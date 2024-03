Tras las sanciones de GH, más de la mitad de la casa quedó nominada: así se conformó la placa XL

Santiago del Moro anunció que hay sanciones (Video Telefe)

Después de una semana plagada de fulminaciones y sanciones, la casa de Gran Hermano vivió una nueva gala de nominación. En un nuevo cruce entre originales y nuevos, la jornada culminó con una placa XL. Con Paloma, Martín Ku (fulminados), Catalina y Rosina (sancionadas) ya en placa, Santiago del Moro inició el programa con más sorpresas. En su mano, el conductor sostenía un sobre rojo, el cual comunicó que el Big sancionaría a más participantes. Tal es así que, una vez todos reunidos, la voz de GH expresó que Nicolás y Joel hablaron sin micrófono, lo que representaba una grave falta al juego y por esa razón irían directamente a placa.

Con miradas de bronca y un poco de confusión, los jugadores escucharon a Santiago del Moro en la televisión del living. “Primero con respecto a las sanciones, Nico y Joel en placa, los dos están hace tiempo, saben de qué se trata. Nico tuvo una charla con Bautista y después Joel que se olvida, cuando esta cocinando, y habla con Emma. Como se sanciona a Nico, el no sancionar a Joel hubiera sido injusto, por eso la decisión del Big”, comenzó diciendo el conductor para explicar la decisión del programa.

Luego, en un acto casi paterno, el comunicador intentó animar a los hermanitos y los aconsejó de cara al resto de la competencia: “Un olvido lo puede tener cualquiera, pero cuando entablás un ida y vuelta con un compañero te tenés que dar cuenta al instante a esta altura de la competencia. El ir y venir, no registrar la falta de micrófono, es una falta grave. Así que está fulminada Paloma, fulminado Martín, sancionada Catalina, Rosina, Nico y Joel. Marco la diferencia porque ni Paloma ni Martin pueden ser rescatados”.

Por último, el conductor les advirtió a los participantes que no vuelvan a moverse cuando el Big anuncie un nuevo congelado. “Les recuerdo que el congelados, en otra partes del mundo cuando se anuncia se quedan petrificados, nadie se mueve, nadie hace un chiste, es donde te agarró. Acá hemos llegado a un punto que tuvimos que mandar gente a placa, es una pena que a esta altura vaya a placa por una picardía”, cerró del Moro.

Así las cosas, la jornada dio paso a la gala de nominación. El primero en dirigirse al confesionario fue Darío, quien votó a Damián y Federico. Luego siguió Rosina, quien tenía un solo voto y se lo dio a Damián. La votación siguió con: Paloma (Damián y Virginia), Nicolás (Damián y Mauro), Martín (Damián y Florencia), Bautista (Damián y Florencia), Florencia (Damián y Darío), Damián (Florencia y Mauro), Zoe (Mauro y Damián).

Uno de los pocos beneficiados en esta gala fue Emmanuel, quien disponía de votos dobles (Damián y Mauro). Luego fue el turno de Furia, quien había hecho la espontánea y le había dado tres votos a Florencia y dos Bautista, sin embargo estos últimos no hicieron efecto ya que el joven logró el liderazgo. El resto de los jugadores nominó de esta forma: Mauro (Emmanuel y Virginia), Joel (Darío y Florencia), Virginia (Mauro y Damián) y Manzana (Florencia y Mauro).

Durante su paso por el confesionario, Catalina explicó por qué fulminó a Paloma: “Hice la fulminante, este no es un juego de buenas personas, porque creo que todos lo somos. Costó mucho sacar los caracoles de esta casa y ella es una gran caracola, claramente era la que menos iban a votar, porque hace el juego de caracol que va esquivando las placas, haciendo un juego sigiloso, caracolandia. Y me gustaría que Gran Hermano deje de ser ese tipo de juego, los caracoles que tenemos en esta casa ya los queremos y no estamos para querer otros”.

Por último, la pediatra expresó su deseo de continuar en la casa: “Me gustaría verla en placa, me gustaría que los originales y por lo menos Joel y yo quedemos, y que se vayan nuevos. Se queja mucho de todo, de la limpieza, del orden, de la comida. La fulmino porque me gusta jugar al límite siempre”.

Así, la gala de nominación terminó de esta forma: Paloma (fulminada), Martín (fulminado), Catalina (sancionada), Rosina (sancionada), Nicolás (sancionado), Joel (sancionado), Damián (19), Florencia (10), Mauro (9), Darío (3), Emmanuel (2), Virginia (2) y Federico (1).

Los jugadores en placa que buscarán llegar a la siguiente instancia son: Paloma, Martín, Catalina, Rosina, Nicolás, Joel, Damián, Florencia, Mauro, Darío.