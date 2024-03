Guillermo Coppola habló de las repercusiones de su serie: “Me siento muy querido”

Guillemo Coppola agradece por la repercusión de la serie

Guillermo Coppola decidió contar su vida a través de la ficción y desde el pasado 15 de marzo se hizo oficial el lanzamiento de su serie por Star+, donde muestran cómo fue su vida como representante de Diego Armando Maradona y los diferentes conflictos que le tocó vivir a nivel personal. Dicha serie consta de seis episodios de 45 minutos cada uno y propone un acercamiento a los años dorados y a la vez tumultuosos de Diego Armando desde una perspectiva distinta, centrada en la figura de su representante y amigo. A raíz de la repercusión que generó esta ficción en todo el país, el boom mediático que surgió y las opiniones cruzadas que se despertaron en la audiencia, el exmanager decidió emitir un comunicado y agradecerle a todos los que la están mirando.

Juan Minujín, como Guillermo Coppola

” GRACIAS TOTALES a todos. Mensajes que me llenan de cariño, muchos que vieron la serie y se emocionaron como yo “, comenzó diciendo Guillermo mientras le hablaba a la cámara y agregó: “Gracias por las invitaciones también, a comer asados, a contar mis anécdotas, a charlar de fútbol. Me siento muy querido y voy a ir respondiendo cada mensaje que me vayan mandando, los quiero “.

El audiovisual lo compartió a través de su cuenta de Instagram donde también subió el tráiler de la serie y un mano a mano con Juan Minujín que es quien lo interpreta en la ficción y recrea su vida una parte de su vida a través de la actuación.

Todo lo que tenés que saber sobre la serie de Coppola

Juan Minujín interpreta a Guillermo Coppola en la serie EFE/Star+

Coppola ha sido una persona con muchas polémicas vinculadas al astro del fútbol argentino pero que supo salir con su carisma de todas ellas. La producción recorre algunos de los momentos claves de su vida junto a Diego que a pesar de que muchos de ellos son conocidos te sorprenderán con muchos datos novedosos. La trama se adentra no solo en los éxitos profesionales de Maradona, sino también en los aspectos más oscuros y polémicos de su vida, como las acusaciones de dopaje, la fama inexorable y los excesos de todo tipo.

A través de este enfoque, Coppola, el representante se distingue por ofrecer una mirada íntima y compleja hacia el hombre que gestionó la carrera del que es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. La historia muestra a un Guillermo conocido por su gusto por la noche y la buena vida, navegó junto a Maradona por los altibajos de una carrera marcada tanto por el brillo como por la controversia. El personaje principal es interpretado por Juan Minujín y su actuación ha sido destacada por aportar una diversidad de matices al personaje, superando el desafío de no caer simplemente en la imitación a pesar de una notable similitud física.

El trabajo del actor sostiene la tensión y el interés a lo largo de la trama, agregando una capa adicional de intriga al siempre fascinante cosmos de Maradona. Minujín logra una interpretación que no solo captura la apariencia física de Coppola, sino que también enriquece el papel con un espectro de expresiones, tonos y miradas que reflejan la complejidad del personaje. Esta habilidad para infundir al personaje gestos y emociones propias, manteniendo al público cautivado, ha sido subrayada como uno de los pilares de la serie.

En la serie se recreó el programa de Susana Giménez donde Coppola fue junto a su mujer de aquel entonces Yuyito González para presentar a su hija Bárbara (Créditos: Star+)

Además, una de las características más notables de la producción es la exquisita reconstrucción de época y el uso de material de archivo apócrifo que dota a la serie de una veracidad casi inquebrantable. La narrativa se ve potenciada por la fina ironía con la que se retrata la década menemista, marcada por la presencia de varios personajes del jet set de aquel entonces. Este enfoque no solo aporta un toque distintivo a la producción, sino que también invita a la reflexión sobre aquellos años.

El uso eficaz de los espacios contribuye significativamente a la atmósfera de la serie. Según ha destacado Winograd, tanto las locaciones interiores como las escenas al aire libre han sido cuidadosamente seleccionadas para maximizar el impacto narrativo. Su rol como director y showrunner ha sido clave para mantener un equilibrio entre el dinamismo del pop y la meticulosa reconstrucción de la década menemista, logrando una serie que destila nostalgia sin caer en clichés.