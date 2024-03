Del video romántico de Pampita y García Moritán a la alegría de los ex Gran Hermano: los famosos en Lollapalooza

Pampita y Moritan muy enamorados en Lollapalooza

Durante el fin de semana, la música, el estilo y las tendencias tienen como epicentro el Hipódromo de San Isidro. La novena edición local de Lollapalooza Argentina reúne a artistas de diferentes partes del mundo que vienen a mostrar su arte. Y hacia allí se dirigen miles y miles de fanáticos dispuestos a ser parte de la experiencia. Con sus looks, sus historias de vida y sus emociones a flor de piel.

Quienes también dicen presente en el tradicional recinto hípico son los famosos. Algunos convocados por diferentes marcas, otros por su propia voluntad, no quieren perderse ningún detalle del evento del que habla todo el mundo. Y también disfrutan de la sensación de permanecer aunque sea por un momento en un segundo plano. Es que más allá de algún curioso que los reconozca y les pida una foto o un saludo, saben que los focos apuntan para otro lado.

El look de Pampita en Lollapalooza

Pampita con Roberto García Moritán y su hija Delfina

Una habitué de este tipo de eventos es Carolina Pampita Ardohain. La modelo asistió junto a su marido Roberto García Moritán y desde bien temprano el sábado bailó al compás de la música. Ya al caer la noche, fue una de las tantas que cayó rendida ante los encantos de SZA y Sam Smith, y así lo dejó en claro en sus publicaciones de Instagram. La conductora se mostró cómplice con Delfina, hija de su actual pareja con Milagros Brito, y con su amiga Estefanía Novillo, con un look relajado y acorde a la ocasión: palazzo marrón con detalles en blanco y negro y una musculosa negra.

En algún lugar del predio estaba su exmarido, Benjamín Vicuña, sin embargo la distancia física no tiene que ver con la emocional. Luego de algunas rispideces, la modelo y el actor lograron consolidar un vínculo afectuoso por el bien de sus hijos. Y precisamente el chileno se dio cita con los dos más chicos frutos de su vínculo, Benicio y Beltrán, en una de las constantes del festival: la convivencia de grandes y chicos gracias a la diversidad de entretenimientos que ofrece Lollapalooza.

Pampita y Rober volvieron el domingo ya en plan salida de novios. Ella con look total white, él bien informal de bermudas y remera, bailaron abrazados y entre la gente al pie del escenario Samsung.

Benjamín Vicuña con sus hijos Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita

Sabrina y Lisandro, en libertad luego de la experiencia en Gran Hermano

Además de estas celebridades con años de vidriera, los de fama repentina también dijeron presente. Y dos de los más observados fueron Lisandro Navarro y Sabrina Cortez, participantes de la actual edición de Gran Hermano, quienes aprovecharon la aparición del sol, una rareza en los últimos días de una Buenos Aires muy lluviosa, para compartir un rato más relajado que en los tormentosos días de la casa.

Con su estilo alegre y espontáneo, Daniela Celis fue otra de las ex GH que dijo presente. Una de las más populares de la edición anterior, reciente madre de gemelas con su compañero en la casa Thiago Medina, se mostró exultante con otra ex, Julieta Poggio. “Después de un año hoy soy madre, trabajadora y mujer. Gracias a Dios tengo la oportunidad de laburar de lo que me gusta, y tanto me costó conseguir, también rodeada de gente que amo, leal, compañera, amiga y ahora familia”, escribió Pestañela, quien agradeció a sus seguidores.

Daniela Celis en Lollapalooza

Los Tinelli sean unidos: Juana con amigas y Fran en las bandejas

Y también hay otros que son famosos desde que nacieron y que lograron construir su propio camino en el espectáculo. Entre ellos estuvieron Francisco y Juana Tinelli, hijos de Marcelo y Paula Robles. El joven estuvo como DJ en la zona de las carpas, ante la atenta mirada de la modelo, que asistió con su novio, Mija Mamruth. Una semana atrás, habían compartido espacio en el BAFWEEK, ella desfilando y él pasando música, en un evento organizado por la marca de su hermana mayor, Micaela.

Por allí anduvo también Oriana Sabatini, quien estuvo el viernes y el sábado. La hija de Ova y Catherine Fulop se divirtió con amigos y bailó especialmente al ritmo de Blink-182. No es la primera vez que la cantante asiste al festival que se desarrolló en sus nueve ediciones en el Hipódromo de San Isidro. En 2018, fue parte del line-up, compartiendo cartel con figuras como Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, Pear Jam y Lana del Rey.