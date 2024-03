Agostina de GH rompió el silencio acerca de si denunciará a Furia en la Justicia

La palabra de Agostina de GH sobre la posibilidad de denunciar a Furia

En los últimos días se especuló con la posibilidad de que Agostina Spinelli denunciara a Juliana Furia Scaglione por amenaza de muerte en Gran Hermano (Telefe). La participante fue abordada por un movilero de LAM (América) y habló al respecto cuando le preguntaron si era verdad esta versión.

“No, chicos, no. Es un juego”, dijo Agostina ante la consulta. “Algunos especulaban que había como un arreglo, un lavado de imagen... Que te trataron suavemente en el debate para que no denuncies”, le planteó Alejandro Castelo, el notero del programa que conduce Ángel de Brito. “Todo mentira”, se limitó a decir la exparticipante del reality show que encabeza Santiago del Moro.

Luego de ver la entrevista, desde el panel Yanina Latorre aportó información y contó cómo convencieron a la jugadora de no acudir a la Justicia. “Los estudios donde se graba GH son de Quique Estevanez, que algo tiene que ver con la producción, y conoce al jefe de policía de zona norte. Le pidieron que hablara con él a ver si se podía aguantar la denuncia hasta que terminara el programa y le contestaron que no”, dijo la mujer de Diego Latorre.

“Entonces, para terminar el tema, a Agostina la convencieron. Le prometieron dinero en efectivo o una casa”, lanzó Yanina una polémica versión.

Agostina Spinelli, exparticipante de Gran Hermano

Días atrás, Silvina Ríos, madre de Agostina, había aseguró que iba a iniciar acciones legales contra la producción del reality show tras los hechos de violencia verbal que le habían dispensado a su hija durante el juego. De esto se habló en Entrometidos en la Tarde (Net TV). “Silvina Ríos, que es la mamá de Agostina, está preocupado por esta situación. Estuvimos hablando a fondo con ella”, aseguró Maica Manzo, panelista del programa que conduce Carlos Monti. “Está iniciando acciones legales contra la producción, y contra la misma Furia. Le va a hacer una denuncia Furia. Ya tiene abogado”, agregó a continuación.

Por su parte, Monti aseguró: “Agostina es una expolicía acostumbrada a estar jugándose la vida permanentemente. Cómo habrá sido el temor, el miedo, y el pánico que ella recibe de parte de Furia. Que a pesar de ser expolicía y estar entrenada para enfrentarse a la delincuencia y a los momentos de violencia tomó la determinación”. “Fue ella quien pidió, pero a gritos, poder hablar con su hija. Algo que está haciendo quizás ahora en minutos por videollamada, porque no se la permitían ver”, complementó Manzo con la información.

El domingo pasado Lisandro Navarro quedó eliminado de Gran Hermano y para la sorpresa de todos sus compañeros automáticamente se produjo la inesperada renuncia de Agostina de la casa. En un mar de lágrimas, la mujer policía responsabilizó a Furia de su decisión al asegurar que la había amenazado de muerte.

Todo lo que no se vio de la salida de Agostina de Gran Hermano

A raíz de esto, la gala terminó y no se supo si la participante había salido de la casa o no. Lo cierto es que este martes se conocieron las imágenes sobre cómo fue su abrupta salida del reality tras la eliminación de Lisandro.

Todo comenzó en la cena de nominados donde Agostina discutió con Furia y se dijeron de todo. A raíz de esto, tras la salida de Licha, la policía expresó: “Yo me voy atrás de él, no quiero estar más acá. No voy a vivir en una casa con una persona que me amenaza de muerte”. A raíz de esto Santiago del Moro le sugirió tomarse 24 horas para reconsiderar su decisión, aunque la jugadora se mantuvo firme. Y en el programa del martes pasado, mostraron cómo se dio su salida y la reacción que tuvo la casa.

En las imágenes se vio a Emmanuel reunido con Martín Ku, Bautista y Nicolás. “No entiendo nada, no lo puedo creer”, aseguraron quiénes además estaban dolidos por la salida de Lisandro. Por su parte, Furia festejó que se fue la policía porque le molestaba su actitud. “Ahora voy a poder ir a la cocina sin tener que ver una cara de orto”, sostuvo, mientras Catalina festejaba con ella. Acto seguido, se vio como Agostina tomó su valija, abrazó a algunos participantes y se fue. Incluso les pidió que no cantaran, como lo hacen con cada hermanito que deja la casa.

El episodio se llevó a cabo al rededor de las dos de la madrugada del lunes. Una vez que Agostina se fue, Juliana continuó con los festejos de haber dejado fuera de competencia a dos rivales suyos. “Momento único en el que, en el país se vivió un 2x1 de los jugadores más chotos que había adentro de la casa ¡Y se fueron! ¡Yo no lo puedo creer! ¡A toda la gente que votó y ayudó en esta nominación, y expulsión en la casa: Gracias!”, sostuvo mirando a cámara.