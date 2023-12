Quién es Catalina Gorostidi, la médica pediatra que entró a Gran Hermano y que asegura haber estado con un futbolista campeón del mundo

Catalina fue la última participante en ingresar a Gran Hermano

Este lunes, Telefe dio inicio a la nueva edición de Gran Hermano y abrió oficialmente las puertas de la casa más famosa del país. Con más de 20 puntos de rating, el conductor Santiago del Moro presentó oficialmente a los nuevos participantes quienes deberán convivir y nominarse entre sí. Poco a poco los televidentes irán conociendo a los hermanitos, destacando sus virtudes, defectos y cualidades.

En la primera emisión entraron 20 personas en la casa, todos con personalidades diferentes. La última en entrar fue Catalina Gorostidi, una joven que es médica pediatra y es la hija de un futbolista profesional. En su cuenta de Instagram, la joven se define “internista” y “30% porteña, 20% cordobesa y 50% santafesina”. Además, suele compartir con sus 11,9 mil seguidores fotos en bikini o con ropa sensual.

“Fui muy botinera. Básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la misma vez”, sostuvo frente a las cámaras la médica pediatra que tiene a su cargo la jefatura de guardia en el Hospital de Niños de Santa Fe. Además, aseguró que salió con un jugador campeón del mundo. Seguramente, más adelante confesará el nombre del deportista con el que mantuvo un affaire y es probable que se genere un gran escándalo.

“Yo no es que paso desapercibida, siempre llamo la atención”, aseguró Catalina en su clip de presentación. “Soy médica pediatra, pero creo que este es mi sueño”, señaló respecto a la decisión que la llevó a entrar a la casa y sus ganas de ser popular y convertirse en una figura mediática. “Me encanta subir fotos hot”, admitió sin ponerse colorada.

“Me molesta mucho la injusticia. Soy muy justiciera y no careteo nada. Lo que me molesta, lo digo. Si hay que hacer voy a ir a la yugular, no me importa nada”, dijo la participante que nació en 1992 y tuvo una infancia “nómade” debido a la carrera futbolística de su padre, Adrián Gorostidi. “En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá, que es futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva, líder nuevo”, explicó.

Gorostidi inició su carrera deportiva en Sportivo Italiano, para luego formar parte de Gimnasia de Jujuy en un momento crucial en la vuelta del club a Primera División. Pero su huella más memorable en el fútbol la dejó en Colón: el exdelantero zurdo hizo historia al anotar el primer gol del equipo santafesino en un torneo internacional durante la Copa Conmebol de 1997, un tanto en un duelo ante la U de Chile, que los fanáticos nunca olvidarán.

Cuando decidió colgar los botines, empezó su camino como entrenador, experiencia que lo llevó a dirigir en equipos como Unión de Aconquija y Güemes de Santiago del Estero en los torneos Federales. Recientemente, en 2023, se convirtió en entrenador de Juventud Antoniana de Salta, posición que ocupó hasta octubre de este año, cuando se despidió en un complicado escenario deportivo para el conjunto salteño que, al final de la temporada, logró salvarse del descenso.

Este lunes, la hermanita entró por primera vez al estudio de televisión y Santiago del Moro la recibió de manera cálida. “Una diosa, la médica pediatra Catalina, última jugadora de la noche”, aseguró el conductor. Luego, la joven se abrazó con sus seres queridos que estaban entre el público. “Es un sueño... quiero ser yo misma, en 21 años literalmente no conocí a nadie como yo. La injusticia la detesto. Quiero entrar y mostrar cómo soy yo. Jugar es lo principal y ser buena persona”, cerró la médica que participará por un premio en efectivo de 50 millones de pesos.

