor”.

Fue entonces el momento en que el conductor de la gala intentó continuar con la rutina del programa, pero la tensión seguía en aumento y Furia volvió a elevar el tono de voz sin permitir hablar al resto. Primero se refirió a su exnovio: “Y vos, hablá de vos, porque te meto cuatro cartas documento, flaco, cuatro cartas documento”. Luego, contra los dueños de casa: “Lo único que quieren es sacarme para que me exponga de esta manera, para que el mundo me vea como lo que no soy, con lo que no soy, porque es la realidad. Por eso me calenté hoy con producción y lo voy a admitir, porque digo qué bien que les salió, porque me quieren sacar gente, que sea de la manera que sea”.