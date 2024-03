Habló María Fernanda Callejón, en medio de la polémica por la serie de Guillermo Coppola

Hablo Maria Fernanda Callejon en medio por la polémica de la serie de Guillermo Coppola. (Video: El Debate del Bailando, América)

La serie de Guillermo Coppola, biopic de Star+ que cuenta los años en los que el representante de fútbol estuvo al costado de Diego Maradona y sus vivencias, renovó el interés por aquellos años que hoy, con perspectiva histórica, arrojan nuevas vistas sobre la farándula y el fútbol de fines de los ochenta y principios de los noventa. María Fernanda Callejón volvió a ser tema por su romance con el exmanager y un conflicto que surgió por un accidente que vivió la exvedette. Ahora, habló del tema, luego de que aparezcan imágenes donde ella aparecía enyesada y en una clínica.

Fue Marixa Balli, quien por esos años era una amiga muy cerca de la actriz y hoy tienen una relación distante, quien se peleó con Coppola en LAM por una actitud que había tenido con María Fernanda cuando eran pareja. Todo comenzó con una anécdota de Coppola que fue retrucada por la cantante de “La Cachaca”.

“Veníamos del Dorado. Venía un matrimonio atrás nuestro, preparadores míos. Fue todo a metros de casa. Aparece un colectivo del Rosedal sin luces, pega de costado y golpazo. Me pegó con el espejo, sangre en la frente y sangre en la ceja”, recordó el exrepresentante. “A Fernanda la llevan a su casa, estaba un poco adolorida, pero bien. No tuvo las piernas enyesadas, tampoco hubo que darle de comer como dijiste vos ayer, Marixa”, la cruzó Guillermo, pero ella no se achicó.

María Fernanda Callejón y Guillermo Coppola salieron juntos durante casi una década.

La bailarina aseguró que ella había cuidado de María Fernanda en la internación que tuvo en el Hospital Italiano. “Yo lo hice, la limpié cuando hacía sus necesidades. Vos no fuiste al italiano. Estaba ensayada y tuve que darle de comer”, rememoró. El tenso momento se subsanó un día después cuando Marixa contó que el empresario le pidió disculpas al reconocer su error.

En diálogo con Teleshow, Sandra defendió a Guillermo y aseguró que tanto él como Marixa tenían razón en sus recuerdos. “A Fernanda le hicieron de todo en aquel momento en el hospital, le enyesaron una pierna, con cuello ortopédico, y le hicieron estudios. Con todas placas que habían dado bien, estaba fuera de peligro”, comenzó relatando la exvedette. “Sin embargo, ella estaba bastante complicadita, estuvo como tres o cuatro días internada. Calculo que Guille perdió a lo mejor el tiempo, se confundió, no se puede acordar tanto, hace muchos años”, mientras aseguraba que ella le había pedido a Marixa para que cuide de su hermana.

El duro enfrentamiento entre Guillermo Cóppola y Marixa Balli por su exrelación con Fernanda Callejón.

Qué dijo María Fernanda Callejón sobre la serie de Guillermo Coppola y el accidente que contó Marixa Balli

En El Debate del Bailando, el ciclo que conduce Denise Dumas, tuvieron la palabra de Marixa Balli, quien prefirió no entrar de lleno en la polémica, luego de que se reflote tanto su relación de casi una década con Guillermo Coppola como el accidente que sufrió en aquellos años. “Yo no voy a hablar nada de nada”, empezó diciendo, pero poco a poco fue expresando su malestar.

“No tengo nada que decir de todo lo que se está hablando”, siguió, en una conversación por WhatsApp en la que terminó diciendo fuertes frases en mayúsculas. “Que la cuenten como quieran”, lanzó moleta la exvedette, en diálogo con el ciclo de América.

“No me importa”, siguió, sobre todo lo que se viene diciendo por estas días y que volvió a poner en la palestra a Alejandra Pradón y a Amalia “Yuyito” González, quienes fueron pareja del representante en diferentes momentos de su vida. María Fernanda contó que se estaba yendo de viaje con su hija a Ecuador, donde se encontrará con su pareja, Fernando Gamboa. “Realmente, estoy súper bien”, concluyó.