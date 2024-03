Los grandes momentos de Guillermo Coppola que quedaron fuera de la serie: cómo conoció a Maradona, su primer trabajo y la otra estrella del fútbol que representó

Anécdotas y momentos que quedaron fuera de la serie de Guillermo Coppola (Foto: PH, Telefe)

Mujeres hermosas y célebres, el lado B del fútbol y los secretos de un hombre que estuvo justo al lado de una figura tan masiva como la de Diego Maradona son algunos de los condimentos de la serie Coppola, el representante, basada en las vivencias de Guillermo Coppola. Y si algunas de sus escenas vienen dando muchísimo que hablar, otras más desconocidas podrían augurar muchos capítulos para la biopic en el futuro.

La visita del exmanager a LAM reflotó la historia de amor que él vivió junto a María Fernanda Callejón, un romance clandestino que, además de desamor tuvo un accidente de auto por el que la exvedette tuvo que ser hospitalizada. Fue Marixa Balli quien recordó lo que vivió la actriz cuando ambas eran muy amigas.

“Veníamos del Dorado. Venía un matrimonio atrás nuestro, preparadores míos. Fue todo a metros de casa. Aparece un colectivo del Rosedal sin luces, pega de costado y golpazo. Me pegó con el espejo, sangre en la frente y sangre en la ceja”, recordó el exrepresentante en el ciclo de Ángel de Brito. “A Fernanda la llevan a su casa, estaba un poco adolorida, pero bien. No tuvo las piernas enyesadas, tampoco hubo que darle de comer como dijiste vos ayer, Marixa”, se despachó el exmanager provocando una discusión con la panelista.

El éxito de Coppola, el representante, promete nuevas temporadas (Prensa Star+)

La exbailarina aseguró que ella había cuidado de María Fernanda en la internación que tuvo en el Hospital Italiano. “Yo lo hice, la limpié cuando hacía sus necesidades. Vos no fuiste al italiano. Estaba ensayada y tuve que darle de comer”, rememoró ella, tenso momento se subsanó un día después cuando Marixa contó que el empresario le había pedido disculpas y había reconocido su error. Mientras que María Fernanda Callejón, molesta por recordarle aquel romance, fue rotunda. “Que la cuenten como quieran. No me importa”, lanzó, en El Debate del Bailando.

Antes de ser el representante de más de 200 jugadores de fútbol, Guillermo trabajaba en un banco. Desde allí, lejos del glamour que conocería después, arrancó su carrera por la que se hizo famoso. “Allá por el 74 yo era un inquieto al que le gustaba mucho el fútbol. Trabajaba en el Banco Federal Argentino y uno de los clientes era Naum Zalcman, que, entre otras cosas, era intermediario, siguiendo los pasos de Don Félix Latrónico, el pionero. Ellos se dedicaban a eso: compra y venta de jugadores”, recordó, sobre aquel primer trabajo que le abrió las puertas al mundo donde brillaría tiempo después.

Guillermo Coppola y Diego Maradona se conocieron por nada menos que Oscar Ruggeri (Foto: Instagram @DiegoMaradonaOficial)

Pero aunque su estrella más brillante fue el Diez, entre los jugadores a los que les manejó su carrera se encuentran glorias del fútbol. El primero fue el ídolo del futbol y de la selección del 78, Alberto Tarantini. “Estábamos en 1975 y un día el gerente general del banco me mandó a llamar, porque sabía que yo era hincha de Boca. Estaba reunido con Vicente Pernía, que se quería hacer cliente y su intención era que yo lo pudiera asesorar. Le abrí una cuenta y a los pocos días me llevó a La Candela, el mítico lugar de concentración de Boca, donde empecé a ir con frecuencia. Un día se me acercó el padre de Tarantini, en medio de una práctica: ‘¿Usted no es el que participó en la transferencia de Santos? Porque a mí me gustaría que se ocupara de las cosas de mi hijo’”, contó Guillermo sobre cómo comenzó a representar al Conejo.

Sin embargo, el gran amor de Guillermo Coppola fue Diego Maradona. En muchas oportunidades tuvo que aclarar que su relación no pasó al plano sexual, pero que la pasión entre ambos era real. “Nosotros estábamos en la concentración jugando las eliminatorias del 85, la que nos costó y le ganamos a Perú a lo último. Estábamos en la concentración y Diego nos dice ‘¿ustedes no tienen a alguien para que me represente?’. ‘Claro, tenemos al mejor de todos. Guillermo Coppola’”, contó Oscar Ruggeri con Guillermo a su lado en el ciclo El Día en 30 (Somos Rosario), sobre cómo él terminó uniendo los destinos de ambos.

La serie de Guillermo Coppola volvió a poner en escena los años noventa, las celebridades y el mundo del fútbol (Prensa Star+)

Otro de los momento menos conocidos los relató el mismo Coppola sobre el día que Diego se casó con Claudia Villafañe. Pocos después de dar el “sí”, en la que es considerada una de las bodas más grandes y fastuosos de los famosos de nuestro país, el Diez quiso “ubicar” a un vecino de su barrio.

“Se casaban Diego y Claudia. Salimos del Sheraton rumbo al Luna Park. Yo estaba comunicado con Marcos Franchi. Al llegar a Córdoba, Diego dice ‘doblá’. Cruzamos Gascón, Estado de Israel… Pide que gire en Sanabria. ‘Pará en Castañares 345, golpeá y preguntá por don José’”, recordó. “Aparecó el señor: pantuflas, pijama celeste… Diego se asoma por la ventanilla y le dice: ‘Don José, acá estoy con la que usted decía que era una p… porque se iba conmigo y mi representante a Alemania para firmar el contrato con Puma. Mire bien: ahora es mi mujer’. Era el ferretero del barrio que se había ido de boca y Diego lo puso en su lugar”, contó, risueño.

Momentos y anécdotas jugosas del representante que prometen mucha más carne para la serie de Guillermo Coppola.