El novio de Sabrina de GH reveló la conversación que tuvieron antes de entrar a la casa: “Confiá en mí”

Sabrina Cortez y su novio Brian Fernández en una antigua postal de pareja

La salida de Sabrina Cortez de la casa de Gran Hermano lejos de aquietar las aguas, dio comienzo a un nuevo capítulo de la novela de la que es figura principal junto con quien, hasta donde ella misma aclaró, ya no es más su pareja. E joven en cuestión es Brian Fernández, de quien habló en reiteradas oportunidades dentro de la casa, y continuó haciéndolo afuera.

La noche de este lunes tuvo lugar el debate de Gran Hermano, y allí estuvo Sabrina, la última eliminada de la casa, quien durante su participación se relacionó con otro de los participantes, Alan Simone. Y sobre ambas relaciones trató la charla con el conductor Santiago del Moro y los especialistas.

El primer punto a tratar fue respecto de los sentimientos hacia su excompañero, al tiempo que admitió enfrentar una crisis con su novio previo a su ingreso. Cortez, entonces, destapó el conflicto emocional que vivió en Córdoba, lugar donde reflexionó sobre su relación antes de entrar en el programa.

Gran Hermano: a días de cumplir 8 años de novia, Sabrina dio el consentimiento con Alan (Telefe)

“Me la jugué... Yo antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba, replanteándome un montón de cosas de mi relación, que no pude procesar afuera, y que encima me mandan al casting, y yo sabía que venía a Buenos Aires al casting y me enfoqué en eso, no solucioné mi relación”, reconoció sobre el momento que estaba viviendo. Pero lo peor llegaría a su ingreso a la casa, cuando conoció a Alan: “Encima viene este pibito con esa sonrisa de mierda que tiene... y claro. Un pibe con el que yo me levantaba y tenía el mate preparado, una amistad muy atenta”.

Así, la participante comentó abiertamente su atracción hacia Simone, al destacar la calidez y dedicación que él mostraba dentro de la casa, lo cual contrastaba con la falta de atención percibida en su relación anterior. “Quiero ser sincera con ustedes, yo venía de una relación donde no tenía atención, era una persona que no tenía atención”, se sinceró sobre lo que era su relación con Brian previo al ingreso al reality.

El reencuentro de Sabrina y Alan de GH

Sin embargo, aclaró que optó por no avanzar en sus sentimientos hacia Alan durante la estadía en la casa: “Me parecía un montón jugármela adentro de la casa y bueno, no sé”. De igual manera, reflexionó sobre su desempeño en el juego: “Me hubiese gustado no procesar tantas cosas de tantos años de arrastre ahí adentro de la casa y poder jugar”.

Tras ello, quien se refirió al tema fue el propio Brian, a través de su cuenta de Instagram: “Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver qué tenías para decir primero”.

Respecto de lo que está viviendo, continuó: “La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV”.

El escrito compartido por Brian luego de las palabras de Sabrina a su salida de Gran Hermano (IG bdfernandez)

“No paró de hablar de mí, para bien o para mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo”, agregó, dejando en claro las cuestiones que le molestaron de lo visto en momentos en que ella era parte del juego.

Además, reveló: “Meteme en una casa aislado absolutamente de toda responsabilidad y vas a ver cómo cambia toda la atención. Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real. Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí, a veces, tiempo es lo que falta”, dando a entender las supuestas diferencias que podían existir entre ellos.

Para finalizar, aseguró: “Me da pena cuando caigas en la realidad y veas cómo salí a bancarte y apoyarte siempre y por sobre todo que veas cómo sufrieron afuera por sus actos los que más te quieren”.

La última conversación entre Brian y Sabrina previo a su ingreso a la casa de Gran Hermano (IG bdfernandez)

Pero Brian no dejó todo allí, ya que publicó lo que supuestamente es el último intercambio de mensajes que tuvieron con Sabrina, previo a su aislamiento antes de ingresar a la casa de Gran Hermano. “Bueno, gordo, te amo. Cuidate y confiá en mí siempre. Y no andes chapando por ahí con nadie”, ante lo que él responde con una risa, una declaración de amor y mandarle buenas energías previo a lo que vendría.

Al compartir el chat, Brain explicó: “Última vez que hablé con ella... me hubieras comunicado lo que te pasaba en vez de hacer lo que hiciste. Por lo que decís, entiendo que entraste a ver qué te pasaba, pero por las dudas me dejaste afuera esperando, y eso habla por sí solo de lo mal que te manejaste”.