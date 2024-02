Furia festejó a los gritos la eliminación de Sabrina y reavivó las tensiones en la casa de GH

Furia estalló luego de la eliminación de Sabrina en GH

El domingo por la noche se llevó a cabo una nueva gala de eliminación del reality Gran Hermano, que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. En esta oportunidad, la placa estaba conformada por ocho participantes: Manzana, Agostina, Joel, Nicolás, Sabrina, Lisandro, Emmanuel y Virginia.

Durante la emisión, el conductor se encargó de ir nombrando a los hermanitos que habían sido salvados. Hasta que quedó la placa final con Agostina, Federico y Sabrina. En ese momento, Santiago anunció el nombre de la participante eliminada: “Jugadores, quien abandona la casa más famosa del país, por decisión de la gente, es Sabrina”.

De manera inmediata, la contadora mostró su descontento y hasta soltó un insulto. Al mismo tiempo, Furia salió corriendo para celebrar la eliminación de su compañera y agradeció al público haberla votado. Este gesto dio lugar a una nueva discusión. Enojada, la participante le dijo a Juliana: “A la final no vas a llegar”.

Sabrina fue eliminada de Gran Hermano (Telefe)

Algunos de los hermanitos lamentaron la salida de la joven de la casa. Incluso Emmanuel expresó su descontento ante los gritos de Furia, a quien calificó de “insoportable”. Mientras se despedía de su compañera, intentó frenar el comportamiento de la participante más polémica: “Pará con los gritos, insoportable”.

Luego, el jugador volvió a quejarse con Santiago del Moro: “Grita porque se va Sabri, siempre lo mismo, a los gritos. La cacatúa me tiene harto”. Lejos de quedarse callada, Juliana defendió su manera de celebrar y se justificó: “Andá maricón, cada uno festeja como quiere. Aprovechá para despedirla, falluto. No pierdas el tiempo en mí, tenés 40 minutos”.

En el final, Santiago agregó: “Voy a felicitar a los que quieren que los felicite, a los que no quieren, no los felicito un carajo. Felicito a los que están contentos que se va Sabrina, felicito a los que se quedaron. A los que estén tristes por Sabrina, también los abrazamos. Sabrina, te esperamos acá para charlar”, cerró el conductor.

Furia amenazó con irse de la casa de Gran Hermano

Furia armó la valija y amenazó con irse

Días atrás, luego de un fuerte enfrentamiento con Manzana, Furia volvió a enojarse y amagó con abandonar la casa. La joven guardó sus pertenencias en una valija y se dirigió a la puerta de salida. “Me voy. Estoy anonadada con toda la casa. Están con que me quieren, con que no me quieren. Se van todos al carajo”, gritó la participante.

“¿Me abre la puerta, señor?”, preguntó la joven con clara intención de no seguir en juego. Sin embargo fue detenida por la producción del reality de Telefe, como se pudo ver en un momento capturado en video y difundido en redes sociales, en el que se le advirtió sobre su intento de salida. Lucía había estado observado todo el episodio y le contó a sus compañeros lo ocurrido: “La retaron por la valija”.

En otro de los momentos Juliana aprovechó la atención de las cámaras para lanzar un desafío al equipo de producción: reclamó una compensación triple respecto de lo que reciben otros participantes. Además exigió una caja de cigarrillos y la visita de su gato como condiciones para continuar en el exitoso programa.

También la jugadora aseguró: “Hace tres semanas que me sacaste las cámaras. Ahora necesitás contenido y volvés hacia mí. ¿Se te está cayendo el programa? ¿Qué está pasando? Me di cuenta de que acá, la única que factura soy yo. Adiós cariño”.

Por último, indicó que, una vez fuera del reality, tomaría acciones legales por declaraciones de algunos de los compañeros: “Ya tengo cinco cartas documento, porque me dijeron violenta y golpeadora: a Sabrina y a Lisandro, ese que está refuerte”. Luego, agregó: “El tercero es Manzana, sí, voy a ir por daño moral. Conmigo no, conmigo no te vas a meter, porque te voy a mostrar quién soy”.