Agustín Franzoni habló con ironía del romance entre Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato: “Pasé Navidad en un monte”

Agustín Franzoni habló con ironía del romance entre Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato

Después de que Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato blanquearan su relación al aire del programa que protagonizan en Luzu TV, Agustín Franzoni, expareja de ella y conductor en el mismo canal de streaming, habló al respecto pero también lanzó filosos comentarios contra los enamorados.

Si bien Franzoni y Peña nunca confirmaron haber tenido un romance, los seguidores de ambos especularon con que ellos salieron durante un tiempo ya que se los había visto compartiendo diferentes momentos juntos. Pero al salir a la luz el nuevo romance entre la bailarina y el factótum del exitoso canal de streaming, Agustín habló con Diego Poggi en entrevista para Urbana Play y, sin mencionarlos, se refirió irónicamente a “Occhiamin”.

“Justo estabas hablando de qué hacés para no explotar... Yo me fui a un monte a pasar Navidad”, comenzó diciendo Franzoni, quien a fines de diciembre y en su cuenta de Instagram, había contado que se iba de viaje con un amigo hacia la Patagonia argentina. Y además, había dejado de seguir a Flor en esa misma red social. Ante las risas que provocó su comentario, desde el piso le acotaron: “Si explota, que sea en altura”. Y el bailarín agregó: “Me quedé ahí un par de días en carpa, sin datos, sin nada”.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña, en pareja (Foto: RS Fotos)

“Igual cuando bajé, justo... Me tendría que haber quedado un par de días más”, dijo después y con suma ironía el conductor de Red Flag (Luzu TV) en referencia a que el día en que reapareció en sus redes, fue el mismo en que Occhiato y Peña dieron a conocer su relación. En ese punto, Poggi le preguntó si había habido separación de bienes con la bailarina. “No, si no estábamos ni blanqueados, olvidate”, le contestó él, entre más risas.

Acerca de la posibilidad de empezar a salir nuevamente con otra mujer, Poggi realizó hizo un llamado a audiencia. “Si hay alguna chica por ahí que le quiera dar cariño que está con el corazón...”, dijo. Pero justo ahí Franzoni lo interrumpió y gritó: “No, no, no, ¡el diablo, el diablo!”.

Nico Occhiato y Flor Jazmin Pena hablaron luego de blanquear su romance

Días después de haber dado a conocer su noviazgo, Occhiato y Peña vivieron un día especial en Punta del Este. Es que el equipo de Luzu Tv tuvo una participación especial en el festival Hit the Beach. Con esto en mente, desde temprano ella mostró su entusiasmo por el momento que vivirían. “Ay Dios mío churros, nos vinimos a Punta del Este y yo me busqué el look lo más Punta del Este que tu puedas haber visto. Estoy muy orgullosa. Perdón, disculpas”, comenzaba diciendo la influencer, asombrada de su look, mientras mostraba cada parte de su outfit, desde el frente hasta la parte de atrás, e incluso las botas que iba a usar.

Fuera del plano de la cámara, la joven empezó a buscar su accesorio mientras continuaba hablando y dando detalles de su día en Uruguay: “Yo no conozco Punta del Este, es la primera vez que vengo, pero sé que es muy top, así que me traje mi cartera más cara amor, está toda doblada. Disculpas, perdón, excuse me, perras a un lado”. “Nah, bueno listo, ¿qué decirte? La verdad, honestamente, sin palabras”, bromeaba la mediática mientras se miraba al espejo y grababa una storie para sus redes sociales. Acto seguido, Jazmín Peña salió al pasillo donde se encontró con Momi Giardina y con Occhiato.

Así, entre una mezcla de felicidad y asombro expresó mientras recorría el lugar: “Amicha, excuse me. ¿Y vos? Estas muy fachero. ¿Y dónde está nachete?”. El comunicador vestía un look total white, de camisa arremangada y pantalón blanco, el cual después combinó con unos lentes negros.