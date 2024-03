Santiago del Moro reveló una nueva sorpresa en Gran Hermano: “Entra ella”

Santiago del Moro reveló en sus redes sociales nuevas sorpresas en la casa más famosa del mundo

Sin lugar a dudas, Gran Hermano vive una de las semanas más movidas en lo que va del 2024. Sanciones, fulminados, regresos, desafíos, nominaciones y muchas sorpresas. Cuando se fue Denisse, parte de la casa quedó en shock tras lo sucedido, pero no se esperaban la cantidad de sucesos que desencadenaron en una de las placas negativas más grandes desde que comenzó esta edición.

En el programa del lunes, en el debate con la exhermanita, Santiago del Moro dio a conocer que esa misma noche se llevaría a cabo la prueba por el liderazgo de la casa. Bautista, con mucha dedicación y perseverancia para concretar el desafío, se quedó con el desafío y tendrá la difícil tarea subir y bajar a uno de los participantes que tienen riesgo de irse el domingo.

En esa misma jornada, la casa se vio golpeada por el regreso de Lisandro en el formato Congelados y las sanciones anunciadas en ese instante: Rosina y Catalina hablaron de más y ambas fueron castigadas por el dueño de la casa, que las mandó directamente a placa. Pero esa no iba a ser la única sorpresa de la noche, puesto que pasarían más cosas que modificarían el andar de la semana.

Con la visita del exhermanito y el congelado, llegaron tres sobres color dorado. Uno dejó fulminado al Chino, otro le dio el doble de votos a Emmanuel y un tercero simplificó los de Rosina, por pura decisión del azar. Además, Catalina le aplicó la fulminante a Paloma y fundamentó su decisión. “Esto no es un juego de buenas personas porque creo que todos los somos y nos costó mucho sacar a los caracoles de esta casa y creo que ella es un gran caracol. Va esquivando las placas y ese es un juego sigiloso”, expresó en su explicación sobre la decisión que había tomado.

Manzana, el gran ganador de la moto

La noche del martes fue especial, porque el foco del programa estaba en otro lado: una moto en disputa y mucha tensión en cada uno de los participantes. A medida que la hora y media de la emisión volaba, los nervios de los participantes aumentaban, hasta que Manzana encontró la llave correcta y se quedó con el gran premio.

El miércoles, ya de regreso con la competencia, estuvo destinado a la gala de nominación. Sin embargo, antes de entrar a la casa, el conductor Santiago del Moro afirmó que Gran Hermano les daría a los jugadores una nueva sanción. Por sacarse el micrófono, Joel y Nicolás estaban nominados, incrementando el número de participantes con riesgos de irse del certamen.

Nico quedó sancionado luego de sacarse el micrófono, al igual que Joel (Captura de video)

Con el correr del programa, se determinó que el reality más visto del país tenga una placa de diez personas: los mencionados Martín, Paloma, Catalina, Rosina, Nicolás, Joel, más Damián, Florencia, Mauro y Darío elegidos por sus compañeros. Y en este panorama, el exconductor de Masterchef detalló una nueva sorpresa en sus redes sociales.

“Hoy, 22.39. Congelados y más: entra ella. Entra Agostina a dar un paseo. Esto es a título de promoción, no para ir a gritarle jaja”, escribió del Moro en su cuenta de Instagram, revelando el regreso de una de las participantes más polémicas de esta edición.

Santiago del Moro y una nueva sorpresa en GH

La nueva sorpresa que dio a conocer Santiago del Moro (Instagram)

“Para los que me preguntan por los gritos les recuerdo NO joden para nada al programa (todo lo contrario les diría). Sí es molesto para los vecinos y afecta sensiblemente a los jugadores que están aislados hace tanto tiempo. No más que eso”, concluyó el presentador.

Habrá que ver cómo impacta el regreso de Agostina a la casa más famosa del mundo, luego de que la exjugadora decidiera por sus propios medios abandonar el concurso, luego de sus repudiables dicho sobre el atentado a la AMIA y tras argumentar que Furia la había amenazado de muerte. Además, Bautista tendrá la gran responsabilidad y el deber de salvar a uno de sus compañeros y meter a otro, en una placa en la que abundan los nervios y las posibilidades de dejar la competencia.