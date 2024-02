Las fotos del último adiós al actor Claudio Rissi

Así se vivió el último adiós al actor Claudio Rissi (RS Fotos)

La mañana del viernes, el mundo del espectáculo se conmocionó con la muerte de Claudio Rissi. El actor de 67 años tenía un recorrido de casi medio siglo y un reconocimiento popular en ascenso en los últimos años, el cual terminó de consagrar ante el gran público con su papel en El Marginal. Allí fue Marito Borges, un villano con el que pudo mostrar todo su repertorio y que lo hizo querible a pesar de todo.

Te puede interesar: El sentido homenaje de Nicolás Furtado a Claudio Rissi: una carta abierta de despedida y un gesto conmovedor

Por eso, ante su partida, las redes sociales se volvieron un obituario urgente y conmovido, con el mensaje de colegas y anónimos entre la sorpresa y el desconsuelo. Según pudo averiguar Teleshow, Rissi estaba enfermo de cáncer y eligió mantenerlo en el secreto más profundo. El actor buscó que no se supiera más allá de su círculo íntimo, por eso el impacto fue tan fuerte. A partir de entonces, las fotos de sus personajes más emblemáticos -Marito ante todo, pero también el fletero de Okupas, el comisario Filippi de El puntero y Galván de Los Simuladores- inundaron las redes.

Amigos y familiares participaron de la despedida a Claudio Rissi

Este sábado por la mañana, sus amigos íntimos, colegas y familiares despidieron al popular intérprete en la casa velatoria Malabia, ubicada en el barrio de Palermo. Más tarde, el cortejo fúnebre partió rumbo a Pilar para realizar el responso y el entierro en el cementerio Jardín de Paz.

Te puede interesar: Murió el actor Claudio Rissi, protagonista de El Marginal

En este último adiós participaron sus seres queridos, como su pareja desde hacía cuatro años, Natalia Ojeda. Unos años antes el actor había quedado viudo y apostó otra vez al amor de la mano de esta mujer a la que conoció a través de las redes sociales. Al principio, tuvieron una relación a distancia, ya que ella vivía en Chaco. Durante la pandemia, empezaron a convivir por un período más prolongado y se volvieron inseparables.

Familiares y amigos en el entierro de Claudio Rissi

“Nos habíamos ido juntos de vacaciones y en febrero fui por cinco días a Chaco y me quedé 25. La pasé muy bien, reaprendiendo cosas, conviviendo también con Joaquín, el hijo de Nati”, había detallado el actor sobre el periodo que ambos aprovecharon para fortalecer su relación amorosa.

Te puede interesar: La conmovedora despedida de Nicolás Furtado a Claudio Rissi

En 2021, recibieron la noticia de que se agrandaría la familia ensamblada con la llegada de un hijo propio: “Yo no esperaba que la vida me diera esto, por lo menos lo del hijo no lo tenía calculado y estamos muy bien, así que Nati tiene que venir a Buenos Aires a hacerse estudios, se van a venir y vamos a estar ahí de nuevo unos días juntos”.

Anabel Cherubito asistió al velorio de Rissi

Abel Ayala fue parte de la despedida del actor

Participaron de la despedida de Rissi diversas figuras pertenecientes al mundo del espectáculo, entre los que se encontraban Anabel Cherubito y Miriam Lanzoni. También estuvieron sus compañeros de El Marginal, como Claudio Portaluppi, Daniel Pacheco, Emanuel García y Abel Ayala. Además, Pablo Culell, uno de los productores de la mencionada serie y socio de Sebastián Ortega en Underground, estuvo presente en el Jardín de Paz.

Apenas se había conocido la triste noticia, Ayala le había dedicado unas palabras emotivas al intérprete en sus redes sociales: “Terrible noticia querido Claudio. Sé que tuviste una vida muy dura compañero, espero que donde estés te encuentres en paz”. Mientras que García señaló: “Que en paz descanses, Claudito querido”.

Por su parte, Culell recordó con cariño al actor en su cuenta oficial de X: “Un actor de raza. Un hombre de grandes convicciones. Un gran tipo, sobre todo, que nos dio a Borges en El Marginal uno de los mejores personajes de la historia de las series argentinas. Inolvidable Claudio Rissi en nuestro corazón, gracias por tanto”.

Pablo Culell, Daniel Pacheco y Emanuel García

Miriam Lanzoni

Carlos Portaluppi

Daniel Pacheco, actor de El Marginal, participó de la despedida a Claudio Rissi (RS Fotos)

El último adiós de Claudio Rissi se llevó a cabo en el Jardín de Paz, ubicado en Pilar (RS Fotos)

Crédito de las imágenes: RS Fotos