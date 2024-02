Agustín Franzoni volvió a apuntar contra Nico Occhiato y Flor Jazmín: “No me dan las cuentas, él era mi jefe“

Agustín Franzoni apuntó contra Nico Occhiato y Flor Jazmín (Video: Socios del espectáculo. El Trece)

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña celebran su amor luego de iniciar el 2024 confirmando de manera pública su romance. La noticia la dieron al aire de Nadie dice Nada el ciclo que conducen juntos por Luzu TV mientras estaban haciendo la temporada en Pinamar.

Tras meses de especulaciones y rumores sobre su posible relación sentimental, la pareja que se conoció en 2019 cuando fueron compañeros del Bailando, decidió confirmar oficialmente su noviazgo en directo, marcando así el fin de las conjeturas y el shippeo a su alrededor. “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, aseguró Occhiato y todos fueron gritos y aplausos de felicidad. “Lo dije”, agregó el conductor, de lentes oscuros y sonrisa inmensa. “Voy a llorar”, acotó Flor a su lado, buscando sin demasiado éxito encontrar las palabras para la situación. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”. Primero, se tomaron de la mano y enseguida, se dieron el beso que esperaban todos sus seguidores.

Aunque a pesar del amor y la complicidad entre los protagonistas de este romance, sus respectivos ex no quedaron muy conformes con el blanqueo y, por lo contrario, lanzaron fuertes declaraciones públicas. Agustín Franzoni, expareja de ella y conductor en el mismo canal de streaming, hace unos días habló al respecto y lanzó filosos comentarios contra los enamorados.

Este martes, el bailarín volvió a referirse al tema en una entrevista con Socios del Espectáculo, ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece. “Fue incómodo, por momentos estuve mareado, más trabajando ahí y él siendo mi jefe, fue un año raro para mí”, comenzó diciendo Franzoni, antes de hablar sobre las versiones de romance entre Occhiato y Flor: “Todo el mundo sabía, hacían bromas en el programa de ellos todo el tiempo. Aunque yo hablaba mucho con Flor y confiaba en lo que ella me decía”.

Acto seguido, el joven dio detalles de su relación con la conductora de Luzu y qué título tenía su relación. “Flor fue la mujer más importante de mi vida, fue mi amiga durante quince años, fue más que mi pareja, obviamente teníamos exclusividad, estuvimos de novios casi dos años”, aclaró Agustín sobre su relación. “Yo estuve enamorado de ella desde que la conozco. Hace casi dos años, ella se enamoró de mí y estuvimos”, agregó.

Nico Occhiato y Flor Jazmin Pena hablaron luego de blanquear su romance

“Cómo no me va a doler que mi mejor amiga, el amor de mi vida, pase de decirme que nos vamos a casar y tener hijos a que blanquee que está en pareja con otra persona, obviamente que me duele”, sentenció. Y siguió sobre cómo cree que continuará su relación con Flor Jazmín: “El amor va transformándose, por ahora no estoy listo para tener ningún tipo de vínculo con ella. Fue todo muy raro y el desenlace fue raro”.

En este sentido, se refirió al clima de trabajo en la señal de streaming en medio de esta situación particular: “No me sentí cuidado por Luzu TV, pero bueno, Nicolás Occhiato también tiene un montón de responsabilidades”, explicó sobre quien era su jefe y su novia en ese momento.

Ante sus fuertes declaraciones, el cronista le preguntó si el romance entre Flor y Nico empezó cuando ellos aún estaban juntos.“¿Querés que hagamos las cuentas?”, contestó él con ironía y siguió: “Me llevé matemática casi todos los años puede ser que no me den las cuentas porque estoy contando mal”, comentó con sarcasmo. “Creo que ya pasaban cosas entre ellos (Flor y Nico), en viajes se habían visto un montón de cosas. No es para demonizar, si las cosas están muy claras. Ya está, que se yo, son cosas que pasan”, concluyó el bailarín.