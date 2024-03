La fuerte presencia de los Tinelli en el cierre del Bafweek 2024: las fotos de las celebrities

RUGGERI - DEMNER - TINELLI (RS Fotos)

Tras una semana cargada de eventos, el Bawfeek cerró su último día con un desfile único a cargo de Ginebra, la marca de Micaela Tinelli. Diseñadores, cantantes y diversas celebridades del espectáculo dijeron ‘presente’ para celebrar la moda en Buenos Aires y Marcelo Tinelli no se lo podía perder.

En una noche marcada por la lluvia, figuras como Cande Ruggeri, Stephanie Demner, Fernando Dente, Julieta Poggio y Lizardo Ponce asistieron al mega evento que puso en lo más alto a la industria textil local.

Zaira Nara junto a Marcelo Tinelli, Micaela Tinelli y Fernando Dente (RS Fotos)

Mica Tinelli junto a su papá

Zaira Nara junto a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli se mostró muy feliz en la presentación de Ginebra

Una de las primeras en llegar fue Stephanie Demner. La modelo, que asistió acompañada por su esposo, Guido Pella, habló con Teleshow y contó sus sensaciones. “Me encanta que las marcas nacionales sigan creciendo, más una linda familia como es la de Mica. A esa familia le deseo todo”, expresó con entusiasmo.

Cande Ruggeri charló en exclusiva con Teleshow en el BAFWeek 2024

Julieta Poggio fue una de las pocas que salió del negro y eligió un vestido azul

Lizardo Ponce mostró su enstuasimo en Desfile Ginebra - BAFWeek 2024

Stephanie Demner junto a Guido Pella en el Desfile Ginebra - BAFWeek 2024

Cande Ruggeri en el Desfile Ginebra - BAFWeek 2024

Al mismo tiempo, la influencer habló de su vida personal y de su relación con el extenista: “A fin de año tenemos casamiento, estoy re emocionada, son muchos preparativos pero lo vamos a lograr. Todavía no tenemos casi nada pero seguro si o si este año va a ser. Pienso en una linda ceremonia en el campo o algo así. El vestido lo tengo hace bastante tiempo”.

Entrevista a Stephanie Demner - BAFWeek 2024

Otra de las celebridades que apareció ante las cámaras fue Cande Ruggeri. La influencer habló con Teleshow y se refirió a su look: “Me puse la mejor campera que van a ver, es espectacular, toda una buffer llena de brillos y la use con unas medias, un mini short, corpiño y tacos”.

Luego, la mamá de Vita se refirió al desfile de la marca de Micaela Tinelli y a la participación especial que tiene Francisco Tinelli: “Mica es lo más, tiene esta marca hace un montón de tiempo y me encanta, siento que es súper vanguardista que hace cosas que todo el mundo se quiere poner y lucir, así que feliz de estar acompañando a todos los Tinelli”.

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli

Francisco Tinelli

Juana Tinelli abrió la última etapa del desfile

Desfile Ginebra - BAFWeek 2024

Desfile Ginebra - BAFWeek 2024

Desfile Ginebra - BAFWeek 2024

Desfile Ginebra - BAFWeek 2024

Desfile Ginebra - BAFWeek 2024

Así, la influencer también destacó el concepto detrás del evento. Se trata de prendas donde lo femenino se resignifica a través del encaje, las transparencias, el mesh y el ADN más luxury y sexy, en convivencia con lo masculino y no gender de la colección hombre. “Está buenísimo, viste que ya no es tanto hombre, mujer, como que es todo ropa unisex. Así que si veo ropa de hombre seguramente me la voy a querer poner. A mi me gusta usarle la ropa a mi novio, sacarle cosas vintage a mi papá. A Nico le saco camisas, remeras, de todo”, afirmó la modelo.

Por último, recordando el reciente casamiento de Cande Tinelli, Ruggeri habló de su sueño de casarse con el padre de su hija: “Mi sueño es casarme como Cande, que bueno que haya apostado al amor. Ya veremos cuando lo hacemos con Nico, yo creo que sí, más adelante, me gusta que me proponga él”.

Juanita Tinelli y su novio - Desfile BAFWeek 2024

La familia Tinelli tuvo una participación especial, además de la producción encargada por la hija mayor del conductor, Francisco Tinelli sumó su trabajo al diseñar 12 prendas en una cápsula exclusiva. Justamente, la encargada de abrir este momento único fue Juanita Tinelli.

Minutos después, Marcelo Tinelli hizo su aparición en el evento. En una charla con Teleshow el conductor habló de la importancia de acompañar a sus hijos en un momento especial: “Estoy muy orgulloso de mi hijos, de Mica y de la colección que está sacando ahora. Orgulloso de que esté cerrando el Bafweek y también de Fran, que está sacando su línea de ropa y que sea el DJ esta noche. También orgulloso de que Juanita está desfilando hoy, así que totalmente feliz. Me pone feliz que hagan lo que realmente desean hacer”.

Francisco y Juanita Tinelli sobre el escenario

El abrazo entre Juanita y Francisco Tinelli

Julieta Poggio junto a su pareja

La buena onda se sentía en el ambiente, tanto que se unió a la fiesta Soledad Aquino, madre de Micaela. Con todas las celebridades ya reunidas, el desfile comenzó con mucha energía. Los modelos presentaron la colección FW2024, Attraction de Ginebra, definida por la marca como la unión de los conceptos de pasión y atracción.

Así, tras una larga pasada en la que el público disfrutó de la moda, llegó el cierre a cargo de Francisco y Juanita Tinelli. Se trataba de 12 prendas diseñadas por el hijo del conductor, la primera de todas era modelada por la joven de 21 años.

Con unos lentes plateados, short, top y un sobretodo negro, la joven de 21 años abrió la pasarela. Al terminar, subió al escenario junto a su hermano y ambos festejaron el cierre del festival. Tras terminar la pasada, Juana también celebró con su novio. Ambos se fundieron en un tierno beso y un abrazo.