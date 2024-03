Martín Ku, el Chino de GH, reveló que actuó en la serie de Guillermo Coppola: cuál fue su rol

Martín Ku reveló qué rol tuvo en la serie de Guillermo Coppola

Gran Hermano, el reality que se transmite de manera diaria por la pantalla de Telefe, sigue entregando nuevas sorpresas. Luego de la eliminación de Rosina, el ingreso de Alfa y el uso de nuevas herramientas, un participante detalló un dato que no pasó inadvertido en las redes sociales.

Martín dio a conocer que formó parte de una de las series del momento, revelando que tuvo un rol dentro de las grabaciones. El jugador contó de manera contundente que participó de la ficción de Guillermo Coppola, exrepresentante de Diego Armando Maradona, ícono del deporte nacional y campeón del mundo. “Coppola, el representante” tiene seis episodios de 45 minutos cada uno y propone un acercamiento a los años dorados y tumultosos del jugador argentino.

La serie de Guillermo Coppola es furor en las redes sociales y en los medios, debido al reconocimiento que tiene la vida y las distintas aventuras que tuvo el empresario, quien se encargaba de manejar la carrera futbolística del Diez. Por ese motivo, desde Gran Hermano decidieron convocarlo para formar parte de los panelistas en el debate de este lunes.

Esta invitación se da bajo el contexto de la serie y de la oportunidad que tendrán los participantes del certamen, ya que podrán observar su primer capítulo. Por ese motivo, el empresario formó parte del debate en el que recibieron a la última eliminada del juego, Rosina Beltrán, donde fue abordada por los especialistas del programa. Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Costa y Julieta Poggio para hablar por su paso por la casa.

Guillermo Coppola formó parte del panel de GH. Crédito: Gustavo Gavotti

Sin pelos en la lengua, Martín lanzó que participó de la ficción y dejó a todos boquiabiertos. “Yo fui extra de la serie”. De manera agregada, Santiago del Moro respondió al comentario del jugador: “Mira lo que es la vida, mirá en donde estás ahora”. A su vez, Martín continuó detallando su participación, sin saber con exactitud en qué momento utilizaron su imagen. “Sí, no sé en qué capítulo salí, pero ojalá lo veamos todos acá”.

Sin embargo, la sorpresa de la participación del jugador no pasó inadvertida en las redes sociales, donde varios internautas se expresaron al respecto. “El Chino está en todos lados: actuó de extra en la serie de Coppola, jajaja no lo puedo creer”, fue uno de los comentarios. “¿Cómo que fue extra en la serie de Coppola?”, fue otro de los mensajes en X (ex twitter), sobre lo sucedido.

"Fui extra en la serie de Guillermo Coppola" (Redes)

Habrá que ver la reacción de los hermanitos al mirar el primer capítulo y cómo responderán si finalmente aparece Martín actuando, antes de la prueba del líder, de la gala de nominación y de una semana que tendrá un nuevo eliminado en la competencia.

¿De qué trata Coppola, el representante?

El actor Juan Minujín interpretando a Guillermo Coppola en la serie EFE/Star+

La sinopsis de la serie representa la historia de Guillote, quien tras alcanzar el éxito como el representante de uno de los futbolistas más exitosos de la historia, revela distintas vivencias, amores y aventuras a lo largo de su historia. A su vez, se podrá observar su batalla entre un equilibrio entre su tumultuosa vida personal y las consecuencias inesperadas de las decisiones de su cliente, una historia contada a lo largo de seis capítulos. La decisión creativa de presentar a Diego Maradona a través de material de archivo, enfatiza el enfoque de la narrativa, destacando los desafíos que enfrentó al gestionar la carrera de la leyenda.