Sabrina se sinceró en el debate de GH: de las noches durmiendo con Alan a la charla pendiente con su exnovio

Sabrina hablo de su relación con Alan (Video: Telefe)

Después de su polémica salida de Gran Hermano, Sabrina piensa solo en una cosa: volver a entrar al reality y destronar a Furia como la reina del juego. Sin embargo, la exparticipante sabe que su polémico vínculo con Alan, más su relación sin resolver con su exnovio, fueron puntos clave que la catapultaron fuera de la casa más famosa del país. En ese sentido, la mendocina pasó por el debate del programa y se sinceró. De las noches durmiendo con el joven de Chivilcoy a la charla pendiente con Brian Fernández.

Lejos de las peleas y los gritos, la relación entre Alan y Sabrina fue de los pocos momentos de romances que tuvo hasta ahora la edición de Gran Hermano (además de Bautista y Denisse). Lo que comenzó como un juego, poco a poco fue tomando otro color, al punto que la tensión se notaba a distancia. Así las cosas, el punto máximo fue cuando los jóvenes dieron el consentimiento y durmieron juntos. Al día siguiente, las redes se inundaron con las imágenes de la noche de los jugadores y la gente intentaba percibir si debajo de la sábana hubo movimientos o no. “El consentimiento lo dábamos para todo. No estuvimos. No hubo nada. Tienen mucha ilusión de que algo pase, así que lo dejo a su criterio”, deslizó la rubia dando lugar a las especulaciones.

Luego, la contadora habló de su encuentro fuera de la casa: “No pasó nada, Alan vino al hotel y yo hasta andaba con un buzo largo”. En anteriores oportunidades, Sabrina destacó la belleza del oriundo de Chivilcoy y hasta resaltó que le atrajo su sonrisa. Por su parte, al salir de Gran Hermano, el propio jugador fue consultado nuevamente sobre lo que siente por la mendocina: “Es hermosa, se lo vivo diciendo. A mis amigas también les digo que son hermosas”.

Sabrina revelo si volvio a hablar con su exnovio, Brian (Video: Telefe)

Pero más allá de los sentimientos por Alan, Sabrina sabe que primero debe resolver su vínculo con su ahora expareja. “¿Es ex ahora Brian?¿Lo cortaste, le dijiste hasta luego?”, le preguntó Roberto Funes Ugarte. Con la voz algo apagada, la joven contestó: “Y un poco sí. No, tengo que hablar con Brian. Pero más allá del ‘hasta luego’, la charla y todo lo que se venga, no me interesa ahora. Salí hace una semana y no tengo ganas de hablar. Tengo que volver a entrar, mira si me voy a enfocar en eso”.

Por último, la contadora habló de las cosas que desgastaron su relación: “Se rompieron muchas cosas ahí. Ahora vivo con mis viejos. Hablé que iba a hablar cuando esté un poco más tranquila y quedó ahí”. Es que días atrás, la exparticipante de GH fue tajante sobre su vínculo. Luego del fuerte posteo de Brian Fernández, la joven reaccionó a la carta de su exnovio y fue determinante al hablar de las actitudes de su pareja. “La verdad es que no iba a salir ni exponer absolutamente nada de mi relación, no quería contar nada, pero lo único que tuve en el medio fue una llamada con mi familia y la verdad que no se comportó tan bien como muestra, no fue todo esto que ven ustedes, fue heavy”, comenzó diciendo la exjugadora del reality al ser invitada al programa Cortá por Lozano (Telefe).

Sabrina habló de su relación con Alan en GH

Luego, la primera líder que tuvo el certamen expuso: “Del otro lado mi familia tuvo que…pasaron cosas y no lo quiero exponer acá a eso. Pero digo, no es todo tan así pero te banco Bra. Vos y yo sabemos lo que fue esa relación, qué pasó, sabés que me fui un mes a Córdoba y te chupó tres huevos”.

Según había comentado la joven en el debate de GH, previo a ingresar al reality ella había realizado un viaje para pensar acerca de su relación con Brian. Sin embargo, la pareja no pudo hablar al respecto y no solucionaron sus diferencias. “Volví para solucionar nuestra relación, también te chupó tres huevos. Entré a Gran Hermano y las cosas se dieron. Una venganza no tengo, pero sé que perdoné muchas cosas que no tendría que haber perdonado pero eso es un tema mío”, sentenció la joven.